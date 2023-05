HSV kann den direkten Aufstieg nach Remis wohl abhaken: "Es tut weh"

Der HSV hat durch das 2:2 gegen Paderborn höchstwahrscheinlich die letzte Chance auf den direkten Aufstieg verspielt. © Marcus Brandt/dpa

Während der SV Darmstadt 98 am heutigen Samstag (20.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli bereits den Aufstieg perfekt machen kann, hat der 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg die Möglichkeit, den Vorsprung auf die Rothosen auf sechs Zähler auszubauen.

Entsprechend bedient waren die Spieler nach der Punkteteilung im ausverkauften Volksparkstadion: "Es tut weh, dass wir den Sieg nicht einfahren konnten", urteilte Robert Glatzel (29), der aber immerhin seine Drei-Spiele-Durststrecke mit dem Treffer zum 1:0 beendete.

Die Führung der Hausherren war dabei allerdings ziemlich schmeichelhaft, da der SCP in der Anfangsphase die klar bessere Mannschaft war und allein in den ersten beiden Minuten zwei Riesenchancen durch Sirlord Conteh (26) und Ex-HSVer Maximilian Rohr (27) hatte.

"Es ist Woche für Woche das Gleiche: Die Gegner sind maximal motiviert. Das ist okay. Was nicht okay ist, ist, wie wir in die Partie reingekommen sind", kritisierte Kapitän Sebastian Schonlau (28), der nach nur 55 Sekunden auf der Linie retten musste.

Teamkollege Moritz Heyer (28) stimmte ihm zu: "Paderborn hat es zu Anfang sehr gut gemacht. Wir haben nicht klar hinten rausgespielt und die fußballerischen Lösungen gefunden" - der Ausgleich durch Julian Justvan (25) noch vor der Pause war daher auch mehr als leistungsgerecht.