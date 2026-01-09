 17.155

Transfermarkt im Liveticker: Drittligist holt Innenverteidiger aus Griechenland

Transfermarkt im Liveticker: Alemannia Aachen hat sich die Dienste von Petros Bagalianis gesichert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

Der bislang am meisten beachtete Transfer war wohl der Wechsel von Zweitliga-Stürmer Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg zu Eintracht Frankfurt. Oder die erste Verpflichtung, die der neue Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, Sven Mislintat (53), mit dem japanischen Nationalspieler Satoshi Tanaka (23) eingetütet hat.

Wir halten Euch in unserem Transfermarkt-Ticker die gesamte Wintertransfer-Periode über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

9. Januar, 9.55 Uhr: Drittligist Alemannia Aachen schlägt auf Transfermarkt zu

Alemannia Aachen hat sich die Dienste von Petros Bagalianis (24) gesichert.

Wie der abstiegsbedrohte Drittligist am Donnerstagabend verkündete, wechselt der 24-Jährige Innenverteidiger fest vom griechischen Erstliga-Klub AE Larisa zu den Schwarz-Gelben, nannte jedoch keine Vertragsdetails.

"Petros ist ein Innenverteidiger, der bereits viel Erfahrung gesammelt hat und regelmäßig auf hohem Niveau gespielt hat. Mit seiner robusten Spielweise und seiner Beidfüßigkeit bringt er Eigenschaften mit, die uns in der Defensive von Nutzen sein werden", erklärt TSV-Boss Rachid Azzouzi (54).

Petros Bagalianis (24, Mitte) streift sich künftig das Trikot der Alemannia aus Aachen über.
Petros Bagalianis (24, Mitte) streift sich künftig das Trikot der Alemannia aus Aachen über.  © Alemannia Aachen

8. Januar, 15.25 Uhr: Drittligist TSV Havelse verstärkt sich in der Offensive

Der TSV Havelse hat erstmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Christopher Schepp (25) verlässt den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und wechselt fest zum abstiegsbedrohten Drittligisten. Das gab der Turn- und Sportverein selbst am Donnerstag bekannt.

"Insgesamt 85 Scorerpunkte in 139 Spielen für BW Lohne, Arminia Bielefeld, SV Meppen und Rot-Weiß Oberhausen sprechen für sich", freut sich TSV-Sportdirektor Florian Riedel (35) über die Verpflichtung des neuen Angreifers.

"Christopher bringt viele Eigenschaften mit, die unserem Spiel helfen werden: offensive Flexibilität, Durchsetzungsstärke, Torgefahr und eine hohe Präsenz im Strafraum."

8. Januar, 15.12 Uhr: Moritz Montag kehrt MSV Duisburg den Rücken

Das war's! Für Moritz Montag (23) ist das Kapitel beim MSV Duisburg beendet.

Der Abwehrspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf an, wo er einst die Nachwuchsabteilung durchlaufen hatte. Das teilten die Zebras am Donnerstagnachmittag mit.

Nachdem Montag in der aktuellen Drittliga-Spielzeit kein einziger Pflichtspiel-Einsatz vergönnt war, wagt der 23-Jährige nun in der Regionalliga West einen Neustart.

Moritz Montag (23) spielt nicht länger für den MSV Duisburg.
Moritz Montag (23) spielt nicht länger für den MSV Duisburg.  © IMAGO / Nico Herbertz

8. Januar, 12.38 Uhr: Bayern-Keeper Peretz wechselt per Leihe nach England

Daniel Peretz (25) zieht es auf die Insel!

Der 25 Jahre alte Leihspieler des FC Bayern München verlässt den Hamburger SV und schließt sich bis zum Saisonende dem englischen Zweitligisten FC Southampton an.

