MontanaBlack appelliert vor Mega-Event an seine Fans: "Seid nicht dumm!"

Buxtehude - Am kommenden Sonntag ist es so weit: Mit etlichen Stars aus der Social-Media-Welt und der Unterhaltungsbranche feiert Streamer MontanaBlack (35) eine Mega-Weihnachtsparty.

Während "Monte" bei seinem XXL-Event richtig auf die Kacke haut, mag er es privat an Weihnachten deutlich bodenständiger: Am zweiten Weihnachtstag lädt er seine Liebsten, allen voran seine Großeltern, in sein Haus in der Nähe von Buxtehude (Niedersachsen) ein.

Er wolle einen "schönen Braten für die Familie" bestellen und darauf achten, dass sein Opa nicht zu viel Schnaps trinke, verriet der Streamer jüngst im Interview mit "BILD".

Jetzt steht aber erst einmal die Mega-Sause im Ski-Resort auf dem Programm - zu der hoffentlich keine Fans kommen ...