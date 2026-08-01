Dynamo-Dresden-Blog: Die Saisoneröffnung der SGD ist in vollem Gange

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Dynamo-Dresden-Blog: Am Samstagvormittag startete die Saisoneröffnung der SGD in der Torwirtschaft am Rudolf-Harbig-Stadion.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison laufen bei Dynamo Dresden auf Hochtouren! Nach dem einwöchigen Trainingslager in Windischgarsten ist das Team von Thomas Stamm wieder in Dresden angekommen.

Nach der Rückkehr stand mit dem XXL-Test gegen Energie Cottbus am Samstagnachmittag der nächste Leistungsvergleich auf dem Programm. Über zweimal 90 Minuten gab es dabei eine Niederlage sowie einen Sieg.

Mit der Saisoneröffnung gegen den 1. FC Union Berlin (1. August) wartet nun nur noch die Generalprobe, bevor der Ball am 9. August erstmals wieder im Ligabetrieb rollt.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

1. August, 11.18 Uhr: Die Saisoneröffnung von Dynamo Dresden läuft!

Die schwarz-gelbe Seele frohlockt, endlich wieder Spieltagsfeeling bei Dynamo Dresden.

Seit 9.30 Uhr läuft in der Torwirtschaft gegenüber vom Rudolf-Harbig-Stadion die Saisoneröffnung.

Die fällt etwas kleiner als sonst aus, denn das große Highlight gibt’s ab 14 Uhr, wenn Bundesligist Union Berlin zur Generalprobe vorbeischaut.

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Am Samstagvormittag startete die Saisoneröffnung bei Dynamo.
Am Samstagvormittag startete die Saisoneröffnung bei Dynamo.  © TAG24/Jens Maßlich
Die Fans stellten sich für Fotos mit ihrem Idol an ...
Die Fans stellten sich für Fotos mit ihrem Idol an ...  © TAG24/Jens Maßlich
... und warteten zudem vor dem Rudolf-Harbig-Stadion auf Fanshop-Aktionen.
... und warteten zudem vor dem Rudolf-Harbig-Stadion auf Fanshop-Aktionen.  © TAG24/Jens Maßlich
Heiko Scholz (60) verteilte zum Frühshoppen in der Torwirtschaft Autogramme.
Heiko Scholz (60) verteilte zum Frühshoppen in der Torwirtschaft Autogramme.  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 9.57 Uhr: Dynamo-Aufstiegsheld Jonthan Meier wechselt nach Schottland

Noch als Leihspieler feierte er mit den Schwarz-Gelben 2021 den Aufstieg in die 2. Liga und die Drittliga-Meisterschaft, später wechselte er dann fest an die Elbe - und jetzt zieht es ihn erstmals ins Ausland: Jonathan Meier (26) schließt sich dem schottischen Erstligisten Kilmarnock FC an.

Das teilte der Klub von der Insel am Freitag offiziell mit. Eine Ablöse wird für den Linksverteidiger nicht fällig, denn sein Vertrag war nach dem Abstieg mit dem SSV Ulm aus der 3. Liga im Sommer ausgelaufen.

Bei den Spatzen kickte der gebürtige Münchner seit seinem Abschied aus Dresden im Sommer 2024 und gehörte auch vergangene Saison über weite Strecken zum Stammpersonal. Die meisten Profieinsätze in seiner Karriere hat er jedoch für die SGD absolviert: Ganze 98 Mal stand Meier für die Sportgemeinschaft auf dem Rasen, dabei verteilte er 13 Assists. Nach dem Aufstieg als Leihgabe vom FSV Mainz 05 unter Alexander Schmidt (57) schrammte er nach seinem festen Transfer unter Markus Anfang (52) zweimal knapp an den ersten drei Plätzen vorbei. (fm)

Jonathan Meier (26, r.) spielte insgesamt drei Jahre bei Dynamo Dresden.
Jonathan Meier (26, r.) spielte insgesamt drei Jahre bei Dynamo Dresden.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

30. Juli, 15.52 Uhr: Experten sehen Dynamo Dresden weit oben

Dynamo Dresden hat sich in der Sommerpause gut verstärkt. Das sehen auch die RTL/Sky-Experten Felix Kroos und Simon Terodde so, die der SGD eine starke Saison vorhersagen.

"Ich schätze Dresden als eines der stärksten Teams ein", sagte Kroos bei einer Medienrunde von RTL/Sky, er sehe Dynamo am Ende der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz, allerdings ohne große Träume in Richtung Aufstiegsplätze: Das Team von Thomas Stamm habe zwar nicht den einen herausragenden Spieler, funktioniere aber sehr gut als Mannschaft.

Dem stimmte Terodde zu, Schwarz-Gelb stehe eine sorgenfreie Saison bevor, in der man "nichts mit dem Abstieg zu tun" habe und mit ein bisschen Glück oben ranrutschen könne. Zudem sei die Stimmung in Dresden so gut wie schon lange nicht mehr: "Alles, was angefasst wird, da sind die Leute mit zufrieden." (ar)

Felix Kroos (l.) und Simon Terodde sagen Dynamo Dresden eine sorgenfreie Saison vorher.
Felix Kroos (l.) und Simon Terodde sagen Dynamo Dresden eine sorgenfreie Saison vorher.  © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Gora/dpa

30. Juli, 13.02 Uhr: Auftakt von Dynamo Dresden in der Free-TV-Konferenz

Gute Nachrichten für alle Dynamo-Fans ohne Sky-Abo! Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga zeigt RTL die Sonntagskonferenz im Free-TV - das umfasst auch die Partie der SGD beim 1. FC Nürnberg.

Die anderen beiden Spiele der Konferenz am 9. August um 13.30 Uhr sind Energie Cottbus gegen Hannover 96 und St. Pauli gegen Greuther Fürth.

