Dynamo-Dresden-Blog: SGD dreht Rückstand gegen Union Berlin!

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Dynamo-Dresden-Blog: Zur Saisoneröffnung am Samstag trifft die SGD zur Generalprobe auf Union Berlin.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison laufen bei Dynamo Dresden auf Hochtouren! Nach dem einwöchigen Trainingslager in Windischgarsten ist das Team von Thomas Stamm wieder in Dresden angekommen.

Nach der Rückkehr stand mit dem XXL-Test gegen Energie Cottbus am Samstagnachmittag der nächste Leistungsvergleich auf dem Programm. Über zweimal 90 Minuten gab es dabei eine Niederlage sowie einen Sieg.

Mit der Saisoneröffnung gegen den 1. FC Union Berlin (1. August) wartet nun nur noch die Generalprobe, bevor der Ball am 9. August erstmals wieder im Ligabetrieb rollt.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

1. August, 15.17 Uhr: Dynamo Dresden dreht das Spiel gegen Union Berlin!

So gehen Standardsituationen! Union Berlin machte aus acht Ecken in der ersten Halbzeit nichts, Dynamo nutzte die vierte zur Führung.

Vincent Vermeij köpfte nach dem Standard von Alexander Rossipal durchsetzungsstark ein - 2:1. (jm)

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1. August, 15.12 Uhr: Weiter geht's im Rudolf-Harbig-Stadion

Das Spiel läuft wieder, einen einzigen Wechsel gab es bei den 22 Mann - auf Seiten der Dresdner.

Elias Bethke ersetzt den guten Tim Schreiber im SGD-Tor. (jm)

Niklas Hauptmann (r.) und Vincent Vermeij klatschen sich nach dem Ausgleich ab.
Niklas Hauptmann (r.) und Vincent Vermeij klatschen sich nach dem Ausgleich ab.  © Robert Michael/dpa

1. August, 14.56 Uhr: Unentschieden zur Pause zwischen Dynamo Dresden und Union Berlin

Pause, 1:1: Pünktlich pfeift Schiedsrichter Daniel Siebert zur Pause. Der Unparteiische hat mit der Partie keine Probleme, Dynamo mit der physischen Überlegenheit der Eisernen schon ein wenig.

Berlin hat das Spiel im Griff, Dresden bringt nur wenig nach vorn. Kurz vor der Halbzeit hätte Vermeij aber noch zur Führung treffen können, verstolperte aber nach Vorlage von Keller, der aufgrund der Ecke mit vorn war.

"Ein sehr guter Härtetest fürs erste Spiel. Vor allem eine sehr physische Mannschaft, da müssen wir uns wehren. Aber wir machen es ordentlich", bilanzierte SGD-Sportgeschäftsführer Sören Gonther beim MDR. (jm)

1. August, 14.42 Uhr: Dynamo-Fans senden Botschaften an Lukas Boeder und Lars Bünning

Sportgemeinschaft, wie sie sein soll.

Begleitet von "Lars Bünning"-Rufen und im Anschluss "Lukas Boeder"-Rufen bekamen die zwei vom Schicksal getroffenen Dynamo-Spieler aufmunternde Botschaften aus dem K-Block. (jm)

Die Dynamo-Fans sendeten eine unterstützende Nachricht an Lukas Boeder, dessen Ehefrau kürzlich eine Fehlgeburt öffentlich gemacht hatte.
Die Dynamo-Fans sendeten eine unterstützende Nachricht an Lukas Boeder, dessen Ehefrau kürzlich eine Fehlgeburt öffentlich gemacht hatte.  © TAG24/Jens Maßlich
Auch an Lars Bünning gingen Genesungswünsche. Starke Aktion!
Auch an Lars Bünning gingen Genesungswünsche. Starke Aktion!  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 14.29 Uhr: Niklas Hauptmann mit der direkten Antwort!

22. Minute: Der Knoten ist geplatzt!

Der erste wirklich richtig durchdachte Dynamo-Angriff, und der endete direkt mit dem postwendenden Ausgleich. Niklas Hauptmann vollstreckte in eiskalter Knipser-Manier mit links. Die Flanke kam über rechts von Jonas Sterner, der gerade beim Gegentor noch nicht ins Kopfballduell kam. (jm)

1. August, 14.26 Uhr: Dynamo Dresden geht in Rückstand

Fast 20 Minuten gespielt, da klingelt es im Dynamo-Tor. Union ist spielbestimmend und Tom Rothe unterstrich das mit seinem Kopfballtreffer (19.) nach Flanke von Josip Juranovic - 0:1.

Kurz zuvor musste Tim Schreiber schon gegen Marin Ljubicic retten. Die SGD noch ohne Torschuss. (jm)

1. August, 14.05 Uhr: Die Generalprobe gegen Union Berlin ist unterwegs!

Und los geht's, der Ball rollt bei Dynamo Dresdens Generalprobe.

