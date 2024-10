Fremdverliebt: Das kannst Du gegen das Gefühlschaos tun

Hat man sich in jemanden fremdverliebt, kann das ein mächtiges Gefühlschaos auslösen. Hier erfahrt Ihr, was das für Euch und Eure Beziehung bedeutet.

Von Alexa Moustaka

Schmetterlinge im Bauch, sobald sich die Blicke treffen und Herzklopfen bei Gedanken aneinander - blöd nur, wenn diese Gefühle von jemand anderem, als dem Partner oder der Partnerin ausgelöst werden. Fremdverliebt zu sein löst ein enormes Gefühlschaos aus. Woher kommen diese Gefühle und wie kommt man da wieder heraus? TAG24 hat Antworten. Noch mehr über Liebe und Partnerschaft gibt's im Ratgeberbereich.

Was ist fremdverliebt?

Was kann man tun, wenn man sich in jemand anderen verliebt hat? © 123RF/peopleimages12 Verliebt zu sein ist eines der schönsten Gefühle überhaupt: Man denkt mit Herzklopfen an diesen einen Menschen, die Röte steigt einem ins Gesicht, wenn man miteinander spricht und die Schmetterlinge im Bauch versetzen das eigene Gemüt in einen unvergleichlichen Glückszustand. Aber was geschieht, wenn diese Gefühle nicht vom Partner oder der Partnerin ausgelöst werden, sondern von einem anderen Menschen? Fremdverliebt zu sein beginnt verwirrend und endet oft in einem Gefühlschaos der Superlative. Denn sobald ein anderer Mensch einem dem Atem und Verstand raubt, hinterfragt man schnell seine partnerschaftlichen Gefühle und weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Schließlich liebt man seinen Schatz und will ihn oder sie nicht verlieren. Oder steckt doch mehr hinter der Schwärmerei für die andere Person? In diesem Artikel erfahrt Ihr, was man tun kann, wenn man sich fremdverliebt hat, welche Gründe dahinter stecken können und wie lange das "außereheliche Gefühlsabenteuer" circa dauert.

Was tun, wenn man sich fremdverliebt hat? 5 Tipps

Sich fremdzuverlieben ist zwar nicht per se ein Drama, aber es geschieht auch nicht grundlos. Sobald man also feststellt, sich in jemanden fremdverliebt zu haben, sollte man Ursachenforschung betreiben und diese Gefühle nicht beiseiteschieben. Die folgenden fünf Tipps können helfen, sowohl die Gefühle für die andere Person als auch die für seinen "eigentlichen" Schatz wieder klarer zu sehen.

1. Keine Schuldgefühle

Indem man sich mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigt, kann man Klarheit schaffen. © 123RF/fizkes Die rosarote Brille versperrt manchmal die klare Sicht auf die momentane Situation. Wichtig ist also, zunächst ruhig zu bleiben, die eigenen Gefühle anzunehmen und kein schlechtes Gewissen aufzubauen. Man sollte sich ganz bewusst mit den eigenen Emotionen auseinandersetzen und nachdenken. Wie ernst ist die Situation wirklich? Ist es nur eine temporäre Schwärmerei oder kann man sich tatsächlich vorstellen, die Beziehung zu beenden und ein neues Liebeskapitel aufzuschlagen? Wichtig ist auch, sich keine Schuldgefühle aufzubürden. Denn fremdverliebt zu sein, ist nicht automatisch mit einem emotionalen Betrug gleichzusetzen. Es hat seine Gründe, weshalb das Herz offen für eine andere Person ist - diese zu finden, ist der nächste gesunde Schritt.

2. Den Gefühlen auf den Grund gehen

Harmlose Schwärmerei oder doch tiefere Gefühle? Mit dieser Frage sollte man sich ernsthaft beschäftigen, sobald man sich fremdverliebt hat. Wenngleich man es nicht sofort greifen und entschlüsseln kann, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man seine emotionale Situation dechiffriert hat. Man sollte dabei keine Angst vor der Wahrheit haben. Schwinden die Gefühle für seinen Partner oder seine Partnerin? Sind die Gefühle für die andere Person ernst? Wie und mit wem stellt man sich seine Zukunft vor? Was und wen benötigt es, glücklich zu sein? Die eigenen wahren Gefühle sind nur in einem selbst zu finden und nur man selbst kann sie entschlüsseln.

3. Sich jemandem anvertrauen

Seine Empfindungen mit einer Vertrauensperson zu teilen, kann helfen, das Fremdverliebtsein zu überwinden. © 123rf/gorgev

Klarheit schafft man zunächst am besten mittels innerem Dialog, denn wenn man ehrlich zu sich ist, findet man viele Antworten. Hat man seine Gedanken und Gefühle ansatzweise sortiert, kann und sollte man mit einer vertrauten Person über seine Fremdverliebtheit sprechen. Eine außenstehende Person, die einen selbst aber gut kennt, kann womöglich Seiten beleuchten, die man selbst übersehen hat. Gleichzeitig können andere Blickwinkel dazu führen, dass man eine bessere Sicht auf die eigene Situation erhält. Darüber hinaus kann es dem Geist unheimlich guttun, dieses Gefühlschaos mit jemandem zu teilen, der einen auffängt, unterstützt und nicht verurteilt.

4. Distanz zum Schwarm aufbauen

Hat man erkannt, dass es sich nur um eine Schwärmerei handelt und will an seiner festen Beziehung festhalten, sollte man Abstand zu seinem Schwarm aufbauen und diesen aufrechterhalten. So kann man verhindern, dass noch weitere, tiefere Gefühle entstehen. Sollte das nicht einfach möglich sein, weil man beispielsweise zusammen arbeitet, ist ein offenes Gespräch sinnvoll. Klare Worte darüber, dass man keinen Kontakt mehr möchte, sind hier das effizienteste Mittel.

4. Das offene Partnerschaftsgespräch suchen

Trennung oder Beziehungsarbeit: So oder so muss über den Ist-Zustand der Partnerschaft gesprochen werden. Denn sobald man sich für ein Beziehungsaus entschieden hat, sollte man nicht lange warten und für Klarheit für sich selbst und seinen Partner bzw. seine Partnerin sorgen. Möchte man seine Beziehung weiterführen, ist ebenfalls ein transparentes Gespräch darüber sinnvoll, woran man in der Partnerschaft arbeiten muss. Wäre alles toll, hätte man sein Herz schließlich nicht für eine andere Person geöffnet. Ob man seine Fremdverliebtheit beichtet oder nicht, sollte jeder für sich selbst entscheiden. Aber zu bedenken ist, dass eine Beichte dieser Art schnell zu Unsicherheiten innerhalb der Beziehung führt und somit neue Probleme entstehen. Manchmal ist reden Silber und schweigen Gold - besonders, wenn man seine Partnerschaft "retten" möchte.

Fremdverliebt: Diese 3 Gründe können dahinterstecken

Unzufriedenheit innerhalb der Partnerschaft kann zum Fremdverlieben führen. © 123rf/Milkos

Man ist emotional nicht offen für einen anderen Menschen, wenn man sich in seiner Beziehung rundum wohlfühlt. Irgendwas fehlt oder ist im Übermaß vorhanden, das einen beschäftigt oder sogar belastet. Das können beispielsweise zu wenig gemeinsame Zeit oder zu viele Streitigkeiten sein. Die folgenden 3 Gründe gehören zu den häufigsten Ursachen für Fremdverliebtheit: 1. Beziehung macht unzufrieden Unzufriedenheit in der Beziehung kann entstehen, wenn man sich nach einiger Zeit auseinandergelebt oder von Beginn an nicht richtig zusammengepasst hat. Eigene Wünsche und Bedürfnisse bleiben unerfüllt. Folglich öffnet man sich für jemand anderen, der diese vermutlich eher erfüllen kann oder will. Manchmal sucht man bereits nach einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin, während man sich noch in einer Beziehung befindet - bewusst oder auch unbewusst. Um herauszufinden, ob man wirklich zusammenpasst, kann dieser Artikel helfen: Passen wir zusammen? Diese Anzeichen sprechen für eine glückliche Zukunft 2. Aufmerksamkeit fehlt Insbesondere in langjährigen Partnerschaften schleicht sich oft der "triste Beziehungsalltag" ein und man beginnt, sich nicht mehr wahrgenommen zu fühlen. Die Aufmerksamkeit vom Anfang bleibt mehr und mehr aus und man sehnt sich nach Bestätigung - emotional sowie körperlich. Eine andere Person kann einem schnell das berauschende Interesse schenken, das man sich so sehr wünscht. Fremdverliebt zu sein kann also auch darauf hindeuten, dass man sich unerfüllte Sehnsüchte zurückholen möchte. Sobald der Partner oder die Partnerin sein oder ihr Verhalten wieder umkehrt, können die Gefühle für die andere Person schnell wieder schwinden. Wie man seinen Schatz überraschen und somit seine Beziehung wieder aufblühen lassen kann, erfahrt Ihr in diesem Artikel: Romantische Gesten: 7 Tipps für den Beziehungsalltag 3. Man leidet an Bindungsangst Hat man Angst vor emotionaler Nähe, versucht man seine Gefühle zu schützen: nicht zu viel, nicht zu tief, nicht zu verletzlich werden. Und genau das ist der Punkt: Verlieben sich bindungsängstliche Menschen fremd, kann das eine unbewusste Taktik sein, die Nähe zum Partner oder zur Partnerin zu durchbrechen, indem man sein Interesse auf eine andere Person lenkt. Das geschieht häufig an dem Punkt in der Beziehung, sobald diese allmählich fester wird. Die emotionale Nähe wird plötzlich als einengend empfunden und die Fremdverliebtheit ist eine Art Flucht. Wie man es schafft, seine Bindungsangst zu überwinden und lernen kann, sich in seiner Beziehung fallen zu lassen, verrät Euch dieser Artikel: Mit diesen 6 Tipps lässt sich Bindungsangst überwinden

Wie lange dauert Fremdverliebt sein?

Fremdverliebtsein kann eine Phase oder ein neuer Lebensabschnitt sein. © 123RF/lightfieldstudios

Ist man fremdverliebt, kann dieser Zustand nur einige Wochen andauern oder sich über mehrere Monate erstrecken. Es lässt sich keine genaue Zeitspanne für Fremdverliebtheit benennen, denn es ist von vielen individuellen Faktoren abhängig. Manche Menschen empfinden die Fremdverliebtheit als sehr intensiv, für andere ist es hingegen nur eine oberflächliche Schwärmerei. Wo bei einigen die Partnerschaft sehr problembehaftet ist, suchen andere hingegen nur einen temporären emotionalen Kick. Horcht man genau in sich hinein, findet man heraus, ob man sich fremdverliebt hat, um seine Beziehung neu zu gestalten oder einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Fazit: Fremdverliebtsein muss nicht das Aus bedeuten