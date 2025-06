Überraschende Rückkehr bei GZSZ: Dieser Serien-Liebling ist wieder da

Alles in Kürze

Überraschung: Pünktlich zur Hochzeit steht Luis (M.) bei Toni und Erik auf der Matte. © RTL

Achtung, Spoiler!

Pünktlich zur Hochzeit seiner Schwester Antonia steht nämlich Luis wieder vor der Tür. Der hatte Berlin im vergangenen September der Liebe wegen verlassen.

Nachdem die Beziehung mit Moritz in die Brüche gegangen war, brach auch Ninas Sohn seine Zelte im Kolle-Kiez ab, um seinem damaligen Fremdflirt Adam nach Graz zu folgen und seine Gefühle zu ergründen.

Damit endete nach drei Jahren die GZSZ-Zeit für Schauspieler Marc Weinmann (27), der sich fortan anderen Projekten widmen wollte, bei seinem Ausstieg eine kurze Rückkehr aber "nie ausgeschlossen" habe, wie er jetzt in einem RTL-Interview betonte.

"Als dann die Anfrage kam, ob ich Lust hätte, war mein Bauchgefühl sofort eindeutig: Ja, das will ich machen!" Und so wird Weinmann vom 13. bis 18. Juni 2025 ein letztes Mal in insgesamt vier Episoden der beliebten Vorabendserie zu sehen sein.