Dynamo Dresden: Kommt Aaron Frimpong Manu aus Erfurt?

Fortsetzung des Artikels laden

27. Mai, 21.30 Uhr: Niklas Hauptmann meldet sich auf Instagram zu Wort

Wenige Stunden nach dem dramatischen Saisonfinale melden sich die Spieler von Dynamo Dresden bei Instagram zu Wort. Niklas Hauptmann, der kurz vorm Ende der Sommertransfer-Periode 2022 nach sechs Jahren vom 1. FC Köln zu Dynamo zurückgekehrt war, bringt seine Emotionen zum Ausdruck: "Pure Enttäuschung. Was bleibt, ist Danke zu sagen für eine unfassbare Unterstützung über die ganze Saison. Leider haben wir am Ende nicht das geschafft, was ihr so sehr verdient hättet. Jetzt heißt es durchatmen und dann greifen wir in der nächsten Saison wieder zusammen an!🖤💛

27. Mai, 16.32 Uhr: Markus Anfang mitgenommen: "Es gab viele Tränen!"

"Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Aber insgesamt überwiegt natürlich die Enttäuschung. Es gab viele Tränen in der Kabine. Es schmerzt sehr, trotzdem vielen Dank an die Fans. Mit dieser Wucht wollen wir in die neue Saison gehen. Aber es wird dauern, bis ich das verarbeitet habe", sagt ein sichtlich mitgenommener Dynamo-Trainer Markus Anfang auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

27. Mai, 16.08 Uhr: Den Aufstieg hat Dynamo in der Hinrunde, aber auch in Meppen verspielt

Es bringt nicht mehr viel, jetzt darüber zu diskutieren, wo Dynamo Dresden die Punkte für den Aufstieg hat liegen lassen. Aber eins ist klar: In der Hinrunde, aber auch beim 1:4 in Meppen wurden große Chancen vergeben. Am letzten Spieltag siegte die SGD, doch es reichte am Ende nicht mehr. Den Spielbericht lest Ihr unter: Dynamo bleibt in der 3. Liga: Sieg gegen Oldenburg reicht nicht aus.

27. Mai, 16.03 Uhr: Dynamo Dresden spielt kommende Saison zum achten mal 3. Liga

Durch den verpassten Aufstieg geht Dynamo Dresden im Sommer in die insgesamt achte Spielzeit in der 3. Liga. Im Gegensatz zu 2021, verpasst die SGD den direkten Wiederaufstieg. Nach dem Abstieg im Corona-Jahr 2020 hatten die Schwarz-Gelben den "Betriebsunfall" direkt wieder korrigiert. Nun blieb der Fahrtstuhl aber stecken, in der kommenden Saison muss der Klub einen neuen Anlauf in Sachen Aufstieg nehmen.

27. Mai, 15.45 Uhr: Ahmet Arslan bekommt die Torjägerkanone

Heute hat er noch einmal zwei Tore zum Sieg geschossen, damit 25 Treffer in dieser Saison erzielt. Damit stellt er nicht nur den Drittliga-Rekord bei Dynamo Dresden von Justin Eilers ein, sondern holt sich auch völlig verdient die Torjägerkanone.

27. Mai, 15.43 Uhr: Trainer Markus Anfang spricht zu den Fans

Auch Trainer Markus Anfang kommt ans Mikrofon. Er macht klar: "Wir haben es geschafft, die beste Auswärtsmannschaft zu werden. Nächstes Jahr wollen wir auch die beste Heimmannschaft sein und hier alles holen."

Samstag, 27. Mai, 15.39 Uhr: Stefan Kutschke powert: "Nächstes Jahr holen wir uns, was uns zusteht!"

Emotionale Szenen. Nun ergreift Stefan Kutschke das Mikrofon. Ihm stockt einige Sekunden lang die Stimme, doch danach sammelt er sich und bedankt sich bei den Fans für den Rückhalt. Und er blickt voraus: "Nächstes Jahr holen wir uns, was uns auf dem Rasen und Euch auf den Rängen zusteht!" Mehr dazu in unserem Artikel: Kutschke vorm Dynamo-Block: "Nächstes Jahr holen wir uns, was uns zusteht!"

27. Mai, 15.37 Uhr: Der Capo spricht auf dem Rasen von Dynamo Dresden

Gerade sprach der Capo hier auf dem Rasen, bedankte sich bei der Mannschaft und schwor die gesamte Gemeinschaft für die kommende Saison ein. "Gemeinsam zwingen wir hier jeden Gegner in die Knie!"

27. Mai, 15.31 Uhr: Trost und tolle Stimmung von den Fans

Das ist einfach toll und hat sich die SGD in der Rückrunde hart erarbeitet. Zum Abschluss einer absolut friedlichen Partie feiern die Fans ihre Mannschaft, singen "3. Liga, scheiß egal"!

27. Mai, 15.30 Uhr: Dynamo Dresden verspielt den Aufstieg und den DFB-Pokal

Das ist einfach nur bitter. Viele Spieler von Dynamo hocken nach dem Abpfiff am Boden und können es nicht glauben. Die SGD verspielt nicht nur den Aufstieg in die 2. Bundesliga, sondern auch den DFB-Pokal, da alle drei Kontrahenten gewinnen.