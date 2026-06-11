WM 2026 live: Jetzt geht es los! Das Turnier ist eröffnet, der Ball rollt
Vom 11. Juni bis 19. Juli steigt in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-WM 2026. Erstmals nehmen 48 Länder teil, die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
Das Ziel des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist der WM-Titel, doch bis zu einem möglichen Triumph im Endspiel am 19. Juli in New York ist es ein weiter Weg. Als Titelverteidiger geht Argentinien ins Rennen. Das Team um Superstar Lionel Messi (38) sicherte sich im Winter 2022 in Katar den Pokal.
In unserem WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen vor dem Auftaktspiel und während des Turniers.
11. Juni, 21.05 Uhr: Die Weltmeisterschaft 2026 läuft!
Wir gehen rein, die WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada ist unterwegs!
Der Ball im Aztekenstadion rollt, damit laufen sowohl das Turnier als auch das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Wird sich der gastgebende Favorit bei der Neuauflage der Startpartie der WM 2010 durchsetzen oder kann Südafrika erneut für eine Überraschung sorgen? Vor 16 Jahren gewann "Bafana Bafana" durch einen legendären Treffer von Siphiwe Tshabalala nämlich mit 1:0, damals war man selbst Gastgeber. Heute schließend sich also gleich mehrere Kreise.
11. Juni, 20.44 Uhr: Selma Hayek betritt die Bühne
Hollywood-Schauspielerin Selma Hayek moderiert die Weltmeisterschaft nun im Aztekenstadion an.
Anschließend beginnt die Parade der Nationen: Die Flaggen aller 48 Teilnehmer werden auf den Rasen getragen.
11. Juni, 20.16 Uhr: Tausende Anhänger drängen in Fanzone
Im Aztekenstadion wärmen sich die Spieler bereits auf, die mexikanische Nationalauswahl wurde natürlich mit tosendem Applaus empfangen.
Außerhalb des altehrwürdigen Stadions geht es offenbar aber etwas chaotischer zu. Zahlreiche Fans drängen nämlich zum Public Viewing in die offizielle Fanzone auf dem Zócalo.
"Hört auf, zu drängeln und zu schubsen, hier sind Kinder, ihr benehmt euch wie Tiere", rief ein Stadtbeamter über ein Megafon in die Menge. In den vergangenen Tagen war es auf dem Platz auch zu Protesten gekommen.
11. Juni, 19.54 Uhr: Shakira rockt das Aztekenstadion!
Und da sind auch schon die Headliner der Eröffnungsfeier: Shakira und Burna Boy performen ihren offiziellen WM-Song "Dai Dai"!
Das Aztekenstadion ist derweil bereits prächtig gefüllt und erstrahlt überall farbenfroh. Direkt nach dem Lied saust dann auch ein buntes Feuerwerk in die Höhe.
11. Juni, 19.51 Uhr: Die Eröffnungsfeier läuft!
Inzwischen haben die Feierlichkeiten im Aztekenstadion begonnen!
Aktuell spielen die Los Angeles Azules, eine mexikanische Cumbia-Band. Dazu hüpfen zahlreiche Tänzer um einen übergroßen WM-Pokal in der Mitte des Spielfelds.
11. Juni, 18.21 Uhr: So läuft der Eröffnungsabend ab
Gleich wird die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada eröffnet, in wenigen Stunden rollt schon der Ball.
Los geht es um 19.30 Uhr im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt mit der großen Eröffnungsfeier, dann singen Shakira und Burna Boy ihren WM-Song "Dai Dai" als Headliner. Daneben sollen auch J Balvin, Tyla, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules und Mana auftreten.
Es ist übrigens nur die erste von insgesamt drei Eröffnungsfeiern. Am Freitag geht es ab 19.30 Uhr in Toronto unter anderem mit Alanis Morissette weiter, in der Nacht auf Samstag (1.20 Uhr) tritt Katy Perry bei der US-amerikanischen Variante auf.
Das heutige Fest läuft dabei im ZDF, die Vorberichterstattung startete bereits 17.15 Uhr. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff des ersten WM-Spiels zwischen Mexiko und Südafrika. In der Nacht trifft Südkorea im zweiten WM-Spiel ab 4 Uhr deutscher Zeit dann auf die tschechische Auswahl.
11. Juni, 15.48 Uhr: Jalal Jayed leitet WM-Auftakt der Deutschen
An diesem Donnerstag ist der Schiedsrichter für das WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao offiziell bekannt gegeben worden. Wie der Weltverband Fifa mitteilte, übernimmt Jalal Jayed (39) die Leitung der Partie am kommenden Sonntag (Anstoß 19 Uhr) im texanischen Houston.
Der marokkanische Unparteiische gilt international noch als eher unerfahren, kommt bislang nur auf vier Einsätze beim Afrika Cup, darunter das Spiel um Platz drei der vergangenen Turnierausgabe. Außerdem pfiff er vier Begegnungen bei der U20-WM 2025.
An den Seitenlinien stehen ihm seine Landsleute Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37) zur Seite. Als vierter Offizieller ist der Südafrikaner Abongile Tom (34) im Einsatz.
11. Juni, 8.48 Uhr: Fifa verbietet Haiti-Trikot
Die Freude über das neue Nationaltrikot währte nur kurz: Die Fifa hat Haiti zu Änderungen am Design aufgefordert.
Ausrüster Saeta hatte gemeinsam mit dem haitianischen Fußballverband ein Motiv entworfen, das sich an der Schlacht von Vertières aus dem Jahr 1803 orientierte und den historischen Sieg aufgriff, der den Weg zur Unabhängigkeit ebnete. Der Fifa ging die historische Darstellung allerdings zu weit. Der Weltverband verbietet auf Trikots nämlich "politische, religiöse oder persönliche Botschaften oder Slogans", weshalb das Design geändert werden musste.
Saeta fügte sich den Vorgaben, machte aber deutlich, dass die Gestaltung nicht politisch gemeint gewesen sei: "Obwohl diese Auslegung von unserer Absicht abwich, respektierte Saeta den Prozess und setzte die von der FIFA mitgeteilten endgültigen Anforderungen um", erklärte der Ausrüster.
Zudem betonte das Unternehmen: "Das endgültige Design war als Hommage an die Männer und Frauen gedacht, die jeden Tag zur Zukunft Haitis beitragen, und nicht als politisches Statement."
10. Juni, 13.23 Uhr: Krake Paul feiert Comeback nach 16 Jahren
Er ist zurück - irgendwie jedenfalls. Der TV-Sender RTL II erweckt Krake Paul mithilfe von Künstlicher Intelligenz wieder zum Leben und lässt ihn die WM durchtippen.
Dabei wird das KI-Exemplar im Vorfeld allerdings lediglich mit "Fun Facts" wie "Welches Team hat die meisten verheirateten Spiele?" oder "Wer hat mehr Tattoos?" gefüttert, ehe es in mehreren Clips seine Prognosen zu ausgewählten Spielen der Weltmeisterschaft abgeben soll. "Paul 2.0" wird als Mini-Format um 16 Uhr im Anschluss an die Sendung "RTLzweiNews" zu sehen sein. Die Premiere feiert die Kult-Krake direkt am Eröffnungstag, dem 11. Juni, insgesamt sollen 27 Kurzvideos entstehen.
Der echte Paul, eine Gewöhnliche Krake, hatte als Orakeltier mit seinen Tentakeln und Futterboxen alle Spiele der deutschen Nationalelf sowie das Finale der WM 2010 korrekt getippt und wurde so zum Phänomen. Allerdings starb der tierische Experte am 26. Oktober 2010 eines natürlichen Todes im Sea Life in Oberhausen. Die Urne mit seiner Asche steht im Dortmunder Fußballmuseum.
10. Juni, 12 Uhr: Iran droht kurz vor WM-Start mit Spielabbruch
Die Regierung des Iran droht kurz vor dem WM-Start mit drastischen Maßnahmen, wenn auf den Rängen nicht alles nach ihrem Willen laufen sollte.
"Wir haben der FIFA bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören", warnte Ahmed Donjamali, der Sportminister des Landes. Proteste der persischen Diaspora gegen die iranische Führung werden demnach ebenso wie falsche Flaggen auf den Tribünen in einem Spielabbruch enden. Der Iran besteht darauf, dass nur die offizielle Flagge der islamischen Republik und nich die alte persische Flagge gezeigt wird.
10. Juni, 10.03 Uhr: USA begründet Schiri-Abweisung
Inzwischen hat sich ein US-amerikanischer Regierungsvertreter gegenüber dem Nachrichtensender CNN zur verweigerten Einreise des somalischen FIFA-Schiedsrichters Omar Artan (34) geäußert.
Die Überprüfung am Flughafen in Miami habe eine "Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen" ergeben, erklärte ein namentlich nicht genannter Repräsentant. Zuvor hatte die Grenzschutzbehörde CBP lediglich "Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung" als Grund angegeben.
Wie Artan selbst der New York Times erklärte, habe er die "richtigen Papiere" und das "richtige Visum" dabei gehabt. US-Grenzbeamte hätten ihn bei der Einreise zur politischen Lage in Somalia sowie zur Terrormiliz Al-Shabaab befragt.
Der 34-Jährige wurde noch 2025 zum besten männlichen Schiedsrichter Afrikas gekürt und als einer von sieben Unparteiischen vom Kontinentalverband für die WM ausgewählt.
