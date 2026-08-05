Dynamo-Dresden-Blog: Letzter Feinschliff vor dem Zweitliga-Auftakt, aber ein Neuzugang fällt weiter aus

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Dynamo-Dresden-Blog: Beim letzten Training vor dem Saisonauftakt in der 2. Bundesliga fehlte der SGD Tim Neininger wegen muskulären Problemen.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Endlich geht es wieder los! Am Sonntag, dem 9. August, startet Dynamo Dresden beim 1. FC Nürnberg in die neue Zweitliga-Saison.

Dabei liegt eine erfolgreiche Vorbereitung hinter dem Team von Thomas Stamm: Der Kader stand früh fest, die Wunschspieler konnten alle gebunden werden. Nur die eine Hälfte des XXL-Tests gegen Energie Cottbus ging verloren, ansonsten gewann die SGD alle Vorbereitungsspiele und schlug sogar Bundesligist Union Berlin beim letzten Test vor dem Saisonstart mit 2:1.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

5. August, 15.45 Uhr: Dynamo Dresden mit dem letzten Feinschliff vor dem Zweitligastart

Das finale öffentliche Training vor dem Saisonauftakt der 2. Bundesliga in Nürnberg läuft - und Thomas Stamm kann auf fast alle Kräfte bauen.

Lediglich die Langzeitverletzten Kenneth Schmidt (Kreuzbandriss) und Lars Bünning (Hirnblutung) fallen weiter aus, zudem muss Neuzugang Tim Neininger aufgrund von Muskelproblemen, die schon seinen Einsatz gegen Union Berlin kurzfristig verhinderten, weiter pausieren. Dafür ist Nils Fröling wieder dabei, der gegen die Eisernen ebenfalls passen musste. Tobias Raschl stand zu Beginn mit Mannschaft und Ball auf dem Rasen, absolviert inzwischen aber individuelle Übungen im Käfig.

Bei hochsommerlichen 32 Grad Celsius haben sich dennoch 70-80 Zuschauer auf dem Gelände der Walter-Fritzsch-Akademie eingefunden, um die Schwarz-Gelben auf das erste Ligaspiel einzustimmen.

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Die SGD-Profis bereiteten sich am Mittwoch ein letztes Mal öffentlich auf die Partie gegen Nürnberg vor.
Die SGD-Profis bereiteten sich am Mittwoch ein letztes Mal öffentlich auf die Partie gegen Nürnberg vor.  © TAG24/Ivan Simovic

3. August, 14.23 Uhr: Letztes öffentliches Training vor Saisonstart am Mittwoch

Keine Woche mehr, dann läuft bereits die neue Zweitliga-Saison! Für Dynamo-Anhänger gibt es noch einmal die Möglichkeit, vor dem Liga-Auftakt beim 1. FC Nürnberg das öffentliche Training zu verfolgen.

Am Mittwoch ab 15 Uhr können Fans in der Walter-Fritzsch-Akademie vorbeischauen, in den folgenden Tagen bereitet sich die Mannschaft dann hinter verschlossenen Türen auf das Auswärtsspiel im Max-Morlock-Stadion vor. Am Sonntag zählt es dann zum ersten Mal wieder, um 13.30 Uhr ist Anpfiff in Nürnberg. (ar)

Vor dem Saisonauftakt bittet Dynamo Dresden noch einmal zum öffentlichen Training.
Vor dem Saisonauftakt bittet Dynamo Dresden noch einmal zum öffentlichen Training.  © Picture Point / Gabor Krieg

1. August, 15.55 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt Generalprobe gegen Union Berlin!

Das war's! Dank einer richtig starken Halbzeit setzt sich Dynamo Dresden in seiner Generalprobe gegen den Erstligisten Union Berlin mit 2:1 durch.

Jakob Lemmer (66./73./75.), Ben Bobzien (67.) und Christoph Daferner (79.) hätten nach den Dresdner und Berliner Wechselarien noch deutlich höher stellen können. Mussten sie aber nicht mehr. Denn von Union kam quasi nichts mehr. (jm)

Starke Leistung der SGD im letzten Test vor dem Zweitligastart!
Starke Leistung der SGD im letzten Test vor dem Zweitligastart!  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 15.17 Uhr: Dynamo Dresden dreht das Spiel gegen Union Berlin!

So gehen Standardsituationen! Union Berlin machte aus acht Ecken in der ersten Halbzeit nichts, Dynamo nutzte die vierte zur Führung.

Vincent Vermeij köpfte nach dem Standard von Alexander Rossipal durchsetzungsstark ein - 2:1. (jm)

1. August, 15.12 Uhr: Weiter geht's im Rudolf-Harbig-Stadion

Das Spiel läuft wieder, einen einzigen Wechsel gab es bei den 22 Mann - auf Seiten der Dresdner.

