Hertha im Trainingslager: Auf geht's nach Portugal - ohne Demme und Kownacki
Lagos (Portugal) - Ab in den Süden! Hertha BSC entkommt dem Berliner Winter und bereitet sich in Portugal auf die Rückrunde vor. TAG24 ist mit vor Ort und hält Euch im Live-Ticker auf dem Laufenden.
Für die Mission Aufstieg lässt sich der Zweitligist für knapp eine Woche - vom 3. Januar bis 10. Januar - an der Algarve nieder.
Der Fahrplan: Ankunft am Samstag, erste Einheit am Sonntag, dann viel Training, der Härtest gegen Erstligist Standard Lüttich (Freitag) und danach geht's schon wieder zurück in die Hauptstadt.
Klar ist: Niklas Kolbe (29) wird in Berlin bleiben müssen. Der Abwehrspieler wird der Alten Dame mit einer Wadenverletzung noch einige Zeit fehlen.
Auch Diego Demme (34) kann nicht mitreisen. Der Routinier klagt erneut über Schwindel, verpasste schon am Freitag den Trainingsauftakt.
TAG24 ist live vor Ort am Start und hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.
3. Januar, 12.53 Uhr: Demme verpasst Trainingslager
Das geht ja gut los. Hertha BSC wird das Trainingslager ohne Diego Demme bestreiten müssen. Der Deutsch-Italiener klagt erneut über Schwindel, fiel deshalb immer wieder wochenlang aus. Er bleibt daher in Berlin. Auch Stürmer Dawid Kownacki (28) muss erkrankt zu Hause bleiben, berichtet Bild. Der Pole soll aber nachkommen.
Für Stefan Leitl sind das keine guten Nachrichten, musste er schon während der Sommer-Vorbereitung auf wichtige Spieler verzichten. Jetzt gibt's auch im neuen Jahr Verletzten-Frust.
3. Januar, 12 Uhr: Erste Einheit in Portugal am Sonntag
Ein letzter Gruß aus dem verschneiten Berlin, dann hebt der Ticker schonmal ab. Bei dem Schmuddel-Wetter wird auch schnell klar, warum Hertha sich lieber im Süden vorbereitet.
Nach einer Laufeinheit steigt dann auch die Mannschaft bald in den Flieger. Trainiert wird dann erstmals am Sonntag.
3. Januar, 9 Uhr: Hertha trainiert noch in Berlin
Guten Morgen, bevor sich die Hertha-Stars in den Flieger Richtung Portugal setzen, wird auf dem Schenckendorffplatz noch einmal geschwitzt. Um zehn Uhr findet noch ein letztes Training statt. Danach düst die Mannschaft per Charterflug an die Algarve.
Kurzer Wettercheck: Mit 16 Grad erwartet der Zweitligist fast schon frühlingshafte milde Temperaturen. ABER: Es ist Regen angesagt.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa