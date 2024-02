Guido Maria Kretschmer nach Tod seiner Eltern: "So lost war ich noch nie"

Dennoch habe er sich nach dem Tod seines Vaters wie in einem "Loch, das sich nicht schließen lässt", gefühlt - nur um wenig später in Form eines Anrufs seiner Schwester vom bevorstehenden Tod der Mutter zu erfahren.

Vater Erich habe ihm in seinen letzten Momenten "wirklich beigebracht, wie das funktioniert, wie man sterben kann", verdeutlichte der Wahl-Hamburger. Der Abschied sei letztlich "ein großes Geschenk" für ihn gewesen, so der Designer.

Guidos Vater Erich starb im August 2023 im Alter von 87 Jahren, Mutter Marianne nur vier Monate später im Alter von 84 Jahren. © Fotomontage: Instagram/guidomariakretschmer

Guido, der gerade bei einem Werbedreh gewesen sei, habe noch bis mittags weitergearbeitet, ehe er zu seiner Mutter ins Krankenhaus gefahren sei. "Da habe ich sie, glaube ich, erst mal eine halbe Stunde gehalten", unterstrich der 58-Jährige.

In dem letzten gemeinsamen Gespräch sei die eigentlich an Demenz erkrankte 84-Jährige dann plötzlich wieder ganz klar gewesen, bekräftigte Guido. Am Ende habe sie gesagt: "Jetzt gehe ich nach Hause, jetzt gehe ich zu Papa."

Obwohl der Abschied schön gewesen sei, sei für ihn nach dem Tod seiner Mutter eine Welt zusammengebrochen. "Da war ich fast nicht mehr in der Lage, mit dem Auto zurück nach Hamburg zu fahren. So lost war ich noch nie in meinem Leben", betonte der Designer, dessen Trauerphase noch lange nicht abgeschlossen sei.