Dynamo-Dresden-Blog: Letzter Feinschliff vor dem Zweitliga-Auftakt, aber ein Neuzugang fällt weiter aus

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22. Juli, 8.13 Uhr: Auf der faulen Haut liegt keiner

"Es läuft ja bei Dynamo richtig gut. Aber eine Frage: Freitag nur eine Einheit, Sonntag eine, Montag ganz frei - trainieren die für ein Camp nicht viel zu wenig?" Eine Mail mit dieser Frage erreichte mich. Ohne jetzt mit dem Trainer darüber gesprochen zu haben. Nein, machen sie nicht. Dynamo ist in seinem normalen Wochenrhythmus geblieben. Am Freitag nach der Ankunft und einen Tag vor dem Testspiel gegen den Grazer AK ist nur eine Einheit völlig normal, Sonntag nach dem Spiel auch. Nach einer Woche durchgehendem Training - und der Partie am Samstag gegen Graz - war der Montag frei. Gestern und heute standen jeweils zwei Einheiten auf dem Programm. Morgen vor der Abfahrt nach Hause steht nur eine am Vormittag an, dann geht's in den Bus. Zu beachten ist auch: Nur weil die Profis nicht auf dem Platz stehen, heißt es nicht, dass sie nichts machen. Da sind zum einen die Vor- und Nachbereitung nach dem Training, die extrem wichtig für den Körper sind. Einige legen zusätzliche Einheiten im Kraftraum ein. Zudem gibt es viel Theorie, Taktikschulungen anhand von Videos. Das ist alles für den Fan nicht zu sehen. Klar, ein Neun-bis-17-Uhr-Job ist das nicht, aber auf der faulen Haut liegen die Profis nicht.

21. Juli, 8.04 Uhr: Köstlich! Yelldell entnervt seinen Chef

Mein größtes Spiel der letzten Tage war nicht das über weite Strecken so zähe WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien. Nein, ich habe hier in Windischgarsten Besseres gesehen. Deutlich Besseres. Die Partie zwischen dem Dynamo-Staff - köstlich. Thomas Stamm, Stefan Kutschke und Sören Gonther in einem Team, unter anderem die Medienabteilung mit David Yelldell im Tor im anderen. Gespielt wurde auf umgedrehte Kleinfeldtore - in etwa Eishockeyhöhe, aber deutlich breiter. Und da hatte Yelldell seine Vorteile. Der ehemalige Bundesliga-Keeper trieb mit seinen Krakenarmen "Kutsche" & Co. schier zur Verzweiflung. Die Gegenspieler attestierten ihm eine Weltklasseleistung und sahen nur in ihm den Grund für die äußerst unglückliche - und natürlich unverdiente - Niederlage. Es war wie bei der WM: Die Truppe mit dem besten Keeper in ihren Reihen holte den Sieg. 4:2. Pressesprecher Christoph Antal schickte zudem mit zwei blitzsauberen Toren ein Bewerbungsschreiben an Trainer Stamm. Klaglos nahmen die Gonthers und Kutschkes die Niederlage freilich nicht hin. Aber sie verhielten sich nicht so wie Enzo Fernandez oder Leandro Paredes. Die Gegner waren auch nach Abpfiff wohlauf. Es gab einen zähneknirschenden Handshake.

20. Juli, 8.26 Uhr: Dynamo Dresden hat die Mitte gefunden

Ich kann auf den ersten Blick gar nicht mehr sagen, wie oft ich mit Dynamo schon im Trainingslager war. Aber eins kann ich sagen: Dieses hier ist irgendwie anders. Es fühlt sich an, als habe die SGD nach Jahren der Unruhe seine Mitte gefunden. Oft war es so: Du warst mit dabei, mehr aber nicht. Trainer, Mannschaft und Staff haben sich immer professionell verhalten, haben Auskunft gegeben. Es war auch nie so, als hättest du gestört. Aber es war steril wie die weißen Wände in einem Krankenhaus. Das hat sich geändert. Plötzlich bleibt Trainer Thomas Stamm mal stehen und spricht mit einem auch über Themen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Sören Gonther kommt vorbei, gibt jedem die Hand, ist sich nicht zu fein für einen Plausch. Plötzlich unterhalten sich Spieler mit einem fernab der Medienzeit. Das SGD-Medienteam kommuniziert auf Augenhöhe, offen und zuverlässig. Jeder ist freundlich, höflich, zuvorkommend, alle lachen. Der Austausch ist offener geworden, geht über die Arbeit hinaus. Du bist mittendrin statt nur dabei. Bei uns im Medien-Hotel sind auch einige Fans. Früher bist du bei jedem Schritt argwöhnisch inspiziert worden. Das ist vorbei. Da ein Hallo, dort ein kurzes Wort. Irgendwas ist passiert mit Dynamo - es fühlt sich gut an.

19. Juli, 7.31 Uhr: Auch in der Freizeit bleibt es sportlich

Vor dem Spiel am Samstag gegen den Grazer AK war Freizeit angesagt. Nun sind wir hier alle nicht die Typen, die faul herumliegen und nichts tun wollen. Österreich ist sehenswert, vor allem sportlich. Also ging es ins 45 Kilometer entfernte Bad Mitterndorf an die Skiflugschanze am Kulm. 1190 Stufen ging es links vom Aufsprunghang nach oben. Der Blick vom Anlaufturm - unbezahlbar. Aber wie wir alle am Fuße des Riesenbakkens erfahren haben, gibt es nicht nur Verrückte, die da runterfliegen. Den Schanzenrekord hat am 1. März dieses Jahres Domen Prevc aufgestellt. Er landete bei 245,5 Metern. Dort hört die Neigung im Hang schon fast wieder auf. Irre! Es gibt aber auch Verrückte, die den umgedrehten Weg nehmen. Sie rennen da hoch - vom Auslauf bis in den Anlaufturm. Wozu wir 40 Minuten brauchten (mit Pausen, die Luft war weg und die Oberschenkel streikten, aber pssst!), sprinten die schnellsten in knapp über fünf Minuten bis nach oben. So ein Brausehersteller, der seinen Sitz in Österreich hat, veranstaltet jährlich diesen Run. Als wir die letzte Siegerliste studierten, staunten wir alle nicht schlecht. Der Gewinner hat Dynamo-Bezug. Auch wenn wir nicht glaubten, dass es unser "Ahmo" war. Aber ja, der letztjährige Sieger hieß Ahmet Arslan.

18. Juli, 7.05 Uhr: Trainingslager-Tagebuch von TAG24-Sportredakteur Thomas Nahrendorf - Eine schöne Woche "Work & Travel"

"Mach' dir 'ne schöne Woche!" Mit diesen Worten bin ich am Donnerstagfrüh daheim verabschiedet worden. Ich habe mich längst daran gewöhnt, dass für die Daheimgebliebenen Trainingslager gleichbedeutend ist mit Urlaub. Ganz so ist es freilich nicht. Ich nenne es Sommer wie Winter "Work & Travel". Wenn ich ehrlich bin, tut so eine Woche gut. So ein Camp ist eine Abwechslung zum Alltag. Und die ist willkommen. Mal abgesehen davon, dass die Familie nicht mit ist. Im eigenen Revier mache ich Woche für Woche beinahe das Gleiche, die Tagesabläufe ähneln sich gleichfalls. Ich mache all das gern, keine Frage. Das ist schlichtweg mein Traumjob. Aber wenn ich mal raus kann, ist das schön. Ich sehe zwar dieselben Menschen im Camp wie sonst auch, aber es sind andere Bilder, eine andere Umgebung. Allein wenn ich von meinem Hotel-Balkon auf die Berge schaue, ist das einfach nur herrlich. Ich gewinne neue Eindrücke, erlebe, dass die Menschen um mich herum auch anders reagieren als sonst. Sie sind noch einen Tick offener, lachen mehr - wie sonst nur im Urlaub. Dadurch bin auch ich deutlich relaxter - wie alle Kollegen hier.

