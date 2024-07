Wünscht GZSZ-Darsteller Lars Pape einem Co-Star den Serientod?

Berlin - Zugegeben, zu fragen, welchem seiner Kollegen man am liebsten den Serientod wünschen würde, ist doch schon ganz schön fies. Aber genau vor diese Frage wurde Lars Pape (53) von Moderator David Modjarad (52) im VOX-Format " Ein Promi ein Joker " gestellt und er war heilfroh, dass er das titelgebende Ass im Ärmel zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt hatte.

Auf alle übrigen Fragen gab Pape aber bereitwillig Auskunft. So verriet er unter anderem, dass er als Jugendlicher in einen Hollywood-Star verschossen war.

"Ich bin sehr dankbar, diese Karte bekommen zu haben, weil jetzt werde ich sie ziehen", erklärte der Schauspieler, während er seinen Joker in die Kamera hielt.

Ein Schlager-Duett von Yvonne und Michi? Wenn es nach Darsteller Lars Pape geht, bekommen die GZSZ-Zuschauer bald was auf die Ohren. © RTL / Rolf Baumgartner

"Es war Winona Ryder", gab Lars Pape zu, einst für die heute 52-Jährige geschwärmt zu haben. "Ich fand die toll, die mochte ich sehr früher", machte der Michi-Darsteller keinen Hehl aus seinem Celebrity-Crush.

Apropos Celebrity: Wenn er die Wahl hätte, würde sich der 53-Jährige mit Freude in die Entdeckung neuer Stars einbringen. "Ich würde wahnsinnig gerne in der Jury einer Castingshow sitzen, das würde ich lieben", erklärte der Wahl-Berliner zur Teilnahme an anderen RTL-Formaten.

Bekommt Dieter Bohlen (70) also bald Konkurrenz bei "Deutschland sucht den Superstar" oder "Das Supertalent"?

Zunächst steht für Lars Pape aber natürlich weiterhin "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im Mittelpunkt. Bei der Daily Soap träumt er übrigens "immer noch von der großen Schlagerkarriere zusammen mit Yvonne" - was seine Serien-Freundin Maren wohl davon hält?

Im Moment muss sich Michi in der beliebten Vorabendserie aber mit ganz anderen Problemen herumschlagen, denn Nihat gibt ihm die Schuld an dem Unfall, der zum Tod seines ungeborenen Kindes geführt hatte. Wie es für Michi und seine Familie weitergeht, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.