hvv-Störungen: S-Bahn-Streck im Hamburger Süden gesperrt

Zunächst muss man für einen dichten und zuverlässigen Takt für die Weiterfahrt aber trotzdem an der Horner Rennbahn umsteigen.

Endlich ein Ende in Sicht.

Am kommenden Wochenende wird ein Streckenabschnitt der S1 aus.

Am Montag kommt es auf zwei Linien der Hafenfähren zu Störungen und Ausfällen.

Der Betrieb zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ochsenzoll kann ab sofort wieder aufgenommen werden, teilte die Hochbahn am Sonntagabend auf "X" mit.

Wie die Hochbahn am Abend auf "X" mitteilte, seien die Gleisfreimeldeanlagen beschädigt worden, wodurch sich die Reperaturzeit auf unbestimmte Zeit verlängert.

Wegen eines Fahrrads auf den Gleisen fährt die U1 aktuell nicht zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ochsenzoll.

An den Gleisen sei ein Schaden entstanden, teilte die Hochbahn am Sonntagmittag via "X" mit. Fahrgäste müssen demnach noch rund drei Stunden auf Ersatzverkehr zwischen Ohlsdorf und Ochsenzoll ausweichen.