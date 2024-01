Nach Dschungel-Rauswurf: Deswegen hat Anya Elsner mit Vater Michel gemeckert

Anya Elsner hat auf die rassistischen Äußerungen ihres Vaters Michel bei der RTL-Sendung "Die Stunde danach" reagiert.

Von Jonas Reihl

Australien - Bei all dem Dschungel-Drama rund um Cora Schumacher (47), Kim Virginia (28), Twenty4Tim (22) und Co. verschwand ein handfester Rassismus-Skandal fast in der Versenkung. Dafür findet Anya Elsner (20) nun klare Worte!

Hier war die Dschungelwelt noch in Ordnung: die beiden ausgeschiedenen Kandidatinnen Sarah Kern (50, l.) und Anya Elsner (20, r.). © RTL Die Ex-GNTM-Kandidatin musste das Dschungelcamp nach Sarah Kern (50) als zweite Kandidatin unfreiwillig verlassen.

Abseits von Kakerlaken-Cocktails, Ziegenhoden und anderen Dschungel-Köstlichkeiten erholt sich die 20-Jährige nun von ihrem aufregenden Abenteuer im australischen Outback - muss sich aber mit einer kritischen Aussage ihres Vaters Michel auseinandersetzen. Der sorgte nämlich in der RTL-Show "Die Stunde danach" für einen handfesten Rassismus-Skandal, als er angesprochen auf die Schwärmerei seiner Tochter für Ex-Nationalspieler David Odonkor (39) sagte: "Sie war ja jetzt drei Monate in Ägypten. Da hat sie auch eine kleine Liebschaft gehabt. Mit einem Mahmoud - und der Name hat sich dann doch schon verbessert." Dschungelcamp Dschungelcamp: Pralle Aussichten bringen diesen Busch-Promi auf die Palme Im Gespräch mit t-online erklärte Anya nun, dass sie nach ihrem Dschungel-Aus mit Michel "schon ein bisschen gemeckert" habe. Es ginge einfach nicht, das man sowas sagt, so das Model: "Das finde ich unter aller Sau! Also der hat schon ein paar Poposchläge von mir bekommen."

Anya Elsner fürchtet derbe Hassnachrichten aus dem Netz