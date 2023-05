St.-Pauli-Coach Hürzeler vor Saison-Abschluss gegen den KSC: "Ein Verdienst von allen"

Hamburg - Der letzte Tanz: Der FC St. Pauli empfängt beim Saison-Abschluss am Sonntag (15.30 Uhr) den Karlsruher SC im heimischen Millerntor-Stadion.

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) kann mit seiner Mannschaft beim Saison-Abschluss gegen den KSC Zweitliga-Geschichte schreiben. © Michael Schwartz/dpa

Coach Fabian Hürzeler (30) lobte die Badener in der Pressekonferenz am Freitagmorgen als "eine der besten Rückrunden-Mannschaften" - der KSC holte in diesem Jahr nur vier Zähler weniger als der bereits aufgestiegene SV Darmstadt 98.

"Mit ihrer Raute haben sie eine gute Staffelung. Für uns ist es wichtig, eine klare Struktur zu haben und wir müssen nach Ballverlusten gut umschalten. Es ist eine große Herausforderung", verdeutlichte der 30-Jährige.



Insbesondere die beiden Offensivakteure Mikkel Kaufmann (22, 17 Scorerpunkte) und Fabian Schleusener (31, 18 Scorerpunkte) hob der Fußballlehrer hervor. "Sie spielen sehr geschickt und haben viel Selbstvertrauen getankt."

Apropos Selbstvertrauen - das ist auch bei den Kiezkickern nach der jetzt schon besten Rückrunde der Vereinsgeschichte (40 Punkte) riesig. Doch was war letztlich der Schlüssel zum Erfolg?

"Das ist ein Verdienst der Spieler, die super gearbeitet haben und als Team gewachsen sind. Ich habe einen super Staff um mich herum. Zudem haben wir uns im Winter punktuell gut verstärkt. Das ist ein Verdienst von allen", betonte der gebürtige Texaner.