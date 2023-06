Ist denn schon Sommerpause? Deutsche Politiker ohne UV-Schutz und urlaubsreif!

Im TAG24-Wochenrückblick werden die wichtigsten politischen Ereignisse und aktuellen Entwicklungen in Deutschland auf kritische und humorvolle Weise behandelt.

Von Malte Kurtz

Berlin - Wieder neigt sich eine Woche dem Ende zu und mit ihr treten reihenweise politische Ereignisse ihren Weg in die Vergessenheit an. In diesem Wochenrückblick lässt TAG24-Redakteur Malte Kurtz (28) die politischen Highlights Revue passieren und betrachtet die Entwicklungen in Deutschland sowohl kritisch als auch mit einem Augenzwinkern.

Den Koffer mit einem Versprechen der Bundesregierung hatte Innenministerin Nancy Faeser bei der Innenministerkonferenz zur Asyl-Reform in Luxemburg leider vergessen. © Carsten Koall/dpa Ein Szenario, das bestimmt jeder Urlauber schon mal durchlebt hat. Der Koffer ist gepackt und man steht abflugbereit am Gate, doch gerade als man im Flieger Platz nimmt, fällt einem auf, dass man das Wichtigste wieder mal zu Hause vergessen hat. So ähnlich muss sich auch Innenministerin Nancy Faeser (52, SPD) gefühlt haben, als sie mit dem Versprechen der Bundesregierung, sich bei der Asyl-Reform der EU zumindest für flüchtende Familien mit Kindern einzusetzen, am Donnerstag zur Innenministerkonferenz nach Luxemburg aufbrach und das Versprechen doch letztlich daheim auf dem Schreibtisch vergaß. Versprechen hin oder her, bei derzeit 30 Grad Celsius denkt doch eh niemand an Politik. Kein Hindernis also für Faeser, das Verhandlungs-Ungeschick der Bundesregierung auf Twitter im Nachhinein trotzdem als "historischen Erfolg" zu verbuchen. Politik Deutschland Rechtsextreme Partei benennt sich um: NPD heißt jetzt "Die Heimat" Auch sonst knallte die Sonne in dieser Woche volle Kanne durch das Panoramadach des Deutschen Bundestags.

Zu lange in der Sonne? Markus Söder vergleicht Bibel mit "GZSZ"

Urlaubsgrüße aus dem Regierungsflieger.

Der Tweet der Woche!

Am Dienstag kam Agrar- und Ernährungsminister Cem Özedmir (57, Grüne) mit einer kuriosen Aussage in der Polit-Talkshow "Markus Lanz" daher, um seine Pläne für eine nachhaltige Landwirtschaft zu beschreiben. Für den Bundesminister sei es dabei in komplett legitim, wenn sich Fleisch-Liebhaber einen Wecker stellen, der sie "jede halbe Stunde, daran erinnert, dass sie ihr Fleischpensum aufrechterhalten". Ob es für die Gesundheit und das Klima gut wäre, sei eine andere Frage, so Özdemir.

TAG24-Redakteur Malte Kurtz (28)