Mehr dazu hier: "HSV-Blog: Peretz-Leihe abgebrochen - Keeper geht direkt nach Southampton"

8. Januar, 10 Uhr: SC Paderborn bricht Posselt-Leihe ab, Wechsel nach Regensburg

Der SC Paderborn 07 hat das Engagement von John Posselt (22) beim TSV Havelse vorzeitig beendet.

Mit dem Abbruch der Leihe ebnet der eine Klasse höher spielende Zweitligist damit den Weg für einen festen Wechsel des 22-Jährigen zum SSV Jahn Regensburg, sichert sich zugleich eine Rückkaufoption für den Offensivspieler. Das bestätigte der SCP am heutigen Donnerstagvormittag.

Posselt stand in dieser Saison 19-mal für die Havelser auf dem Platz, erzielte dabei sechs Tore sowie zwei Vorlagen. Im Sommer des vergangenen Jahres war der 22-Jährige vom VfB Lübeck nach Ostwestfalen gekommen.

Läuft künftig für den SSV Jahn Regensburg auf: John Posselt (22).
Läuft künftig für den SSV Jahn Regensburg auf: John Posselt (22).  © IMAGO / Fotostand
Der 22 Jahre alte Offensivmann wechselt fest zum Drittligisten nach Regensburg.
Der 22 Jahre alte Offensivmann wechselt fest zum Drittligisten nach Regensburg.  © Gschlößl / SSV Jahn

7. Januar, 21.28 Uhr: Eintracht Frankfurt schnappt sich Arnaud Kalimuendo

Deal perfekt! Die Eintracht leiht Wunschstürmer Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest aus und sichert sich zudem eine Kaufoption.

Alle Details zum fünften Neuzugang der Frankfurter findet Ihr unter: "Wunschstürmer endlich da: Eintracht tütet fünften Winter-Neuzugang ein".

7. Januar, 15.23 Uhr: Rot-Weiss Essen bedient sich beim BVB

Innenverteidiger Ben Hüning (21) verlässt die zweite Mannschaft des BVB und wechselt zurück zu Rot-Weiss Essen, wo er bereits in der U19 aktiv war.

"Wir freuen uns, dass Ben sich für RWE entschieden hat. Er ist ein robuster Abwehrspieler mit einer guten Mentalität und der nötigen Ruhe am Ball. Zudem bringt er ein gutes Kopfballspiel mit, ist torgefährlich und überzeugt vor allem durch Zweikampfstärke, Intensität und Athletik", erklärte RWE-Boss Marcus Steegmann (44).

7. Januar, 14.12 Uhr: Callum Marshall verstärkt den VfL Bochum

Einer geht, ein neuer kommt - ebenfalls per Leihe: Der VfL Bochum angelt sich Offensivallrounder Callum Marshall (21) von West Ham United.

Der 14-fache Nationalstürmer Nordirlands stand in der aktuellen Saison schon zweimal in der Premier League auf dem Rasen und war vergangene Saison an Huddersfield Town ausgeliehen. Dem Vernehmen nach soll sich der deutsche Zweitligist auch eine Kaufoption gesichert haben.

Callum Marshall (21) spielt in der Rückrunde für den VfL Bochum.
Callum Marshall (21) spielt in der Rückrunde für den VfL Bochum.  © VfL Bochum 1848

7. Januar, 13.15 Uhr: Bochum gibt Kleine-Bekel ab

Der VfL Bochum und Colin Kleine-Bekel gehen vorerst getrennte Wege. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt per Leihe zum FC St. Gallen in die Schweiz.

Dort soll der Defensivmann, der bislang hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West auflief, Spielpraxis auf Profiebene sammeln.

7. Januar, 13.05 Uhr: HSV leiht Damion Downs aus

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun ist der Deal fix: Damion Downs (21) kehrt nach Deutschland zurück und wechselt per Leihe vom FC Southampton zum HSV.

Alle Infos zum Transfer lest Ihr unter: "Fix: HSV leiht Wunschstürmer bis Saisonende aus".

Titelfoto: Alemannia Aachen

Mehr zum Thema Transfermarkt: