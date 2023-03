Derber Shitstorm nach Wendler-Rückkehr: "Welche Sorte von Lack saufen die von RTLzwei?"

München - Es ist vermutlich ein kalkulierter Aufreger: Nach Bekanntgabe der Wendler-Soap auf RTLzwei prasselt ein Shitstorm über den Sender ein. Dieser reagiert so halbherzig, wie sich Michael Wendler (50) von seinen Verschwörungsmärchen distanziert.

Tatsächlich hat er Telegram - der Plattform, auf der er seit Jahren unter anderem krude Verschwörungsmythen teilt, den Holocaust verharmlost, rassistische antisemitische und Chemtrail-Gläubige bedient - gar nicht den Rücken gekehrt. Er hat seinen Hauptkanal lediglich auf "Privat" gestellt. Es ist ihm also jederzeit möglich, das Ganze wieder zu reaktivieren.

Fassen wir die Geschehnisse des Vortags kurz zusammen. Wenige Stunden, nachdem der 50 Jahre alte Ex-Schlagerstar erklärte, sich aus Telegram zurückzuziehen, wird bekannt, dass er bereits einen Deal mit RTLzwei in der Tasche hat.

Mit der geplanten Babyglück-Doku wollen die beiden Auswanderer wieder zurück in die TV-mediale Relevanz - und vermutlich auch in die finanzielle Gewinnzone. © Rolf Vennenbernd/dpa

Man lehne jede Form von Extremismus ab, und das Thema des Formats sei "rein privater Natur", schreibt RTLzwei auf Social Media.

Privater Natur war übrigens auch sein Verhalten auf Telegram.

Ein deutlicheres Statement setzten da "Die Geissens", ebenfalls bei RTLzwei beheimatet. Sie nahmen "aufs schärfste" Abstand von dem Exil-Widerstands-Poster. Auch stellten sie ein Ende der Zusammenarbeit mit dem Sender in den Raum.

"Vielleicht kommt ihm sein anerkannt niedriger IQ zugute, dass die Leute sagen, er sei so ein geistiger Minderleister, dass wir ihm das durchgehen lassen. Oder RTLzwei hat einfach sonst keine Inhalte", kommentierte TV-Autor Micky Beisenherz (45) in seinem Podcast "Apokalypse und Filterkaffee" am Mittwoch die Situation.

Und Beisenherz ist nicht der einzige, der diese Kooperation zwischen dem Schwurbel-Schlager-Auswanderer und seinem "OnlyFans"-Zugpferd (seine 22-jährige, schwangere Frau Laura Müller) und dem Privatsender kritisch kommentiert.

Auf den sozialen Netzwerken wird harsche Kritik an dem TV-Sender geübt und auch zum Boykott der Werbepartner aufgerufen.