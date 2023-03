Bittere GZSZ-Beichte: Wird Laura nach ihrem Geständnis verstoßen?

Doch der Druck wuchs ins Unermessliche, sodass sie John schließlich die Wahrheit gestand . Ein Gang nach Canossa steht ihr allerdings noch bevor: Sie muss ihrer Mutter, die bislang stets zu ihr gehalten hatte, beichten, was sie getan hat, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Der gerissene Geschäftsmann durchschaute ihren Plan jedoch sehr schnell , was Laura dazu bewegte, zusätzlich einen Überfall auf den Club zu inszenieren und sich dabei sogar selbst zu verletzten .

Allerdings wollte die Bank ihr keine weitere Finanzspritze gewähren und so wusste sie sich nicht anders zu helfen, als eine Schutzgelderpressung zu inszenieren , um an das Geld von Stiefvater Jo Gerner zu kommen, der es nicht freiwillig herausrücken wollte.

Die Clubbesitzerin war in arge finanzielle Nöte geraten: Das Geld aus einem Kredit, den sie ursprünglich für das Mauerwerk aufgenommen hatte, gab sie Moritz, damit der seine Schulden begleichen konnte .

Laura (r.) versucht, die Wogen bei einem Gespräch mit Yvonne zu glätten. © RTL / Rolf Baumgartner

Die ist ob dieses Geständnisses zunächst sprachlos. "Und deshalb hast Du es Dir geholt ... das Geld?", will sie von ihrer Tochter wissen. "Ich zahl das aber Jo zurück", verspricht Laura daraufhin. Für den Anwalt sei das doch kein Geld, betont sie, "er wollte mir nur nicht helfen und Moritz genauso wenig".

Doch das Geld interessiert Yvonne überhaupt nicht. "Weißt Du, was ich für eine Angst um Dich hatte?", gibt sie Laura zu bedenken, die ihren Fehler sofort eingesteht: "Ich weiß, und es war daneben", zeigt sie sich reumütig.

Dann will die Physiotherapeutin wissen, wie ihre Tochter sich am Finger verletzt hat. "Mit der Schublade", gestand sie nach kurzem Zögern. Zu viel des Guten für ihre Mutter, die Laura offenbar nicht so viel kriminelle Energie zugetraut hat und wie von der Tarantel gestochen aufspringt.

"Es tut mit leid! Jo wollte mir nicht glauben und ich wusste einfach nicht mehr weiter", versucht Laura sich verzweifelt zu rechtfertigen. "Es gab ja auch nichts zu glauben", gibt Yvonne ihr zu verstehen und wendet sich zutiefst enttäuscht ab.

Wird Laura nach dieser schmerzvollen Beichte jetzt auch noch von ihrer eigenen Mutter verstoßen, die bislang immer zu ihr gehalten und sie verteidigt hat? Ihr erfahrt es immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.