17. Juli, 15.44 Uhr: Dynamo Dresden besetzt dritten Geschäftsführerposten nicht neu

Wie die SGD am Freitagnachmittag mitteilt, wird der dritte Geschäftsführerposten, den zuletzt David Fischer (42) als Geschäftsführer Kommunikation innehatte, nicht neu besetzt. Stattdessen sollen Stephan Zimmermann (39) und Sören Gonther (39) als Duo weitermachen und ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen. Zimmermann hatte Fischers Aufgaben nach dessen Aus im September 2025 größtenteils übernommen, während Gonther im vergangenen Dezember als Sport-Geschäftsführer auf Thomas Brendel (50) folgte. "Stephan Zimmermann und Sören Gonther haben in den vergangenen Monaten wichtige organisatorische und personelle Veränderungen angestoßen und die Zusammenarbeit innerhalb der Führung erfolgreich weiterentwickelt. Auf dieser Basis sehen wir den Verein gut aufgestellt, um die nächsten Entwicklungsschritte konsequent umzusetzen", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Michael Ziegenbalg (39). "Die Unstimmigkeiten der Vergangenheit sind überwunden. Die Verantwortlichen arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen und leben die Werte unserer Sportgemeinschaft gemeinsam vor", so Ziegenbalg weiter. (fm)

Sören Gonther (39) und Stephan Zimmermann (r.) bleiben ein Geschäftsführer-Duo. Dynamo verzichtet vorerst auf einen dritten Posten. © Lutz Hentschel

17. Juli, 8.05 Uhr: Trainingslager-Tagebuch von TAG24-Sportredakteur Thomas Nahrendorf - Das Ösi-Trikot als Zeichen der Liebe

Vielleicht haben Sie ja schon mal genauer mein Foto da oben drüber über der Überschrift angeschaut. Das Gesicht meine ich damit nicht, müssen Sie auch nicht. Ich ziele auf meine Klamotte ab. Das Österreich-Trikot ist das einzige Fußball-Leibchen, das sich derzeit in meinem Besitz befindet. Und das hat seinen Grund. Ich liebe dieses Land. Austria war für mich als DDR-Kind nach der Wende die erste Reise ins NSA. Für alle später Geborenen: Nicht-sozialistisches-Ausland. Wenn ich seither alle Aufenthalte zusammenzähle, dürfte ich auf mehr als ein Jahr kommen. Die Alpen, die Bergseen, Wien, Salzburg, Graz, Villach, Innsbruck, Sölden, St. Anton, der Pongau, die Steiermark, die Skigebiete rund um die Flachau - herrlich das alles. An so einem klaren Bergsee könnte ich stundenlang verweilen bzw. habe ich das bereits getan. Als Skisprung-Enthusiast dürfte ich auch sämtliche Schanzen der Alpenrepublik schon gesehen haben. Nicht zu vergessen Speis und Trank in unserem Nachbarland. Für einen guten Kaiserschmarrn würde ich sonst was machen - als Nachtisch nach dem Wiener Schnitzel. Na gut: Die Obstler und Biere schmecken ebenso sensationell.

In seinem Trainingslager-Tagebuch berichtet TAG24-Sportredakteur Thomas Nahrendorf täglich aus dem Dynamo-Camp in Windischgarsten. © Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Eric Münch

16. Juli, 14.56 Uhr: Bettenwechsel im Dilly-Resort!

Bettenwechsel! Die Profis von Fenerbahce Istanbul mussten heute bis 12 Uhr aus dem Dilly-Nationalpark Ressort in Windischgarsten verschwunden sein, denn: Am Abend checken zwei deutsche Zweitligisten ein - Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden. Bis dahin müssen die Betten frisch bezogen sein. Zum zweiten Mal in Folge gastiert Dynamo in Windischgarsten - und wird das auch im Sommer 2027 wieder tun, solange läuft der Vertrag mit der veranstaltenden Agentur. Ohnehin ist Österreich ein beliebtes Camp-Land im Juni/Juli für die Schwarz-Gelben. 2019 Längefeld in Tirol, 2022 Bad Hering, 2024 Walchsee und die Dilly-Premiere im Vorjahr. Die Vorzüge liegen auf der Hand, und damit sind nicht die kulinarischen gemeint, die ich persönlich natürlich genießen werde. Top Hotels, gute Plätze, perfekte Trainingsmöglichkeiten und auf alle Fälle frische Bergluft. Die wird es geben - und dazu wohl auch den einen oder anderen Regenguss samt Gewitter. Wenn ich auf die Wetterprognose für die Woche schaue, wird's warm und täglich nass. Aber vielleicht sind die Wetterprognosen ja so wie meine WM-Tipps bei uns in der Redaktion: für die Tonne.

