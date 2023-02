Vor einem Jahr kündigte Olaf Scholz die "Zeitenwende" an - Alles nur heiße Luft?

Berlin - Kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine läutet Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) am 27. Februar 2022 in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag die "Zeitenwende" ein. Genau ein Jahr später stellt sich die Frage, gab es diese Wende überhaupt und was hat sich seither eigentlich getan?