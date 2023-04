HSV nach herbem Rückschlag mit klaren Worten: "Haben auf die Fresse bekommen"

Sichtlich angefressen sprach HSV-Coach Tim Walter (47, M.) nach dem Schlusspfiff im Mannschaftskreis zu seinen Spielern. © Swen Pförtner/dpa

Im zweiten Abschnitt, der mit einem zurückgenommenen Elfmeter für die Gäste bereits unglücklich begann, kam von dem Aufstiegsaspiranten allerdings nur noch ziemlich wenig.

"Was uns gefehlt hat, war die Konsequenz im letzten Drittel. Es fehlte der letzte Druck, der Punch war nicht da", analysierte Chefcoach Tim Walter (47) ziemlich treffend.

Zu allem Überfluss machten die Hanseaten es dem FCM in zwei Situationen auch noch viel zu leicht, fingen sich durch Baris Atik (28) und Ex-Hamburger Tatsuya Ito (25) vermeidbare Gegentore.

"Wir investieren in beide Richtungen zu wenig. Heute sind wir leider die Gelackmeierten", brachte es Walter auf den Punkt. Kapitän Sebastian Schonlau (28) fasste es kurz und knapp zusammen: "Wir haben heute auf die Fresse bekommen."

So schnell ist sie also dahin, die Euphorie, die nach dem 4:3-Stadtderby-Sieg gegen den FC St. Pauli aufgekommen war - dennoch gaben sich die Akteure kämpferisch: "Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken", bekräftigte Glatzel, und Heuer Fernandes kündigte an: "Wir machen weiter!" - sie haben ja auch keine andere Wahl...