09. Juni, 12.19 Uhr: Erdbeben trifft US-Bundesstaat Florida
Kein gutes Omen? Die englische Nationalmannschaft bereitet sich in Florida auf die WM vor. Die Arbeit am Feinschliff für das bevorstehende XXL-Turnier verläuft allerdings nicht optimal.
Ein Erdbeben der Stärke 6,1 vor der Küste Kubas ist bis in den US-amerikanischen Bundesstaat zu spüren gewesen, wo sich die Mannschaft von Nationaltrainer Thomas Tuchel (52) seit dem 1. Juni aufhält.
Die Erschütterungen seien Medienberichten zufolge zudem in den Ferienorten Cancún und Tulum in Mexiko sowie im Walt Disney World Resort registriert worden. Zwar soll das Beben glücklichwerise weder Verletzte noch größere Schäden verursacht haben, dennoch handelte es sich um das stärkste in der Region seit 1880. Damals wurde in Kuba eine Stärke von 6,0 registriert.
09. Juni, 10.28 Uhr: Schiedsrichter Artan wird USA-Einreise verwehrt
Eigentlich sollte Omar Artan (34) bei der bevorstehenden WM als Schiedsrichter zum Einsatz kommen. Doch daraus wird nichts. Trotz eines gültigen Visums darf der Unparteiische aus Somalia nämlich keinen Fuß auf US-amerikanischen Boden setzen.
Der Co-Gastgeber habe dem 34-Jährigen aus Somalia die Einreise verweigert, wie ein Sprecher der Fifa am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Aus diesem Grund werde der Schiri nicht bei dem XXL-Turnier dabei sein.
"Die Fifa kann bestätigen, dass der Schiedsrichter Omar Artan nicht an der Fifa-Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen und dort Spiele leiten kann, nachdem ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert wurde", hieß es dazu. Ein Grund wurde nicht genannt. Somalia gehört allerdings zu den Ländern, die auf einer von der Regierung unter Präsident Donald Trump (79) eingeführten Einreiseverbotsliste stehen.
8. Juni, 15.33 Uhr: Frankreichs William Saliba wohl wieder fit
Aufatmen bei Titelanwärter Frankreich: Abwehrboss William Saliba (25) wird den WM-Auftakt wohl nicht verpassen.
Vor dem Testspiel gegen Nordirland am Montag gab Didier Deschamps (57) grünes Licht für den 25-Jährigen vom englischen Meister FC Arsenal. Der Abwehrboss hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen, sei nach Angaben des Nationaltrainers inzwischen jedoch wieder fit.
"Er wird vom medizinischen Team betreut und wir steuern seine Belastung auch nach seinem eigenen Empfinden. Das Problem besteht zwar schon seit einigen Wochen, hat ihn aber nicht daran gehindert, jedes Spiel für Arsenal zu machen", erklärte Deschamps gegenüber Telefoot.
Für die "Équipe Tricolore" sind die Sorgen um einen Ausfall damit vorerst vom Tisch.
8. Juni, 14.34 Uhr: Südkorea-Keeper Seung-gyu verpasst Geburt von Tochter
Kaum ein Ereignis ist emotionaler als die Geburt des eigenen Kindes. Südkoreas Torhüter Kim Seung-gyu (35) blieb dieser Moment allerdings verwehrt.
Wie es dazu kommen konnte und was der 35-Jährige selbst dazu sagt, erfahrt Ihr hier: "Frau von WM-Keeper bringt Baby zur Welt, doch wo ist der Papa?"
8. Juni, 11.59 Uhr: Schießerei mit mehreren Verletzten in Kansas City
Schock-Tat vor WM-Start: Bei einer Schießerei in der Nähe des englischen Turnier-Quartiers in Kansas City sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar mehrere Menschen verletzt worden.
Wie "The Independent" und "Open Magazine" unter Verweis auf Behördenangaben berichten, seien Polizeibeamte am Samstag gegen 4 Uhr (Ortszeit) zur Troost Avenue gerufen worden, die sich nur wenige Kilometer vom Teamhotel der Engländer befindet. Dort seien zuvor Schüsse gemeldet worden.
Beim Eintreffen hätten zuvor alarmierten Einsatzkräfte neun verletzte Erwachsene vorgefunden. Nach der Erstversorgung seien die Betroffenen auf verschiedene Krankenhäuser in der Umgebung verteilt worden. Mögliche Tatverdächtige hätten die Polizisten am Einsatzort jedoch nicht ausfindig machen können.
Die Mannschaft um Bayern-Knipser Harry Kane (32) und Real-Superstar Jude Bellingham (22) war zum Tatzeitpunkt nicht im Hotel, sondern bereitet sich derzeit noch im US-Bundestaat Florida auf das XXL-Turnier vor.