Elias Bethke ersetzt den guten Tim Schreiber im SGD-Tor. (jm)

Niklas Hauptmann (r.) und Vincent Vermeij klatschen sich nach dem Ausgleich ab.
Niklas Hauptmann (r.) und Vincent Vermeij klatschen sich nach dem Ausgleich ab.  © Robert Michael/dpa

1. August, 14.56 Uhr: Unentschieden zur Pause zwischen Dynamo Dresden und Union Berlin

Pause, 1:1: Pünktlich pfeift Schiedsrichter Daniel Siebert zur Pause. Der Unparteiische hat mit der Partie keine Probleme, Dynamo mit der physischen Überlegenheit der Eisernen schon ein wenig.

Berlin hat das Spiel im Griff, Dresden bringt nur wenig nach vorn. Kurz vor der Halbzeit hätte Vermeij aber noch zur Führung treffen können, verstolperte aber nach Vorlage von Keller, der aufgrund der Ecke mit vorn war.

"Ein sehr guter Härtetest fürs erste Spiel. Vor allem eine sehr physische Mannschaft, da müssen wir uns wehren. Aber wir machen es ordentlich", bilanzierte SGD-Sportgeschäftsführer Sören Gonther beim MDR. (jm)

1. August, 14.42 Uhr: Dynamo-Fans senden Botschaften an Lukas Boeder und Lars Bünning

Sportgemeinschaft, wie sie sein soll.

Begleitet von "Lars Bünning"-Rufen und im Anschluss "Lukas Boeder"-Rufen bekamen die zwei vom Schicksal getroffenen Dynamo-Spieler aufmunternde Botschaften aus dem K-Block. (jm)

Die Dynamo-Fans sendeten eine unterstützende Nachricht an Lukas Boeder, dessen Ehefrau kürzlich eine Fehlgeburt öffentlich gemacht hatte.
Die Dynamo-Fans sendeten eine unterstützende Nachricht an Lukas Boeder, dessen Ehefrau kürzlich eine Fehlgeburt öffentlich gemacht hatte.  © TAG24/Jens Maßlich
Auch an Lars Bünning gingen Genesungswünsche. Starke Aktion!
Auch an Lars Bünning gingen Genesungswünsche. Starke Aktion!  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 14.29 Uhr: Niklas Hauptmann mit der direkten Antwort!

22. Minute: Der Knoten ist geplatzt!

Der erste wirklich richtig durchdachte Dynamo-Angriff, und der endete direkt mit dem postwendenden Ausgleich. Niklas Hauptmann vollstreckte in eiskalter Knipser-Manier mit links. Die Flanke kam über rechts von Jonas Sterner, der gerade beim Gegentor noch nicht ins Kopfballduell kam. (jm)

1. August, 14.26 Uhr: Dynamo Dresden geht in Rückstand

Fast 20 Minuten gespielt, da klingelt es im Dynamo-Tor. Union ist spielbestimmend und Tom Rothe unterstrich das mit seinem Kopfballtreffer (19.) nach Flanke von Josip Juranovic - 0:1.

Kurz zuvor musste Tim Schreiber schon gegen Marin Ljubicic retten. Die SGD noch ohne Torschuss. (jm)

1. August, 14.05 Uhr: Die Generalprobe gegen Union Berlin ist unterwegs!

Und los geht's, der Ball rollt bei Dynamo Dresdens Generalprobe.

Für Union Berlin ist es "nur" einer von zwei Tests dieses Wochenende. Am Sonntag geht's gegen Cagliari Calcio. (jm)

Der Ball rollt!
Der Ball rollt!  © TAG24/ Jens Maßlich

1. August, 14.03 Uhr: Fans "begrüßen" sich mit Gesängen

Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Beide Fanlager stimmen sich mit "Gesängen" ein, die es bei so einem Freundschaftsspiel nicht braucht.

Aber nachdem sich kurz gegenseitig beleidigt wurde, ist auch wieder gut. Die Mannschaften betreten gleich den Rasen und dann heißt es endlich wieder Fußball auf dem erst am Mittwoch frisch verlegten Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion. (jm)

Die Dynamo-Fans stimmten sich zur Saisoneröffnung ein.
Die Dynamo-Fans stimmten sich zur Saisoneröffnung ein.  © TAG24/ Jens Maßlich
Auch aus Berlin reisten einige Anhänger nach Dresden.
Auch aus Berlin reisten einige Anhänger nach Dresden.  © TAG24/ Jens Maßlich

1. August, 13.59 Uhr: Zwei Dynamo-Profis fallen kurzfristig aus

Neben den bereits länger verletzten Spielern Tobias Raschl, Kenneth Schmidt und Lars Bünning können zwei Akteure heute kurzfristig nicht bei der Generalprobe gegen Union mitwirken.

Nils Fröling und Till Neininger fallen aufgrund muskulärer Probleme aus. (fm)

Titelfoto: TAG24/Ivan Simovic

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