15. Juli, 17.10 Uhr: Dynamo Dresden kämpft weiter gegen DFB-Strafe

Das wegen der Ausschreitungen im Heimspiel am Karsamstag gegen Hertha BSC verhängte Urteil will Dynamo nicht hinnehmen und zieht vors DFB-Bundesgericht. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte am Mittwoch den Verhandlungstermin für den 21. Juli ab 12.30 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt am Main. Für die Schwarz-Gelben geht der Kampf um eine geringere Strafe damit in die nächste Runde, nachdem man schon bei der mündlichen Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht am 20. Mai ohne Erfolg geblieben war. Aktuell umfasst das Urteil eine Sperre des K-Blocks für ein Spiel, eine weitere bis zum 30. Juni 2027 auf Bewährung sowie eine Geldstrafe in Höhe von 91.200 Euro. (ivo)

Hier findet am nächsten Dienstag die Verhandlung statt. (Archivfoto) © IMAGO / Matthias Koch

15. Juli, 11.13 Uhr: Die weiteren Termine sind da! Zwei Flutlicht-Topspiele für Dynamo Dresden

Die weiteren Termine für die 2. Bundesliga sind da: Dynamo erwischt dabei zwei Flutlicht-Tospiele. Die steigen am Samstag, den 5. September um 20.30 Uhr gegen den VfL Bochum und am 19. September um 20.30 Uhr gegen Hertha BSC. Zudem muss die SGD am 20. August auswärts beim 1. FC Heidenheim ran (13 Uhr), am 12. September steigt die Auswärtspartie bei Eintracht Braunschweig (13 Uhr). Alle Spiele finden an einem Samstag da.

Gegen Hertha BSC spielt Dynamo Dresden erneut unter Flutlicht. © IMAGO / Steinsiek.ch

15. Juli, 9.31 Uhr: Rückkehr von Ben Bobzien zu Dynamo Dresden bahnt sich an

Bei der SGD geht es in diesem Sommer mit den Transfers weiter rund: Nur einen Tag nach dem elften Neuzugang soll nun auch der Deal mit Ben Bobzien (23) in trockenen Tüchern sein. Wie die Sächsische berichtet, gelingt es der SGD, den Linksaußen vom 1. FSV Mainz 05 fest zu verpflichten. Von dort war der Flügelflitzer schon in der Rückrunde der vergangenen Saison ausgeliehen. (th)

Ben Bobzien (23) steht vor der Rückkehr zu Dynamo. © Lutz Hentschel

14. Juli, 15.18 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Neuzugang Neininger

Kaum vorgestellt, schon voll dabei! Der erste Auftritt von Dynamo-Neuzugang Till Neininger (19) lässt nicht lange auf sich warten. Keine Stunde nach der Bekanntgabe des Transfers steht das 19-jährige Abwehrtalent bereits gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen beim öffentlichen Training am Dienstag auf dem Rasen. Luca Herrmann (27, muskuläre Probleme) und Tobias Raschl (26, Schlag auf den Fuß) müssen hingegen erneut passen. Wie schon bei der Einheit in der vergangenen Woche können beide verletzungsbedingt nicht mittrainieren.

Trainiert schon voll mit: Till Neininger (19). © Bildmontage (2): TAG24/Tina Hofmann

13. Juli, 10.48 Uhr: Dynamo Dresden an Paderborns Martin Ens dran?

Drei Neue für die Abwehrzentrale hat Dynamo Dresden bereits verpflichtet, ein weiterer soll noch folgen. Ein heißer Kandidat könnte Martin Ens (24) von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn sein. Wie Bild berichtete, ist der Innenverteidiger aktuell der Favorit von Sportchef Sören Gonther (39). Das Paderborner Eigengewächs, das für seinen Heimatklub bisher fünf Zweitliga-Partien absolvierte, war in der vergangenen Saison für den SC Verl in die 3. Liga unterwegs gewesen und hatte dort als unumstrittener Stammspieler überzeugt. Da der 24-Jährige allerdings noch Vertrag bis 2028 hat, dürfte auch für ihn eine Ablöse fällig werden - oder Gonther setzt auf die erste Leihe des Transfersommers. (ar)