8. Juni, 10.01 Uhr: Gesundheitsupdate zu Christian Eriksen
Nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen (34) am Sonntagabend hat der dänische Fußballverband vorsichtig Entwarnung gegeben.
Nach Angaben von Teamarzt Morten Boesen befinde sich der 34-jährige Nationalspieler auf dem Weg der Besserung. Der Verbandsarzt erklärte in einer tags darauf veröffentlichten Mitteilung: "Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann."
Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand bei der Europameisterschaft war Eriksen im Test gegen die Ukraine in Odense erneut zusammengebrochen. Der Däne wurde nach der ärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Spiel wurde anschließend abgebrochen.
7. Juni, 14.43 Uhr: Argentinier bangen weiter um Einsatz von Lionel Messi
Das große Zittern: Ein Einsatz von Lionel Messi (38) zum WM-Auftakt steht weiter in den Sternen. Der Argentinier laboriert nämlich noch immer an einer Oberschenkelverletzung.
Beim 2:0-Erfolg im vorletzten Testspiel gegen Honduras am Sonntag blieb der Weltstar deshalb außen vor, nahm nur auf der Bank Platz.
Die Hoffnung auf ein Comeback des Kapitäns der Albiceleste pünktlich zum Turnierstart lebt jedoch weiter: "Leo macht gute Fortschritte, er hat bereits teilweise mit der Mannschaft trainiert, und das ist sehr gut", hatte Cheftrainer Lionel Scaloni (48) noch vor dem Härtetest erklärt.
Ob der 38-Jährige schon am Mittwoch bei der Generalprobe gegen Island wieder auf dem Rasen steht, bleibt abzuwarten.
7. Juni, 10.35 Uhr: DFB-Sieg sorgt für Rekord-TV-Quote
So sieht WM-Vorfreude aus! Die geglückte Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft hat RTL eine Top-Einschaltquote beschert.
Im letzten Testspiel des DFB-Teams gegen Co-Gastgeber USA vor dem Turnierauftakt schalteten bis zu 9,31 Millionen Zuschauer ein, im Schnitt lag die Zahl bei 8,53 Millionen.
Mit einem Marktanteil von 40,6 Prozent war es damit das mit Abstand meistgesehene Länderspiel des Jahres. Das Turnier kann also kommen.
7. Juni, 10.12 Uhr: Leão-Rot im WM-Test gegen Chile
Was hat er sich dabei nur gedacht? Wegen eines üblen Ausrasters ist Rafael Leão (26) im Testspiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile (2:1) am Samstag mit glatt Rot vom Platz geflogen.
In einer Rudelbildung kurz vor der Halbzeitpause geriet der Milan-Star mit Gegenspieler Iván Morales (26) aneinander, schubste ihn mehrfach und griff schließlich an Hals und Gesicht, woraufhin beide Akteure vom Schiri vorzeitig unter die Dusche geschickt wurden.
Für den 26-jährigen Teamkollegen von Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo (41) bleibt der Turnierstart damit erstmal offen. Eine Sperre über Testspiele hinaus ist nämlich laut Fifa-Regelwerk möglich, aktuell aber eher unwahrscheinlich.
7. Juni, 9.43 Uhr: Ehrliche Baumann-Worte nach Degradierung
Lange wurde er als Deutschlands Nummer eins im Tor gehandelt. Mit dem Comeback von Manuel Neuer (40) verlor er diesen Status jedoch wieder. Nun hat Oliver Baumann (36) erstmals offen über seine Degradierung gesprochen.
"Anfangs war es natürlich hart, das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her", gestand der TSG-Schlussmann nach dem 2:1-Erfolg bei der WM-Generalprobe gegen die USA am Samstag.
Den Frust über die Entscheidung stellte der 36-Jährige allerdings schnell hinten an: "Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal daran gedacht, nicht mitzufahren", bekräftigte er am RTL-Mikro.
Ihm zufolge steht bei dem XXL-Turnier allein der Mannschaftserfolg im Fokus. Er wolle seinen Beitrag leisten, die Mannschaft unterstützen. Das Verhältnis zu Neuer sei dabei unverändert "gut, nach wie vor".
6. Juni, 9.49 Uhr: Verletzter Lennart Karl meldet sich zu Wort
In einem Instagram-Posting bringt Lennart Karl (18) seine Enttäuschung über die verpasste Weltmeisterschaft zum Ausdruck.
"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt, bilanziert der 18-Jährige. Mit den Worten: Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute!
Komme stärker zurück, versprochen.💪🏻 Danke für die starken Nachrichten.❤️", wünschte er seinen Team-Kollegen viel Erfolg beim in einer Woche beginnenden Turnier.
