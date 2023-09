GZSZ-Spoiler: Gibt es endlich das Liebes-Comeback bei diesen Serien-Lieblingen?

Berlin - Was sich viele Fans schon längere Zeit gewünscht haben, könnte jetzt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " wahr werden, denn Luis und Moritz kommen sich wieder näher.

Um einem Rauswurf bei seiner Uni zu entgehen, schnappt sich Luis im "Mauerwerk" die Tasche mit dem Laptop seines Dozenten und wird dabei von Moritz beobachtet, der kürzlich von einem Social-Media-Workshop in München zurückgekehrt ist.

Zwischen den beiden herrschte lange Eiszeit , denn Luis konnte seinem Ex den Seitensprung bei dessen Escort-Job nicht verzeihen, aber diese Zeiten längst vorbei.

Moritz (l.) und Luis kommen sich bei einem leidenschaftlichen Kuss näher. Ist das das Comeback von "LuMo"? © RTL / Rolf Baumgartner

"Dein Tutor ist bekanntlich ein Idiot, aber warum beklaust Du ihn?", stellt er seinen Ex zur Rede. "Wenn sogar Nihat als quasi Laie bemerkt, dass das alles Plagiate sind. Das ist Betrug, dafür fliege ich von der Uni", erklärt ihm Luis verzweifelt.

Dessen Diebstahl bleibt derweil nicht unentdeckt, als sein Ausbilder einem seiner Studenten einen Flyer geben will. "Alter, jemand hat meine Tasche geklaut", wendet er sich verärgert an den Barkeeper.

"Hey Luis, das ist total hirnrissig", stellt Moritz inzwischen fest, der Luis vor einem schweren Fehler bewahren will. Doch plötzlich drückt er sich eng an ihn heran, sodass die Tasche zwischen den beiden verschwindet und küsst seinen Ex-Freund, denn im nächsten Augenblick läuft der Tutor an ihnen vorbei.

Luis, der zunächst verwirrt erscheint, erwidert den Annäherungsversuch und die beiden küssen sich leidenschaftlich. Ob das der Anfang eines echten Liebes-Comebacks bei "LuMo" ist?

Die komplette Szene und die Reaktion der beiden auf den Kuss könnt Ihr Euch am 8. September ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt bei RTL+ anschauen.