Dynamo Dresden soll Martin Ens (24) vom SC Paderborn im Visier haben. © David Inderlied/dpa

13. Juli, 10.12 Uhr: Am Mittwoch startet der Ticketverkauf für die neue Saison

Weniger als einen Monat noch, dann startet Dynamo Dresden mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (9. August) in die neue Zweitliga-Saison, eine Woche später folgt das erste Heimspiel gegen Darmstadt 98 (16. August). Für beide Spiele startet in dieser Woche der Kartenvorverkauf. Am Mittwoch, dem 15. Juli, beginnt die Jagd nach den ersten Tickets der Saison um 10 Uhr für Mitglieder. Sollten noch Restkarten vorhanden sein, können sich am Donnerstag, dem 16. Juli, auch Nicht-Mitglieder um Eintrittskarten bemühen. (ar)

Das letzte Heimspiel gegen den damaligen Tabellenführer Darmstadt 98 gewann Dynamo Dresden im Februar überraschend mit 3:1 - Wiederholung erwünscht. © Lutz Hentschel

11. Juli, 17.20 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Hessen Kassel mit 4:0

Das Spiel in Großenhain ist beendet. Dynamo gewann vor 3500 Zuschauern in der ausverkauften Jahnkampfahn mit 4:0. Die Tore in der zweiten Hälfte erzielten Jonas Oehmichen (73.) nach schönem Doppelpass mit Niklas Remus, Kaan Inanoglu (87.) und Remus (89.).

Vincent Vermeij (M.) und Kaan Inanoglu (2.v.r.) bejubeln den Sieg in Großenhain gegen Kassel. © SG Dynamo Dresden

11. Juli, 16.19 Uhr: Dynamo führt dank Nachwuchsmann mit 1:0 gegen Hessen Kassel

Pause in Großenhain! Dynamo führt durch ein Tor von Nachwuchsmann Nico Künzel (38.) mit 1:0. Einen langen Ball von Rückkehrer Thomas Keller legte Niklas Hauptmann per Kopf auf Künzel, der ins leere Tor traf. Die ersten Minuten gehörten Kassel, nach zehn Minuten kam Dresden gegen einen kernigen Gegner besser ins Spiel und führt verdient. In der zweiten Hälfte wird Trainer Thomas Stamm erneut komplett tauschen. (nahro)

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit dank des Treffers von Nico Künzel (Nummer 52) mit 1:0 gegen Hessen Kassel. © SG Dynamo Dresden

11. Juli, 15.37 Uhr: Das Dynamo-Testspiel in Großenhain gegen Hessen Kassel läuft

Das Testspiel von Dynamo Dresden gegen Hessen Kassel läuft.

Das Testspiel gegen Kassel in Großenhain läuft. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11. Juli, 14.25 Uhr: Testspiel gegen Kassel! Wiedersehen für Dynamo Dresden mit Tim Knipping

Heute heißt es ein letztes Mal vor dem Trainingslager: Testspiel für Dynamo Dresden! 90 Minuten vorm Spiel ist die Anlage in Großenhain schon gut besucht. Hessen Kassel reist mit SGD-Ex-Kapitän Tim Knipping an, der im Winter zu den Hessen gewechselt ist. Er ist in Dresden nicht vergessen, musste vorm Warmmachen viele Autogramm- und Selfiewünsche erfüllen. Dynamo startet gleich mit Thomas Keller in der Startelf. Erst gestern wurde die fest Verpflichtung des Innenverteidigers bekannt. Im Tor steht Elias Bethke, Daniel Mesenhöler sitzt auf der Bank. Tim Schreiber und Lennart Grill sind nicht im Kader. Ebenso fehlen die noch angeschlagenen Tobias Raschl (Schlag auf den Knöchel) und Luca Herrmann (muskuläre Probleme). (nahro)

Ex-Dynamo-Kapitän Tim Knipping (M.) spielt jetzt für Hessen Kassel und ist in Großenhain ein gefragter Mann. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Die Jungs von Dynamo sind in Großenhain angekommen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Mit diesem Team tritt die SGD gegen Hessen Kassel an. © TAG24/Thomas Nahrendorf

7. Juli. 17.40 Uhr: Ex-Dynamo Faber zieht es zum VfL Osnabrück

Die Zukunft von Konrad Faber (28) ist geklärt! Nach seiner Leihe bei Dynamo in der vergangenen Saison geht es für den 28-Jährigen nicht zurück in die Schweiz zum FC St. Gallen. Der Rechtsaußen bleibt stattdessen in der 2. Bundesliga. Der VfL Osnabrück hat nämlich zugeschlagen und sich Fabers Dienste gesichert. Am späten Dienstagnachmittag machte der Aufsteiger den Transfer offiziell, verriet aber keine Details zum unterschriebenen Arbeitspapier. Ein Wiedersehen mit den Schwarz-Gelben gibt es für Faber damit schon in der kommenden Spielzeit, diesmal dann allerdings im Trikot des Gegners.

Schlägt sein neues Kapitel in Osnabrück auf: Konrad Faber (28). © Lutz Hentschel

7. Juli. 15.30 Uhr: Öffentliche Dynamo-Einheit ohne Herrmann und Raschl

Graue Wolken, aber kein Regen in Sicht: Bei bewölktem Wetter bitten die Dynamos auf dem Trainingsgelände zur öffentlichen Einheit. Auf zwei SGD-Profis müssen die vor Ort anwesenden Fans und Interessierten allerdings verzichten. Luca Herrmann (27, muskuläre Probleme) und Neuzugang Tobias Raschl (26, Schlag auf den Fuß) fehlen nämlich verletzungsbedingt. Ansonsten sind alle dabei.

Das öffentliche Dynamo-Training läuft. © TAG24/Tina Hofmann

Zum Auftakt spielen sich die Profis erstmal die Kugel zu. © TAG24/Tina Hofmann

6. Juli, 12.09 Uhr: So sieht die neue Woche bei Dynamo Dresden aus

Nach den beiden Testspiel-Erfolgen haben die Profis von Dynamo Dresden heute frei. Ab morgen bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm wieder auf die neue Saison in der 2. Bundesliga vor. Am Dienstag um 15 Uhr dürfen die Fans wieder in der Walter-Fritzsch-Akademie zum öffentlichen Training vorbeischauen. Am Mittwoch steigt ab 19 Uhr der Fanabend in der Beachbar Meißen, um eine Anmeldung wird gebeten. Die beiden Neuzugänge Simon Straudi und Kaan Inanoglu stehen dabei in einem Talk mit Moderator Jens Umbreit Rede und Antwort. Auch am Dienstag (10 Uhr) startet der Mitglieder-Vorverkauf für die Generalprobe gegen Union Berlin am 1. August (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion. Ab Mittwoch um 10 Uhr gehen die Tickets dann in den freien Verkauf.

Am Dienstag öffnet die Walter-Fritzsch-Akademie wieder ihre Pforten für das öffentliche Training. © Lutz Hentschel

4. Juli, 15.29 Uhr: Dynamo Dresden siegt wieder mit 14:0

Was im ersten Durchgang noch verhalten begonnen hatte, entwickelte sich nach dem Wechsel zum nächsten Torspektakel! Wie schon am Vortag gegen Budissa Bautzen stand auch gegen den LSV Neustadt/Spree am Ende ein 14:0 auf der Anzeigetafel. In der zweiten Hälfte trugen sich Jonas Oehmichen (52., 82.), Niklas Hauptmann (58., 70., 78.), Nicolai Rapp (63.), Jakob Lemmer (66., 84.), Christoph Daferner (68., 79., 88.) und Aaron Riedel (87.) in die Torschützenliste ein. Für das Team der zweiten Halbzeit bedeutet das Offensivfeuerwerk auch noch einen Sieg im internen Wettbewerb. Was es damit auf sich hat, lest Ihr hier: "28 Tore in 21 Stunden! Dynamo-Schützenfeste machen Niklas Hauptmann zum doppelten Sieger".