6. Juni, 8.14 Uhr: Tränen im Teamhotel - Karl-Aus schockt Matthäus und DFB-Chef
Nach dem WM-Aus von Lennart Karl hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) von emotionalen Abschiedsszenen und Tränen im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft berichtet.
Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) sprach von einem "Schock" angesichts der Nachricht über die schwere Verletzung des 18-Jährigen, der noch am Freitagabend (Ortszeit) aus Chicago abreiste. Der nachnominierte Assan Ouédraogo (20) wird direkt zum WM-Teamquartier nach Winston-Salem kommen.
6. Juni, 8.12 Uhr: DFB bestätigt WM-Aus für Karl - Ouédraogo nachnominiert
Bayern Münchens Jungstar Lennart Karl (18) fällt für die Fußball-Weltmeisterschaft aus
Der 18-Jährige hat sich beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem letzten Testspiel am Samstag in Chicago gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen, wie der DFB mitteilte. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert für Offensivspieler Karl den Leipziger Assan Ouédraogo (20) nach.
5. Juni, 20.11 Uhr: Schock im DFB-Camp! Lennart Karl schwer verletzt
Für DFB-Juwel Lennart Karl (18) ist die WM offenbar gelaufen, bevor sie richtig begonnen hat.
Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat auf der Pressekonferenz vor der WM-Generalprobe gegen die USA verkündet, dass sich Shootingstar Karl verletzt habe. "Das sah jetzt nicht so gut aus", so die erste Einschätzung des Bundestrainers.
Demnach musste der 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Diagnose stünde noch aus. Je nach Schwere der Verletzung solle entschieden werden, ob ein Spieler nachnominiert werden muss.
5. Juni, 18.43 Uhr: "Koan Neuer" zur WM-Generalprobe? Torhüter fehlt bei Abschlusstraining
Manuel Neuer ist nach seiner Wadenblessur nicht mit den Torhütern zum Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe gegen die USA auf den Platz gekommen.
Angeführt von Oliver Baumann betraten "nur" Alexander Nübel und Jonas Urbig den Rasen im Soldier Field von Chicago. Ein Einsatz Neuers am Samstag (20.30 Uhr/RTL) gegen die USA ist somit absolut unwahrscheinlich.
Das Comeback des deutschen Rekordtorwarts verschiebt sich damit mindestens bis zum WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Curaçao.
In Chicago hatte Neuer seit der Ankunft am Dienstag seinen sogenannten "Belastungsaufbau" fortgesetzt. Social-Media-Bilder und DFB-Videos zeigten den Bayern-Torwart bei Schussübungen.
5. Juni, 10.17 Uhr: Robert Andrich wird TV-Experte für die WM
Er wollte eigentlich als Spieler mit zur WM 2026, doch Robert Andrich wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert. Jetzt reist er in anderer Rolle nach Nordamerika: Er steigt bei MagentaTV als Experte und Co-Kommentator ein.
Gleich beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika soll der Leverkusener demnach als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss im Einsatz sein. "Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin", sagte Andrich, er habe aber "auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten."
Damit stockt MagentaTV sein Expertenteam um einen weiteren prominenten Namen auf, der Mittelfeldmann ergänzt die Riege um Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp.
5. Juni, 9.44 Uhr: Shakira tritt bei WM-Eröffnungsfeier auf
Bei der WM-Eröffnungsfeier am 11. Juni vor dem Auftaktspiel wird Shakira auftreten und ihren offiziellen WM-Song Dai Dai gemeinsam mit Co-Sänger Burna Boy erstmals live aufführen.
Zuvor waren bereits zahlreiche andere Künstler wie Danny Ocean und J Balvin für die Feier in Mexiko-Stadt angekündigt worden, die eineinhalb Stunden vor Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika beginnen soll.
Die kolumbianische Sängerin wird außerdem bei der Halbzeitshow im Finale am 19. Juli auftreten.
5. Juni, 9.30 Uhr: FIFA will Nationalhymnen-Zeremonie auf den Kopf stellen
Kurz vor dem Turnierstart hat die FIFA verkündet, dass bei den Nationalhymnen vor den WM-Spielen in Zukunft alle Spieler auf dem Platz stehen werden, nicht nur die Startelf.
Alle Details zu der neu gestalteten Zeremonie findet Ihr hier: "Vor dem Anpfiff alles anders! FIFA plant irre WM-Änderung bei den Nationalhymnen".
5. Juni, 8 Uhr: Elfenbeinküste schlägt Frankreich bei WM-Generalprobe
Dicke Überraschung bei der WM-Generalprobe: Frankreich verliert seinen WM-Test mit 1:2 (1:0) gegen die Elfenbeinküste!
