 1.447.483

Dynamo-Dresden-Blog: Laufendes Ehrenratsverfahren! Wahl auf Kippe

Dynamo-Dresden-Blog: Alle Infos rund um die Mitgliederversammlung.

Dresden - Im Congress Centrum findet am Samstag die ordentliche Mitgliederversammlung statt. Unter anderem wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt. In unserem Dynamo-Dresden-Blog bleibt Ihr natürlich komplett auf dem Laufenden.

15. November, 13.35 Uhr: Ehrenratsverfahren gegen ein Aufsichtsratsmitglied

Frisch gestärkt ging es 13 Uhr weiter. Nachdem sich der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig ein paar Fragen zur Causa Thomas Brendel gefallen lassen musste, die er aufgrund vertraglich festgehaltener Schweigepflichten nicht im Detail beantworten konnte, gab es den ersten Paukenschlag.

Als die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024/25 anstand, gab Vizepräsident Dr. Michael Bürger bekannt, dass gegen das Aufsichtsratsmitglied Thomas Blümel ein Ehrenratsverfahren eingeleitet wurde.

"Die Unschuldsvermutung gilt trotzdem", so Bürger, der kurzfristig anregte, Blümel von der Entlastung auszuschließen. Eine andere Möglichkeit wäre nur, den gesamten Aufsichtsrat nicht zu entlasten. Damit wäre keine neue Wahl möglich. Die Diskussion läuft ...

Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig (M.) durfte nicht alle Fragen beantworten.
Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig (M.) durfte nicht alle Fragen beantworten.  © Eric Münch

15. November, 13.01 Uhr: Erstmal ein wenig durchatmen

Knapp 2,5 Stunden waren auf der Mitgliederversammlung rum, da rief Präsident Rehn die erste Pause aus. Große Aufreger gab es noch keine, auch der bisher letzte Punkt - die Befragung von Geschäftsführer Zimmermann - verlief recht harmonisch.

Die Mannschaft samt Trainer- und Betreuerteam war zwischenzeitlich da. Sie wurde mit viel Applaus (aber nicht von allen) empfangen und verabschiedet. Einige blieben bis zur Pause, lauschten den Aussagen von Zimmermann, unter anderem zum Thema Frauenmannschaft: "Sie sind auch ein genereller Gewinn für den Verein und stehen uns gut zu Gesicht."

Der Geschäftsführer schloss mit emotionalen Worten: "Zusammenhalt auf und neben dem Platz – wenn wir das gemeinsam schaffen, kann der Weg erfolgreich sein. Der muss am heutigen Tag beginnen", so der 38-Jährige. Im späteren Verlauf wird sich zeigen, ob die inzwischen fast 880 anwesenden Mitglieder das entsprechend beherzigen.

15. November, 11.36 Uhr: Trockene Zahlen statt noch mehr Emotionen

Auf die großen Emotionen folgten die trockenen Zahlen. Wirtschaftsprüferin Jana Hesse stellte Dynamos Gewinn- und Verlustrechnung sowie Chancen und Risiken für die Konzern-Bilanz vor.

Keine leichte Kost, aber die Referentin sorgte zwischendrin auch für Lacher. "Ich will gar keinen Druck ausüben", sagte sie und blickte auf die Mannschaft, als es um das auch finanzielle Risiko eines Abstiegs in die 3. Liga ging. Der Saal lachte. Die Zahlen sind aber nicht mehr ganz so gut. Über das Minus von mehr als 600.000 Euro hatte TAG24 bereits berichtet - und über Gründe.

Im Anschluss war Geschäftsführer Stephan Zimmermann mit seinen Berichten dran. Mehrzahl, weil der eigentliche Finanzgeschäftsführer nach den Entlassungen von David Fischer und zuletzt Thomas Brendel nicht nur über einen Geschäftsbereich referieren musste. Er räumte neben so manchen Zahlen auch mit einigen Vorurteilen sowie Gerüchten auf, die Budgetplanungen und eine ausufernde Mitarbeiterzahl in einzelnen Abteilungen betreffen.

Wirtschaftsprüferin Jana Hesse sorgte auch für Lacher.
Wirtschaftsprüferin Jana Hesse sorgte auch für Lacher.  © Jens Maßlich

15. November, 10.51 Uhr: Überwältigende Mehrheit und Standing Ovations für Ralf Minge

Der erste (kurzfristig eingebrachte) Antrag des Tages wurde noch abgelehnt - ein Mitglied hatte angeregt, dass doch künftig auch Bier bei Mitgliederversammlungen von Dynamo Dresden verkauft werden solle. Die Mehrheit entschied sich dagegen.

Ganz anders sah es beim dritten Antrag aus: "Beratung, Abstimmung und Bekanntgabe des Ergebnisses zum Antrag zur Ernennung von Ralf Minge zum Ehrenspielführer."

Eingebracht vom Präsidium wurde der Antrag einstimmig und unter Standing Ovations angenommen. Der Geehrte kämpfte mit den Tränen, beschwor danach in seiner Rede die Gemeinschaft, die die SGD doch ausmache.

Ralf Minge wurde eine besondere Ehre zuteil.
Ralf Minge wurde eine besondere Ehre zuteil.  © Eric Münch

15. November, 10.20 Uhr: Mitgliederversammlung läuft

Pünktlich um 10 Uhr ist die ordentliche Mitgliederversammlung der SGD Dynamo Dresden von Ronny Rehn eröffnet worden. Zu Beginn waren 697 stimmberechtigte und zwei nicht stimmberechtigt Mitglieder vor Ort eingetroffen.

Der Präsident startete mit dem Wunsch, die anwesenden Medienvertreter nicht von der Versammlung auszuschließen - weil man als SGD Kollektivstrafen ablehne. Trotzdem wollte der 44-Jährige ein paar kritische Worte loswerden.

Nachdem Rehn ein paar Auszüge aus Texten der vergangenen Monate verlesen hat, schloss er unter Applaus mit den Worten ab: "Ihr sollt weiter kritisch berichten, wir wollen keine Hofberichterstattung. Aber hin und wieder mal sauberer recherchieren."

Im Congress Centrum läuft derzeit die ordentliche Mitgliederversammlung.
Im Congress Centrum läuft derzeit die ordentliche Mitgliederversammlung.  © Jens Maßlich

13. November, 15.22 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt das Testspiel gegen Energie Cottbus mit 3:0

Das war's! Dynamo Dresden gewinnt dank der Tore von Jonas Oehmichen, Aljaz Casar und Niklas Hauptmann den Test gegen Energie Cottbus mit 3:0.

13. November, 15.19 Uhr: Niklas Hauptmann erhöht auf 3:0

Und da ist das 3:0 durch ein herrliches Tor in der 87. Minute durch Niklas Hauptmann.

13. November, 15.16 Uhr: Schreiber verhindert schon wieder das Tor von Cottbus

Tim Schreiber hält weiterhin seinen Kasten sauber und verhindert gleich mehrfach gegen Erik Tallig das Gegentor in der 84. Minute.

13. November, 14.59 Uhr: Tim Schreiber verhindert den Anschluss

In der 67. Minute kommt Cottbus durch Edwin Kracht zur besten Chance, doch seinen Schuss pariert Tim Schreiber im Dynamo-Tor stark.

13. November, 14.53 Uhr: Niklas Hauptmann kommt für Jakob Lemmer

Niklas Hauptmann kommt in der 60. Minute für Jakob Lemmer.

Titelfoto: Eric Münch

Mehr zum Thema Dynamo Dresden: