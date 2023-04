HSV schießt sich gegen Hannover den Frust von der Seele: "Das war eine Befreiung"

Durch die Führung beflügelt, legten die Hamburger in der 41. Minute nach: Laszlo Benes (25) überlupfte 96-Keeper Ron-Robert Zieler (34) und stellte auf 2:0. "Ich freue mich, dass ich dem Team mit meinen Toren helfen konnte", bekräftigte der Slowake.

So dauerte es bis zur 34. Minute, ehe Sonny Kittel (30) die Führung erzielte. Vorausgegangen war ein Ballgewinn von Reis. "Bei der Pressingsituation vor dem 1:0 haben wir uns endlich mal belohnt. Das war der Dosenöffner", befand Coach Tim Walter (47), der genau das zuvor von seinem Team gefordert hatte.

Anschließend sahen sie einen HSV, der sich schwertat. In der ersten halben Stunde gelang den Hanseaten nicht viel, weil Zielstrebigkeit und Dynamik zu wünschen übrig ließen. Zudem waren die Hausherren oft einen Schritt zu spät und leisteten sich deshalb mehrere unnötige Fouls.

HSV-Coach Tim Walter (47, r.) war nach dem haushohen Heimsieg "sehr stolz" auf die Leistung seiner Mannschaft. © Axel Heimken/dpa

"Toren"? Ja, denn nach Derrick Köhns (24) Traumtor zum 2:1 (52.) war es in der 61. Minute erneut der Mittelfeldspieler, der im Mittelpunkt stand und nach einem Foul an Moritz Heyer (28) per Elfmeter wieder den Zwei-Tore-Abstand herstellte.

"Gerade nach dem 3:1 haben wir gelöst und mit Mut nach vorn gespielt. Das haben die Jungs sehr gut gemacht, daher bin ich sehr stolz auf die Leistung. Wir haben uns und die Fans belohnt", brachte Walter die anschließende (letzte) halbe Stunde auf den Punkt.

Durch Tore von Robert Glatzel (29, 65. Minute), Ransford Königsdörffer (21, 75.) und Reis (22, 87.) machten die Rothosen das halbe Dutzend voll. "Ein wunderschönes Gefühl, für solche Siege spielt man Fußball. So ein Auftritt vor ausverkauftem Haus macht richtig Spaß!", urteilte Glatzel.

Auch Keeper Daniel Heuer Fernandes (30) zeigte sich überglücklich: "Es war über 90 Minuten ein sehr, sehr gutes Spiel. Mit viel Spielwitz und Vertrauen in die Mitspieler. Die Fans waren auch wieder überragend, es war heute einfach ein geiler Tag", resümierte der Schlussmann.

Mit nun 53 Zählern kann sich der HSV ganz entspannt anschauen, was der 1. FC Heidenheim (51) am heutigen Abend (20.30 Uhr) im Topspiel gegen Verfolger FC St. Pauli (44) macht - die Hanseaten haben ihre Aufgabe erfüllt.