Hintergrund der neuen Übertragung ist die Übernahme von Sky durch RTL, wodurch sich der Free-TV-Sender die Übertragungsrechte für drei Sonntagskonferenzen im Laufe der Saison gesichert hat. Wie schon in der Saison zuvor zeigen RTL oder dessen Spartensender Nitro außerdem das Topspiel am Samstagabend. Wegen der Übernahme kommt es dabei aber zu einem Novum: Die RTL-Sendung wird dann auch bei Sky gezeigt, es werden keine separaten Übertragungen mehr gesendet. (ar)

Die ersten Saisontore von Dynamo Dresden gibt es hoffentlich in der Sonntagskonferenz des ersten Spieltags zu sehen - für alle empfangbar im Free-TV:
Die ersten Saisontore von Dynamo Dresden gibt es hoffentlich in der Sonntagskonferenz des ersten Spieltags zu sehen - für alle empfangbar im Free-TV:  © Lutz Hentschel

29. Juli, 15.39 Uhr: Fast alle da bei der ersten öffentlichen Einheit nach dem Trainingslager

Die Sonne knallt bei über 30 Grad vom wolkenlosen Himmel, für die Dynamo-Profis gibt es trotzdem kein Erbarmen: Beim öffentlichen Training heißt es wie immer: Vollgas geben.

Von den Langzeit-Ausfällen Kenneth Schmidt und Lars Bünning einmal abgesehen stehen zur Erwärmung alle Spieler auf dem Platz, Tobias Raschl macht aber nur eingeschränkt mit und läuft schließlich abseits des Teams seine Bahnen. Dafür ist Brooklyn Ezeh, der seit dem Trainingslager ebenfalls angeschlagen war, wieder integriert, auch wenn es noch nicht für die volle Einheit reicht.

Immerhin rund 80 Zuschauer haben sich trotz der Hitze eingefunden, um ihre Mannschaft beim Training zu beobachten. (ar/fm)

Auch bei mehr als 30 Grad heißt es für die Dynamo-Profis Vollgas geben.
Auch bei mehr als 30 Grad heißt es für die Dynamo-Profis Vollgas geben.  © TAG24/Florian Mentele
Brooklyn Ezeh (v.) fehlte nach dem Trainingslager-Test gegen Graz angeschlagen. Beim öffentlichen Training mischt er jetzt aber wieder mit.
Brooklyn Ezeh (v.) fehlte nach dem Trainingslager-Test gegen Graz angeschlagen. Beim öffentlichen Training mischt er jetzt aber wieder mit.  © TAG24/Florian Mentele
Tobias Raschl trainiert noch individuell.
Tobias Raschl trainiert noch individuell.  © TAG24/Florian Mentele

28. Juli, 15.34 Uhr: Das offizielle Mannschaftsfoto von Dynamo Dresden ist da

Eineinhalb Wochen vor Saisonstart steht der Kader von Dynamo Dresden weitgehend - es ist Zeit für das offizielle Mannschaftsfoto!

Außer Lars Bünning und Kenneth Schmidt waren alle SGD-Profis sowie die beiden Nachwuchsspieler Quentin Enold und Niklas Remus dabei, im Trainingszentrum wurden das Gruppenbild sowie Porträtfotos von Spielern und Staff gemacht. Auch alle vier Keeper waren beim Shooting dabei. (ar)

Das offizielle Mannschaftsfoto von Dynamo Dresden.
Das offizielle Mannschaftsfoto von Dynamo Dresden.  © Eric Münch

25. Juli, 17.05 Uhr: Dynamo-Sieg im zweiten 90-Minuten-Test

Schluss in Spiel zwei! In den letzten drei Minuten hätte Cottbus noch ausgleichen können - vergeblich. Es bleibt beim 2:1 für die SGD.

Insgesamt ging's zwischen den zwei Zweitligisten also 3:3 aus.

66. Minute: Oehmichen bringt Dynamo in Führung

Und damit ist das Spiel auch offiziell gedreht!

Jonas Oehmichen mal ganz schlitzohrig aus richtig spitzem Winkel ins kurze Triangel gelöffelt. Dynamo führt 2:1.

Beklatscht seinen Treffer: Jonas Oehmichen (links).
Beklatscht seinen Treffer: Jonas Oehmichen (links).  © TAG24/Jens Maßlich

53. Minute: SGD-Neuzugang Neininger trifft zum 1:1

Da ist der Ausgleich!

Eine kurz ausgeführte Ecke von Simon Straudi flankte Niklas Remus in den Strafraum, Wolfsburg-Leihe Till Neininger köpfte zum 1:1 ein.

50. Minute: Gelb für Ahmet Muhamedbegovic nach Foul an der Mittellinie.

Schiri Näther (Mitte) zeigt Muhamedbegovic (rechts) Gelb.
Schiri Näther (Mitte) zeigt Muhamedbegovic (rechts) Gelb.  © TAG24/Jens Maßlich

48. Minute: Und zwei Minuten später rettet Elias Bethke gegen Jonas Hofmann. Nach der Ecke darauf traf Lukas Copado die Latte.

46. Minute: Beginn von Halbzeit Nummer vier

Weiter geht's!

Anpfiff zur insgesamt vierten Halbzeit an diesem Tag.

Der Ball rollt wieder.
Der Ball rollt wieder.  © TAG24/Jens Maßlich

45. Minute: Vor ein paar Minuten ließ Nils Fröling die Ausgleich-Chance liegen. Kurz vor der Pause kassierte Kaan Inanoglu für ein härteres Foulspiel noch Gelb.

Dann ist Halbzeit.

Titelfoto: TAG24/Jens Maßlich

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