Dabei war der Top-Favorit sogar noch kurz vor der Pause in Führung gegangen, doch der deutsche Gruppengegner schlug in der zweiten Hälfte doppelt zurück. Ausgerechnet Guéla Doué, Bruder von Frankreichs Désiré Doué, netzte zum Ausgleich ein, kurz vor Schluss erzielte dann Amad Diallo das 2:1 und schickte seine Mannschaft damit in einen Siegestaumel.
Das DFB-Team ist also gewarnt - die Partie gegen die Elfenbeinküste wird alles andere als ein Selbstläufer.
4. Juni, 21.46 Uhr: DFB-Mannschaftstraining ohne Manuel Neuer
Die Uhr tickt: Wenige Tage vor dem WM-Start ist eine Rückkehr von Manuel Neuer (40) nach wie vor nicht in Sicht.
Der 40-jährige Keeper verpasste auch die geheime Trainingseinheit am Donnerstag in Chicago aufgrund muskulärer Probleme in der linken Wade, befinde sich nach DFB-Angaben weiter nur "individuell im Belastungsaufbau".
Ob Neuer bis zur Generalprobe am Samstag gegen die USA rechtzeitig einsatzfähig ist, bleibt offen. Im letzten Testspiel vor dem Turnierbeginn könnte damit wie schon am Sonntag gegen Finnland (4:0) erneut Oliver Baumann (36) zwischen den Pfosten stehen.
4. Juni, 11.47 Uhr: FIFA verbietet Mitbringen von Wasserflaschen für Fans
Bei der Weltmeisterschaft sollen die Temperaturen in den USA, Kanada und Mexiko auf Temperaturen jenseits der 30 Grad steigen. Die FIFA verbietet den Fans jetzt trotzdem, leere Trinkflaschen mit in die Stadien zu nehmen - entgegen einer anderen Ankündigung.
Im Verhaltenskodex für die WM-Arenen hat der Weltverband nun aktualisiert: "Um Zweifel auszuschließen: Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht ins Stadion mitgebracht werden." Dabei war zuvor kommuniziert worden, dass leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen von bis zu einem Liter mit in die Stadien genommen werden dürfen.
Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP teilte die FIFA mit, dass die Regeländerung aus Sicherheitsgründen erfolgt sei, es sollten Risiken und Verletzungen für Spieler und Besucher vermieden werden.
3. Juni, 22.15 Uhr: Kai Havertz verrät auf Pressekonferenz interessantes Detail
Nach der ersten Trainingseinheit stellte sich Nachzügler Kai Havertz auf der ersten Pressekonferenz in den USA auch gleich den Fragen der Medien und enthüllte dabei, dass er davon ausgeht, der designierte Elfmeterschütze der Nationalelf zu sein.
Zwar habe Bundestrainer Julian Nagelsmann "keine Hierarchie" festgelegt, "aber ich war in den letzten Jahren immer der Elfmeterschütze", erklärte der Ex-Leverkusener, gestand jedoch auch: "Wir haben aber einige Spieler, die gut Elfmeter schießen können."
Dass Standardsituationen eine hohe Bedeutung haben, weiß der gebürtige Aachener als Arsenal-Profi ohnehin, die Gunners stellten diese Saison in der Premier League einen neuen Rekord auf.
"Große Spiele werden oft durch Standards entschieden. Wenn man gerade keine Lösung hat, kann ein ruhender Ball ausschlaggebend sein. Man sieht, wie viele Start-Stopp-Situationen es im Fußball gibt. Jede Standardsituation ist eine Chance und das wollen wir auch nutzen", so Havertz weiter.
3. Juni, 19.30 Uhr: Das erste Training der deutschen Nationalelf in den USA steht an
Wenige Stunden nach der Ankunft des DFB-Teams im WM-Quartier stand in Chicago das erste Training auf dem Programm.
Nicht mit dabei war allerdings Rückkehrer Manuel Neuer. Nach seiner Verhärtung in der linken Wade befindet sich die neue und alte Nummer eins der Nationalmannschaft "weiter im Belastungsaufbau", wie es in einer Mitteilung des DFB zur nicht-öffentlichen Einheit hieß. Ob der Keeper bei der Generalprobe gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr) zwischen den Pfosten steht, bleibt damit weiter offen.
Dafür gehörte Kai Havertz mit zur Trainingsgruppe. Der Offensivmann des FC Arsenal war nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen PSG separat in die Vereinigten Staaten nachgeflogen.
3. Juni, 18.01 Uhr: Besonderer Moment für DFB-Held Schweinsteiger
Ein Hauch von Rio in New York: Ganze zwölf Jahre nach dem WM-Erfolg in Brasilien stand Bastian Schweinsteiger (41) der Trophäe erneut gegenüber.
