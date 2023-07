"Hamburg European Open": Alexander Zverev krönt sich zum Champion!

Hamburg - Sein Kindheitstraum ist wahr geworden! Alexander Zverev (26) hat sich bei den " Hamburg European Open " in seiner Heimatstadt zum Champion gekrönt. Er schlug den Serben Laslo Djere (28) in einem engen Finale mit 7:5, 6:3.

Alexander Zverev (26) hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt und sich zum Champion der "Hamburg European Open" gekrönt. © Hamburg European Open/Witters

Das Match begann dabei äußerst kurios: Nach nur einem gespielten Punkt musste es kurzzeitig unterbrochen werden, da es so sehr stürmte, dass die Spieler trotz geschlossener Dachmembran durch die seitlichen Öffnungen etwas vom Regen abbekamen.



Anschließend entwickelte sich ein hart umkämpftes Duell, in dem beide Akteure auf Augenhöhe agierten. Beim Stand von 4:4 musste Zverev gleich vier Breakbälle abwehren, blieb jedoch stabil und holte sich beim Stand von 6:5 selbst das Break und damit nach einer Stunde und fünf Minuten den ersten Satz.

Vor 10.000 Zuschauern am Rothenbaum, darunter neben Freundin Sophia Thomalla (33) auch Johannes B. Kerner (58), Janin Ullmann (41) und Claudia Obert (61), war der Olympiasieger von 2021 nun im Vorteil. Und blieb weiter konzentriert!

Der zweite Satz war 21 Minuten alt, als sich der 26-Jährige beim Stand von 2:1 erneut das Break holte. Zwar gelang dem Serben ein Re-Break, doch auch der Lokalmatador nahm seinen Kontrahenten noch mal den Aufschlag ab.

So servierte Zverev nach einer Stunde und 50 Minuten für den Turniersieg - und erfüllte sich mit seinem ersten Matchball letztlich seinen Kindheitstraum, was ihm die Tränen in die Augen trieb.