Für Union Berlin ist es "nur" einer von zwei Tests dieses Wochenende. Am Sonntag geht's gegen Cagliari Calcio. (jm)

Der Ball rollt!
Der Ball rollt!  © TAG24/ Jens Maßlich

1. August, 14.03 Uhr: Fans "begrüßen" sich mit Gesängen

Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Beide Fanlager stimmen sich mit "Gesängen" ein, die es bei so einem Freundschaftsspiel nicht braucht.

Aber nachdem sich kurz gegenseitig beleidigt wurde, ist auch wieder gut. Die Mannschaften betreten gleich den Rasen und dann heißt es endlich wieder Fußball auf dem erst am Mittwoch frisch verlegten Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion. (jm)

Die Dynamo-Fans stimmten sich zur Saisoneröffnung ein.
Die Dynamo-Fans stimmten sich zur Saisoneröffnung ein.  © TAG24/ Jens Maßlich
Auch aus Berlin reisten einige Anhänger nach Dresden.
Auch aus Berlin reisten einige Anhänger nach Dresden.  © TAG24/ Jens Maßlich

1. August, 13.59 Uhr: Zwei Dynamo-Profis fallen kurzfristig aus

Neben den bereits länger verletzten Spielern Tobias Raschl, Kenneth Schmidt und Lars Bünning können zwei Akteure heute kurzfristig nicht bei der Generalprobe gegen Union mitwirken.

Nils Fröling und Till Neininger fallen aufgrund muskulärer Probleme aus. (fm)

1. August, 13.01 Uhr: Das ist die Startelf für die Generalprobe gegen Union Berlin

Ist sie das, die erste Dresdner Startelf der Saison nächste Woche in Nürnberg?

Viel verändert hat sich im Vergleich zum Doppeltest gegen Cottbus vor einer Woche nicht. Einzig Kaan Inanoglu hat unter der Woche seine Chance im Training genutzt. Er ersetzt Jakob Lemmer.

Auch Union lässt sich nicht lumpen. Zwar geht’s am Sonntag schon wieder gegen Cagliari Calcio, Mauro Lustrinelli setzt trotzdem auf eine starke Truppe. (jm)

Thomas Stamm schickt seine wohl stärkste Elf auf den Rasen.
Thomas Stamm schickt seine wohl stärkste Elf auf den Rasen.  © TAG24

1. August, 12.58 Uhr: Niklas Hauptmann bekommt besonderes Geschenk

Capo Poldi hat dem neuen Spielführer Niklas Hauptmann eine eigens angefertigte Kapitänsbinde überreicht. (jm)

Capo Poldi hat Niklas Hauptmann eine besondere Kapitänsbinde geschenkt.
Capo Poldi hat Niklas Hauptmann eine besondere Kapitänsbinde geschenkt.  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 12.52 Uhr: Friedrich Müller wird ausgezeichnet

Starke Leistung! Im Rahmen der Saisoneröffnung wurde Innenverteidiger Friedrich Müller (20) als Nachwuchsspieler des Jahres geehrt. (jm)

Friedrich Müller freut sich über die Auszeichnung zum Nachwuchsspieler des Jahres.
Friedrich Müller freut sich über die Auszeichnung zum Nachwuchsspieler des Jahres.  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 12.41 Uhr: Lars Bünning spricht über schwierige Wochen

In seiner Video-Botschaft sendete Lars Bünning nach seiner Hirnblutung und Not-OP Anfang Juni bei der Saisoneröffnung emotionale Worte an seine Kollegen und die Fans im Stadion.

"Die letzten Wochen waren vielleicht die schwierigsten Wochen in meinem ganzen Leben bisher. Umso schöner aber war es für mich und meine Familie zu sehen, dass ihr alle diesen Kampf zurück ins Leben mit mir gemeinsam führt. Dafür vielen, vielen Dank. Meine Reha läuft sehr gut, ich mache jeden Tag Fortschritte und darf bald nach Dresden zurückkehren. Ich freue mich unfassbar darauf, euch alle im Stadion zu treffen und gemeinsam mit euch Dynamo-Siege feiern zu können. Bis dahin, bleibt gesund, euer Latzo", sagte der 28-Jährige. (jm)

1. August, 12.26 Uhr: Lars Bünning meldet sich bei Saisoneröffnung aus der Reha

Offizielle Vorstellung, vor nicht annähernd vollen Rängen. Niklas Hauptmann bekam den größten Applaus.

Doch der herzlichste war für Lars Bünning, der sich per Video auf der Leinwand aus der Reha meldete. (jm)

Die Spieler der SGD wurden einzeln unter Applaus aufs Feld gerufen, auch Lars Bünning meldete sich per Video-Nachricht zu Wort.
Die Spieler der SGD wurden einzeln unter Applaus aufs Feld gerufen, auch Lars Bünning meldete sich per Video-Nachricht zu Wort.  © TAG24/Jens Maßlich
Trainer Thomas Stamm sprach zur Saisoneröffnung im RHS.
Trainer Thomas Stamm sprach zur Saisoneröffnung im RHS.  © TAG24/Jens Maßlich
Bei grauem Wetter waren die Ränge im Dynamo-Wohnzimmer zur Saisoneröffnung noch nicht prall gefüllt.
Bei grauem Wetter waren die Ränge im Dynamo-Wohnzimmer zur Saisoneröffnung noch nicht prall gefüllt.  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 11.18 Uhr: Die Saisoneröffnung von Dynamo Dresden läuft!

Die schwarz-gelbe Seele frohlockt, endlich wieder Spieltagsfeeling bei Dynamo Dresden.

Seit 9.30 Uhr läuft in der Torwirtschaft gegenüber vom Rudolf-Harbig-Stadion die Saisoneröffnung.

Die fällt etwas kleiner als sonst aus, denn das große Highlight gibt’s ab 14 Uhr, wenn Bundesligist Union Berlin zur Generalprobe vorbeischaut. (jm)

Am Samstagvormittag startete die Saisoneröffnung bei Dynamo.
Am Samstagvormittag startete die Saisoneröffnung bei Dynamo.  © TAG24/Jens Maßlich
Die Fans stellten sich für Fotos mit ihrem Idol an ...
Die Fans stellten sich für Fotos mit ihrem Idol an ...  © TAG24/Jens Maßlich
... und warteten zudem vor dem Rudolf-Harbig-Stadion auf Fanshop-Aktionen.
... und warteten zudem vor dem Rudolf-Harbig-Stadion auf Fanshop-Aktionen.  © TAG24/Jens Maßlich
Heiko Scholz (60) verteilte zum Frühshoppen in der Torwirtschaft Autogramme.
Heiko Scholz (60) verteilte zum Frühshoppen in der Torwirtschaft Autogramme.  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 9.57 Uhr: Dynamo-Aufstiegsheld Jonthan Meier wechselt nach Schottland

Noch als Leihspieler feierte er mit den Schwarz-Gelben 2021 den Aufstieg in die 2. Liga und die Drittliga-Meisterschaft, später wechselte er dann fest an die Elbe - und jetzt zieht es ihn erstmals ins Ausland: Jonathan Meier (26) schließt sich dem schottischen Erstligisten Kilmarnock FC an.

Das teilte der Klub von der Insel am Freitag offiziell mit. Eine Ablöse wird für den Linksverteidiger nicht fällig, denn sein Vertrag war nach dem Abstieg mit dem SSV Ulm aus der 3. Liga im Sommer ausgelaufen.

Bei den Spatzen kickte der gebürtige Münchner seit seinem Abschied aus Dresden im Sommer 2024 und gehörte auch vergangene Saison über weite Strecken zum Stammpersonal. Die meisten Profieinsätze in seiner Karriere hat er jedoch für die SGD absolviert: Ganze 98 Mal stand Meier für die Sportgemeinschaft auf dem Rasen, dabei verteilte er 13 Assists. Nach dem Aufstieg als Leihgabe vom FSV Mainz 05 unter Alexander Schmidt (57) schrammte er nach seinem festen Transfer unter Markus Anfang (52) zweimal knapp an den ersten drei Plätzen vorbei. (fm)

Jonathan Meier (26, r.) spielte insgesamt drei Jahre bei Dynamo Dresden.
Jonathan Meier (26, r.) spielte insgesamt drei Jahre bei Dynamo Dresden.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

30. Juli, 15.52 Uhr: Experten sehen Dynamo Dresden weit oben

Dynamo Dresden hat sich in der Sommerpause gut verstärkt. Das sehen auch die RTL/Sky-Experten Felix Kroos und Simon Terodde so, die der SGD eine starke Saison vorhersagen.

"Ich schätze Dresden als eines der stärksten Teams ein", sagte Kroos bei einer Medienrunde von RTL/Sky, er sehe Dynamo am Ende der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz, allerdings ohne große Träume in Richtung Aufstiegsplätze: Das Team von Thomas Stamm habe zwar nicht den einen herausragenden Spieler, funktioniere aber sehr gut als Mannschaft.

Dem stimmte Terodde zu, Schwarz-Gelb stehe eine sorgenfreie Saison bevor, in der man "nichts mit dem Abstieg zu tun" habe und mit ein bisschen Glück oben ranrutschen könne. Zudem sei die Stimmung in Dresden so gut wie schon lange nicht mehr: "Alles, was angefasst wird, da sind die Leute mit zufrieden." (ar)

Felix Kroos (l.) und Simon Terodde sagen Dynamo Dresden eine sorgenfreie Saison vorher.
Felix Kroos (l.) und Simon Terodde sagen Dynamo Dresden eine sorgenfreie Saison vorher.  © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Gora/dpa

30. Juli, 13.02 Uhr: Auftakt von Dynamo Dresden in der Free-TV-Konferenz

Gute Nachrichten für alle Dynamo-Fans ohne Sky-Abo! Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga zeigt RTL die Sonntagskonferenz im Free-TV - das umfasst auch die Partie der SGD beim 1. FC Nürnberg.

Die anderen beiden Spiele der Konferenz am 9. August um 13.30 Uhr sind Energie Cottbus gegen Hannover 96 und St. Pauli gegen Greuther Fürth.

Hintergrund der neuen Übertragung ist die Übernahme von Sky durch RTL, wodurch sich der Free-TV-Sender die Übertragungsrechte für drei Sonntagskonferenzen im Laufe der Saison gesichert hat. Wie schon in der Saison zuvor zeigen RTL oder dessen Spartensender Nitro außerdem das Topspiel am Samstagabend. Wegen der Übernahme kommt es dabei aber zu einem Novum: Die RTL-Sendung wird dann auch bei Sky gezeigt, es werden keine separaten Übertragungen mehr gesendet. (ar)

Die ersten Saisontore von Dynamo Dresden gibt es hoffentlich in der Sonntagskonferenz des ersten Spieltags zu sehen - für alle empfangbar im Free-TV:
Die ersten Saisontore von Dynamo Dresden gibt es hoffentlich in der Sonntagskonferenz des ersten Spieltags zu sehen - für alle empfangbar im Free-TV:  © Lutz Hentschel

29. Juli, 15.39 Uhr: Fast alle da bei der ersten öffentlichen Einheit nach dem Trainingslager

Die Sonne knallt bei über 30 Grad vom wolkenlosen Himmel, für die Dynamo-Profis gibt es trotzdem kein Erbarmen: Beim öffentlichen Training heißt es wie immer: Vollgas geben.

Von den Langzeit-Ausfällen Kenneth Schmidt und Lars Bünning einmal abgesehen stehen zur Erwärmung alle Spieler auf dem Platz, Tobias Raschl macht aber nur eingeschränkt mit und läuft schließlich abseits des Teams seine Bahnen. Dafür ist Brooklyn Ezeh, der seit dem Trainingslager ebenfalls angeschlagen war, wieder integriert, auch wenn es noch nicht für die volle Einheit reicht.

Immerhin rund 80 Zuschauer haben sich trotz der Hitze eingefunden, um ihre Mannschaft beim Training zu beobachten. (ar/fm)

Auch bei mehr als 30 Grad heißt es für die Dynamo-Profis Vollgas geben.
Auch bei mehr als 30 Grad heißt es für die Dynamo-Profis Vollgas geben.  © TAG24/Florian Mentele
Brooklyn Ezeh (v.) fehlte nach dem Trainingslager-Test gegen Graz angeschlagen. Beim öffentlichen Training mischt er jetzt aber wieder mit.
Brooklyn Ezeh (v.) fehlte nach dem Trainingslager-Test gegen Graz angeschlagen. Beim öffentlichen Training mischt er jetzt aber wieder mit.  © TAG24/Florian Mentele
Tobias Raschl trainiert noch individuell.
Tobias Raschl trainiert noch individuell.  © TAG24/Florian Mentele

28. Juli, 15.34 Uhr: Das offizielle Mannschaftsfoto von Dynamo Dresden ist da

Eineinhalb Wochen vor Saisonstart steht der Kader von Dynamo Dresden weitgehend - es ist Zeit für das offizielle Mannschaftsfoto!

Außer Lars Bünning und Kenneth Schmidt waren alle SGD-Profis sowie die beiden Nachwuchsspieler Quentin Enold und Niklas Remus dabei, im Trainingszentrum wurden das Gruppenbild sowie Porträtfotos von Spielern und Staff gemacht. Auch alle vier Keeper waren beim Shooting dabei. (ar)

Das offizielle Mannschaftsfoto von Dynamo Dresden.
Das offizielle Mannschaftsfoto von Dynamo Dresden.  © Eric Münch

25. Juli, 17.05 Uhr: Dynamo-Sieg im zweiten 90-Minuten-Test

Schluss in Spiel zwei! In den letzten drei Minuten hätte Cottbus noch ausgleichen können - vergeblich. Es bleibt beim 2:1 für die SGD.

Insgesamt ging's zwischen den zwei Zweitligisten also 3:3 aus.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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