Im American Museum of Natural History präsentierte der DFB-Held von 2014 im Rahmen der Trophy Tour gemeinsam mit Bürgermeister Zohran Mamdani (34) den 6,175 Kilogramm schweren Pokal, durfte ihn dabei ein weiteres Mal in die Hände nehmen.
"Selbst heute noch bekomme ich Gänsehaut, weil das Erinnerungen weckt, und weißt du, es ist nicht einfach, diesen Pokal zu gewinnen", erklärte Schweinsteiger mit strahlendem Gesicht gegenüber den vor Ort anwesenden Medienvertretern.
3. Juni, 12.07 Uhr: Lothar Matthäus warnt vor Spannungen im Team
Lothar Matthäus erlebte 1994 bei der WM in den USA selbst, wie wichtig es ist, dass die Mannschaft eine geschlossene Einheit bildet. Im aktuellen DFB-Kader sieht er allerdings Problemstellen.
"Es hat mich gewundert, dass Alexander Nübel dabei ist als Nummer drei", schrieb der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft in seiner Kolumne in der SportBild. Der dritte Torhüter sei eigentlich auch dafür da, für Harmonie zu sorgen: "Neuer und Nübel mögen sich aber nicht, das war nach dem DFB-Pokalfinale zu sehen, das weiß man auch schon länger."
Auch Julian Nagelsmann wisse, dass die beiden scharfe Konkurrenten seien. Das Problem werde die Mannschaft begleiten, "weil es einfach so ist. Darauf müssen alle aufpassen."
Neben dem potenziellen Torwart-Stunk hat Matthäus auch Antonio Rüdiger als möglichen Konfliktherd ausgemacht. "Man muss da Antonio Rüdiger nennen, der mehrmals Dinge gemacht hat, die Schlagzeilen produziert haben, die man nicht braucht und nicht lesen will", schrieb der TV-Experte: "Er muss sich bei der WM absolut im Griff haben."
3. Juni, 7.16 Uhr: DFB-Team komplett in Chicago angekommen
Trotz der Verzögerung beim Start landete das DFB-Team sogar ein paar Minuten früher als geplant als am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Chicago.
Von dort aus ging es erst einmal zum Teamhotel im Waldorf Astoria, bevor Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team noch zum Abendspaziergang am Lake Michigan bat, um nach dem achtstündigen Flug wieder Bewegung in die Glieder zu bekommen.
Am Abend traf dann noch Kai Havertz ein, der am Samstagabend noch das Champions-League-Finale bestritten hatte, deshalb noch zwei Tage Extra-Urlaub von Nagelsmann erhalten hatte und allein aus London in die USA gereist war. Damit ist die Mannschaft zum ersten Mal in der WM-Vorbereitung komplett!
Das erste Training absolviert das DFB-Team am Mittwoch um 11 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutsche Zeit), allerdings hinter verschlossenen Türen.
2. Juni, 21.48 Uhr: WM-Testspiel wegen Ebola abgesagt
Aufgrund des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo wurde das WM-Testspiel der kongolesischen Nationalmannschaft gegen Chile in Spanien abgesagt. Die Partie war eigentlich für den 9. Juni geplant.
"Ich habe soeben das Dekret unterzeichnet, mit dem das für den kommenden 9. Juni im städtischen Stadion geplante Spiel zwischen den Nationalmannschaften der Demokratischen Republik Kongo und Chiles nicht genehmigt wird", erklärte Juan Franco, der Bürgermeister von La Linea de la Conception, wo der Test stattfinden sollte.
Am 15. Mai war in der Provinz Ituri im Nordosten des afrikanischen Staates das Virus ausgebrochen, die WHO ging zuletzt von fast 1000 Verdachtsfällen aus, korrigierte die Zahl am Dienstag jedoch auf 116 herunter. 321 Infektionen wurden bislang nachgewiesen, 48 Betroffene starben.
Eigentlich will die kongolesische Auswahl bald ins Quartier nach Houston reisen, doch Andrew Giuliani, der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, hatte bereits erklärt, dass sich alle Mitglieder zuvor für drei Wochen in einer Blase isolieren müssten. DR Kongo trifft am 17. Juni auf Portugal.
2. Juni, 20.05 Uhr: Atakan Karazor darf nicht mit zur WM!
Bittere Enttäuschung! Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor (29) steht nicht im endgültigen WM-Kader der türkischen Nationalmannschaft.
Den gab Trainer Vincenzo Montella nämlich einen Tag nach dem 4:0-Testsieg gegen Nordmazedonien bekannt, neben dem 29-Jährigen flogen noch drei weitere Profis raus. Mit Salih Özcan (28, BVB), Ozan Kabak (26, Hoffenheim) und Can Uzun (20, Eintracht Frankfurt) durften sich aber auch drei andere Bundesliga-Profis über das WM-Ticket freuen.
2. Juni, 15.27 Uhr: Schweiz muss ohne Breel Embolo in die USA reisen
Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft reist wie das deutsche Team am Dienstag in die USA. Doch der Flieger hebt nur mit 25 anstatt der geplanten 26 Spielern ab, denn Breel Embolo (29) muss aufgrund von Behörden-Problemen erst einmal zu Hause bleiben.
Wie der Schweizer Verband mitteilte, habe man um 10.30 Uhr die Information erhalten, dass seine elektronische Reisegenehmigung ESTA erneut in die Abklärung gehe, auch wenn sie bis Dienstagmorgen noch bewilligt gewesen sei. Embolo musste also am Zürcher Flughafen zurückbleiben, der Verband stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden.
Man gehe allerdings davon aus, dass der Stürmer zeitnah nachreisen könne, verkündete der SFV. Aus dem Flugzeug postete die Nationalmannschaft schließlich ein Bild der Mannschaft und kommentierte das Foto mit "Ein leerer Platz, aber nicht für lange. Wir sehen uns bald, Breel!"
2. Juni, 14.28 Uhr: WM-Abenteuer gestartet! Deutschland-Flieger hebt Richtung Chicago ab
Fast eine Stunde hat sich der eigentlich für 13.35 Uhr geplante Abflug verzögert, doch jetzt geht's los!
Wegen der Gewitterwarnung am Frankfurter Flughafen musste Lufthansa-Flug LH434 deutlich länger am Boden bleiben als geplant. Doch um 14.28 Uhr hob der Airbus endlich ab, das Abenteuer WM ist für die deutsche Nationalmannschaft gestartet.
Die nächsten neun Stunden verbringt das DFB-Team nun in der Business Class, während in der Economy die normalen Fluggäste sitzen.
2. Juni, 13.50 Uhr: Gruppenfoto auf dem Gangway
Vor Abflug posierte die Nationalmannschaft noch auf dem Gangway für ein Gruppenfoto.
Dann allerdings ziehen dunkle Gewitterwolken über dem Frankfurter Flughafen auf, die Abreise ins Abenteuer WM verzögert sich!
2. Juni, 13.21 Uhr: Trikot-Überraschung am Frankfurter Flughafen
Freudige Überraschung für zahlreiche normale Reisende am Frankfurter Flughafen: Sie stellten fest, dass sie mit der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam nach Chicago fliegen würden! Ein Geschenk gab es auch noch obendrauf.
Die Passagiere des Lufthansa-Flugs LH434 erhielten am Gate nämlich jeweils ein Deutschland-Trikot von der Nationalmannschaft, sodass zahlreiche Gäste ihren Flug in Schwarz-Rot-Gold gekleidet antraten. Im Flugzeug selbst ist dann aber kein Kontakt mit der Mannschaft möglich: Der DFB reservierte die Business Class komplett für die Nationalspieler.
Um 13.35 Uhr hebt der Airbus A350-900 Richtung USA ab und landet planmäßig um 15.35 Uhr Ortszeit (22.35 Uhr deutscher Zeit).
2. Juni, 12.23 Uhr: Ganz bitterer Rückschlag für Österreich: RB-Star Christoph Baumgartner fällt aus
Ganz bitterer Rückschlag für die österreichische Nationalmannschaft: Christoph Baumgartner (26) von RB Leipzig kann nicht mit zur WM fahren.
Wie der Verband am Dienstag mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Die hatte er sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Tunesien am gestrigen Montag (1:0) zugezogen.
"Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", erklärte Teamchef Ralf Rangnick (67) auf der Homepage des ÖFB.
Mit Baumgartner verliert Österreich einen Schlüsselspieler, der nicht nur eine starke Saison in der Bundesliga mit RB Leipzig gespielt hat, sondern auch immer wieder in der Auswahl glänzte. Wer für ihm nachnominiert wird, steht noch nicht fest.
2. Juni, 12 Uhr: Die deutsche Nationalmannschaft fliegt heute zur WM 2026
Heute bricht die deutsche Nationalmannschaft zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada auf. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) fliegt um 13.56 Uhr mit einem A350 von Frankfurt am Main aus mit einem Linienflug der Lufthansa nach Chicago.
Dort wird die Mannschaft erst einmal im Waldorf-Astoria-Hotel wohnen, da am Samstag (20.30 Uhr) noch der finale WM-Test gegen Gastgeber USA auf dem Programm steht. Das richtige WM-Quartier bezieht Deutschland dann in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.
2. Juni, 11.50 Uhr: Liveticker zur Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
Hallo und herzlich willkommen in unserem Liveticker zur Fußball-WM 2026. Hier versorgen wir Euch mit allen relevanten Informationen rund um die Teams vor dem Start des Turniers und während der Spiele.
Titelfoto: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa