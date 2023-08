Transfermarkt-Ticker: Fortuna Düsseldorf holt neuen Offensivmann

Fortsetzung des Artikels laden

30. Juli, 8.30 Uhr: Viktoria Berlin holt vor dem Ligastart Spieler von den Färöern!

Wenn um 13 Uhr Viktoria Berlin gegen meister Energie Cottbus in die Saison startet, könnte Aidan Liu (23) schon auf dem Platz stehen. Wenige Stunden vor dem Start machte Viktoria den Transfer des körperlich starken Manndecker offiziell. Kurios: Liu ist in Chicago geboren, hat familiär auch chinesische Wurzeln. Zuletzt spielte er gut ein Jahr auf den Färöer-Inseln. Die Frage, wie ein deutscher Viertligist auf die Idee kam, ihn zu verpflichten, ließ Viktoria in dem Statement offen.

29. Juli, 11.25 Uhr: Rot-Weiß Essen holt Lucas Brumme von Zweitliga-Aufsteiger Wiesbaden

Nach mehreren Wochen Testphase meldet Drittligist Rot-Weiß Essen Vollzug: Lucas Brummes (23) Knie hält, der linke Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag an der Hafenstraße. "Wir waren von Beginn an von Lucas Qualitäten überzeugt. Mit der endgültigen Verpflichtung wollten wir allerdings bewusst abwarten und zunächst schauen, wie sein Körper nach seinen Knieproblemen in der vergangenen Saison mit der Belastung umgeht", skizziert Sportdirektor Marcus Steegmann (42) die gut einmonatige Testphase. Brumme, der "auf der offensiven Außenbahn viele Tiefenläufe anbietet und über eine gute Flankenqualität verfügt", trug in der abgelaufenen Spielzeit in 15 Partien zum Zweitliga-Aufstieg des SV Wehen Wiesbaden bei. Aufgrund eben jener Knieverletzung konnte der gebürtigen Berliner seit März nicht mehr auf dem Platz stehen. Insgesamt kommt der 23-Jährige auf 55 Drittliga-Spiele.

"Gradliniger Spieler mit Tempo": Lucas Brumme (23, l.) soll das Flügelspiel von Rot-Weiß Essen beleben. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

29. Juli, 8.15 Uhr: Erster Neuzugang für Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching

Nach dem Verlust zahlreicher Stammspieler hat die SpVgg Unterhaching eine Woche vor dem Saisonstart endlich den ersten Neuzugang fix gemacht. Der Österreicher Raphael Schifferl (24) kommt auf Leihbasis vom Wolfsburger AC. Schifferl bestritt vergangene Spielzeit immerhin 20 Partien in Österreichs höchster Spielklasse. Beim Drittliga-Aufsteiger soll der 1,95 Meter große Abwehrhüne eine Führungsrolle in der Defensive einnehmen.



28. Juli, 15.06 Uhr: Aussortierter Aue-Verteidiger Felix Göttlicher hat einen neuen Klub

Erzgebirge Aue hat einen Abnehmer für den aussortierten Felix Göttlicher gefunden: Künftig wird das Innenverteidiger-Talent für Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen auflaufen. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Aue-Verteidiger Göttlicher verabschiedet sich zu Liga-Konkurrenten"

Tauscht das Auer Trainingsshirt mit dem Trikot des SV Sandhausen: Verteidiger Felix Göttlicher (21). © PICTURE POINT / S. Sonntag

28. Juli, 10.45 Uhr: Die VSG Altglienicke verstärkt sich vor dem Start gegen Lok Leipzig fünffach

Wenn am Freitag die VSG Altglienicke zum Start der Regionalliga Nordost auf Lok Leipzig trifft (Anstoß 19 Uhr), werden auf Berliner Seite einige Neuzugänge auf dem Platz stehen. Deren fünf machte der Aufstiegsaspirant in den zurückliegenden Tagen klar. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Fünf Last-Minute-Transfers bei Altglienicke: Loks Gegner ist bereit für den Start!"

28. Juli, 10.30 Uhr: Magdeburger Aufstiegsheld Michel Niemeyer wechselt zu Rot-Weiß Oberhausen

Als Michel Niemeyer im Sommer 2021 einen Vertrag bei Rot-Weiß Essen unterschrieb, hätte er wohl nie gedacht, dass er für den heutigen Drittligisten nur sechsmal in zwei Jahren auf dem Platz stehen würde. Doch langwierige Leistenprobleme knockten den linken Flügelverteidiger über ein Jahr aus. Die Konsequenz: Essen verlängert den auslaufenden Vertrag nicht. Am Donnerstag unterschrieb der 27-Jährige bei Aufstiegsaspirant Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West.

2018 feierte Michel Niemeyer (27, r.) den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit dem 1. FC Magdeburg. 2023 ist er verletzungsbedingt in der Regionalliga West angekommen. © Lutz Hentschel

28. Juli, 10.15 Uhr: Der Berliner AK rüstet sich für den Abstiegskampf mit Abwehrhüne!

Der Berliner Ak hat wenige Tage vor dem Saisonstart in der Regionalliga Nordost erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Cedric Mvondo einen Regionalliga-erprobten Verteidiger verpflichtet. Der 1,94 Meter große Manndecker lief bereits in der Saison 2017718 für die Berlin-Moabiter auf und spielte und er Vorsaison und er zweiten zypriotischen Liga.

28. Juli, 7.51 Uhr: Abwehrspieler Leroy Kwadwo wechselt zum TSV 1860 München

Neuzugang bei den Löwen! Der TSV 1860 München hat sich die Dienste von Leroy Kwadwo (26) gesichert. Mehr dazu lest Ihr unter: "Neuzugang beim TSV 1860! Leroy Kwadwo ist ab sofort ein Löwe".

27. Juli, 12.54 Uhr: FSV Zwickau verpflichtet neuen Torhüter vom FC Augsburg

Die Schwäne holen Keeper Benjamin Leneis (24) vom FC Augsburg und schließen damit ihre Planungen auf der Torhüterposition ab. Der Schlussmann hat in Westsachsen einen Vertrag bis zum Sommer 2024 mit der Option auf eine Verlängerung unterschrieben, wie aus der Mitteilung des Regionalligisten hervorgeht. "Der FSV Zwickau war für mich eine Top-Option. Der Verein hat mir alles geboten, was ich wollte und deshalb freue ich mich auf diese neue Aufgabe", erklärte der gebürtige Münchner im Zuge seiner Vorstellung. Leneis wechselte schon 2015 aus der Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg in die Fuggerstadt, allerdings blieb ihm der Durchbruch im Profibereich bislang verwehrt. Für die zweite Mannschaft des FCA stand der 1,95-Meter-Hüne aber im Laufe von drei Saisons immerhin 31 Mal in der Regionalliga Bayern zwischen den Pfosten. Darüber hinaus war er während der Spielzeit 2021/22 an den 1. FC Magdeburg in die 3. Liga verliehen, wo er sich aber - auch aufgrund eines Innenbandrisses - nicht gegen Stammkraft Dominik Reimann (26) durchsetzen konnte und nur im Viertelfinale des Sachsen-Anhalt-Pokals zum Einsatz kam.

Künftig hütet Benjamin Leneis (24) das Tor für den FSV Zwickau. © FSV Zwickau

27. Juli, 9.13 Uhr: Benedict Hollerbach wechselt zu Union Berlin

Das ewige Hin und Her um Benedict Hollerbach (22) hat ein Ende! Der Aufstiegsheld des SV Wehen Wiesbaden schließt sich den Eisernen aus Köpenick an. Mehr dazu lest Ihr unter: "Wechsel perfekt! Union macht bei Hollerbach das Rennen".

26. Juli, 16.21 Uhr: Schalke 04 hat sich Timo Baumgartl geschnappt

Timo Baumgartl (27) wechselt vom niederländischen Klub PSV Eindhoven nach Gelsenkirchen. In den vergangenen beiden Jahren spielte der Böblinger aber in der Bundesliga. Eindhoven verlieh den Innenverteidiger zu Union Berlin. In der Saison 2021/22 kam der 27-Jährige auf insgesamt 35 Einsätze und schoss sogar ein Tor für die Berliner. Aber zum Ende der Saison kam die Schocknachricht: Hodenkrebs. Nach der Diagnose und der Behandlung kämpfte sich der 1,90 Meter große Profi zurück, fand aber in der vergangenen Saison bei Union kaum noch Berücksichtigung im Kader. Auf Schalke erhofft sich der ehemalige U21-Nationalspieler nun einen Neustart in der 2. Bundesliga.

26. Juli, 15.46 Uhr: Preußen Münster bekommt von Bayern Johannes Schenk ausgeliehen

Alexander Schenk (20) wurde von Bayern München mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, aber erhält nun bei Preußen Münster die Chance zur weiteren Entwicklung. Der Torhüter wird an den Drittligisten aus Münster für eine Saison ausgeliehen.

26. Juli, 15.42 Uhr: Alexander Schwolow wechselt innerhalb der Hauptstadt zu Union

Der Torhüter Alexander Schwolow (31) wechselt ablösefrei von Hertha BSC Berlin zu den Stadtrivalen von Union. In der vergangenen Saison stand der Wiesbadener aber für Schalke 04 auf dem Rasen. Der 31-Jährige kam dabei in der Bundesliga auf 23 Einsätze. "Alex ist ein gestandener Bundesliga-Torwart. Trotz seiner zuletzt nicht einfachen Situation war er schnell bereit, die Herausforderung Union anzunehmen, um selbst zu alter Stärke zurückzufinden. Mit der nötigen Geduld sind wir sicher, dass dies gelingen wird und er unsere Optionen erhöht", zeigte sich Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert (51) zufrieden. Nach der Vertragsunterschrift sagte der Ex-Herthaner: "Union hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und bietet ein ganz hervorragendes Umfeld, in dem hochprofessionell, mit Ruhe und viel Sachverstand gearbeitet wird. Ich bin ein überzeugter Teamplayer, weiß was ich kann und freue mich sehr, hier einen aktiven Beitrag zu leisten, damit die kommende Saison für die Eisernen wieder eine erfolgreiche wird."

26. Juli, 12.15 Uhr: Knipser John Verhoek unterschreibt beim VfL Osnabrück

Einen Tag nach seiner Vertragsauflösung bei Hansa Rostock hat Stürmer John Verhoek (34) mit dem VfL Osnabrück einen neuen Verein gefunden. "John hat seinen Torinstinkt, die Abschlussstärke und sein gutes Kopfballspiel in der 2. Bundesliga immer wieder unter Beweis gestellt. Nach der letzten Saison, in der es in Rostock nicht wie gewünscht lief, brennt er darauf, in Osnabrück seine Qualität unter Beweis zu stellen. Mit 237 Zweitligaspielen hat er einen Erfahrungsschatz aufgebaut, der unserer Mannschaft helfen wird", erklärte Sportdirektor Amir Shapourzadeh (40). In vier Jahren bei der Kogge brachte es der niederländische Angreifer auf 126 Partien, in denen er 42 Treffer erzielte. An der Bremer Brücke möchte er diese Erfahrung weitergeben und seinen "Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreichen Fußball spielen".

Seit 2019 war John Verhoek (34) für Hansa Rostock auf Torejagd. © Gregor Fischer/dpa

25. Juli, 19.52 Uhr: Sandhausen freut sich über David Otto

David Otto (24) kommt von St. Pauli und wird den Angriff vom SV Sandhausen verstärken. Der Mittelstürmer stand in der abgelaufenen Saison für die Hamburger 27 Mal auf dem Platz und schoss zwei Tore. "Wir haben David schon länger auf dem Schirm, er ist ein absoluter Wunschspieler. Er passt charakterlich ins Team und wird unsere Offensive verstärken. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden und St. Pauli dem Wechsel unkompliziert zugestimmt hat", erklärt Sandhausen-Coach Danny Galm (37). "Die Gespräche mit Danny Galm und Matthias Imhof haben mich überzeugt: Die beiden haben mir den Weg aufgezeigt, den sie mit der Mannschaft und mit mir gehen möchten", sagte Otto nach der Vertragsunterschrift.

25. Juli, 19.47 Uhr: Anderson Lucoqui wechselt von Mainz zu Hertha BSC

Anderson Lucoqui (26) wird kommende Saison bei der Hertha BSC die Abwehr verstärken. Der Angolaner wechselt ablösefrei nach Berlin. "Wir freuen uns, dass Anderson sich für Hertha BSC entschieden hat. Durch seine Athletik, sein Tempo und seine Mentalität vergrößert er unsere Möglichkeiten in der Defensive", sagte Benjamin Weber (43), der Sportdirektor der Hertha. "Hertha ist ein großer Club, ein richtiger Traditionsverein. Ich bin stolz, jetzt ein Teil davon zu sein und werde in jedem Training und jedem Spiel alles reinwerfen, um zu einer gelungenen Saison beizutragen", sagt der 26-jährige Neuzugang, der die Nummer 21 tragen wird. Lucoqui stand für Mainz in der vergangenen Saison 15 Mal in der 2. Bundesliga auf dem Platz.

25. Juli, 16.30 Uhr: Rot-Weiß Essen holt 22-Tore-Stürmer Leonardo Vonic

Rot-Weiß Essen hat sich offensiv verstärkt. In Leonardo Vonic (20) sichert sich RWE die Dienste von einem hochveranlagten Sturmtalent, das in der abgelaufenen Saison 22 Tore in der Regionalliga Bayern für den 1. FC Nürnberg markierte. Der Drittligisten überweist für Vonic, der noch einen laufenden Vertrag beim Glubb hatte, eine Ablösesumme. Anderseits hilft Vonic den Essenern dabei die notwendige U23-Regel zu erfüllen und Erlöse über den Nachwuchsfördertopf des DFB zu generieren.

25. Juli, 16 Uhr: Der HFC gibt Probespieler Marco Wolf einen Vertrag

Der Hallesche FC hat noch einmal offensiv nachgelegt und Marco Wolf von der U23 des VfB Stuttgart verpflichtet. Der 22-Jährige bedient die U23-Regel und ist offensiv im Mittelfeldzentrum und auf beiden Flügeln einsetzbar. Zuletzt war der gebürtige Bonner schon mit dem Team im Training.

25. Juli, 15.48 Uhr: Alexander Nübel wechselt ins Ländle

Der VfB und der FC Bayern haben sich auf eine einjährige Leihe von Alexander Nübel (26) verständigt. Der 26-jährige Torhüter wechselt mit sofortiger Wirkung von der Isar an den Neckar. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "FC Bayern leiht Alexander Nübel an VfB Stuttgart aus"

25. Juli, 15.40 Uhr: Kaiserslautern holt Ragnar Ache für die Offensive

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Stürmer. Mit Ragnar Ache (24) wechselt ein erfahrener Mann von Eintracht Frankfurt an den Betzenberg. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Eintracht Frankfurt verliert Mittelstürmer an Traditionsklub"

25. Juli, 14 Uhr: CFC holt Dejan Bozic zurück!

Dem Chemnitzer FC ist ein kleiner Transfercoup gelungen. Der finanzielle angeschlagene Regionalligist angelt sich Stürmer Dejan Bozic. Der 30-Jährige hatte die Chemnitzer 2019 in die 3. Liga geschossen. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Nach drei Jahren kehrt dieser Stürmer zurück zum CFC"

25. Juli, 11.10 Uhr: Fix! Hertha holt Trainer-Sohn Palkó Dárdai zurück!

Seit Tagen hatte sich der Transfer angebahnt, jetzt ist die Rückholaktion von Palkó Dardai (24) perfekt. Der älteste Sohn von Hertha-Cheftrainer Pal kommt aus Ungarn zurück nach Berlin. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Dardai-Dynamite bei Hertha BSC: Rückkehr von Palko Dardai perfekt!"

Wenige Tage vor dem Start in die neue Regionalliga-Nordost-Saison hat sich Lok Leipzig noch einmal nachgelegt. In Abou Ballo (25) kommt der gesuchte Linksverteidiger von Liga-Konkurrent Rot-Weiß Erfurt. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Drei Tage vor Saisonstart: Lok Leipzig verstärkt sich noch einmal"

24. Juli, 19.15 Uhr: Sabitzer unterschreibt beim BVB

Wie sowohl FC Bayern als aus der BVB am Montagabend bekannt gaben, wechselt Marcel Sabitzer (29) nach Dortmund. "Marcel Sabitzer ist ein Spieler mit Herz und Leidenschaft, der immer alles für den FC Bayern gegeben hat", sagt Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. "Wir bedanken uns für die gemeinsamen Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute." In 54 Pflichtspielen erzielte der 29-jährige Österreicher zwei Tore für die Bayern.

24. Juli, 16.54 Uhr: Hoffenheim hat einen neuen Innenverteidiger

Die TSG Hoffenheim verstärkt sich mit Attila Szalai (25)! Der Ungar wechselt vom türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul in die Bundesliga. Dem Kicker zufolge legt der Klub dafür 12 Millionen Euro hin. "Attila ist ein Spielertyp, der bedingungslose Zweikampfhärte, enorme Kopfballstärke und unglaubliche Mentalität miteinander vereint", freut sich TSG-Boss Alexander Rosen. "Ich hatte mehrere Optionen für meine sportliche Zukunft, habe mich aber ganz bewusst für die TSG Hoffenheim entschieden. Ich wollte unbedingt in der Bundesliga spielen und bin davon überzeugt, dass es der richtige Schritt für mich ist", sagte der 25-jährige Innenverteidiger. Attila Szalai stand in der vergangenen Saison in der türkischen Süper Lig 32 Mal auf dem Platz, schoß zwei Tore und bereitete zwei Treffer vor.

24. Juli, 14 Uhr: Rot-Weiß Erfurt macht das Rennen im Pronichev-Transfer!

Rot-Weiß Erfurt hat sich im Rennen um Offensivkünstler Maximilian Pronichev (25) durchgesetzt und damit zahlreiche Mitbewerber ausgestochen. Am Montag gaben die Thüringer stolz die Verpflichtung ihrer neuen Nummer 10 bekannt. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Top-Neuzugang: Rot-Weiß Erfurt sichert ich die Dienste von Zweitliga-Spieler"

23. Juli, 8.29 Uhr: Bayer Leverkusen holt Victor Boniface

Die Werkself hat auf den Ausfall von Mittelstürmer Patrik Schick (27) reagiert und Victor Boniface (22) vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise verpflichtet. Der Angreifer hat einen Fünfjahresvertrag bis 2028 unterschrieben, dem Vernehmen nach beläuft sich die Ablöse auf rund 20 Millionen Euro und soll durch Bonuszahlungen noch ansteigen können. Im vergangenen Sommer war der Knipser noch für zwei Millionen Euro nach Belgien gewechselt. "Wir hatten Victor Boniface bereits seit längerem auf dem Radar. Sein Auftreten im direkten Duell hat unsere positive Einschätzung dann absolut bestätigt. Victor ist ein sehr präsenter, schwer zu bespielender Mittelstürmer, der allein durch seine Körperlichkeit eine Herausforderung für jeden Abwehrspieler darstellt. Darüber hinaus ist er auch schnell und technisch versiert", so Geschäftsführer Sport Simon Rolfes (41). In der abgelaufenen Saison steuerte der Torjäger in wettbewerbsübergreifen 55 Spielen ganze 22 Treffer und zwölf Vorlagen bei.

Victor Boniface (22, r.) traf auch im direkten Europa-League-Duell gegen Bayer Leverkusen. © INA FASSBENDER / AFP

21. Juli, 16.48 Uhr: Der HSV stattet Nicolas Oliveira mit einem Profivertrag aus

Der gerade mal 19-jährige Nicolas Oliveira erhält vom HSV einen Profivertrag bis 2026. Der Linksverteidiger steigt damit aus der U19 des Hamburger SV in die A-Mannschaft auf und spielt zukünftig in der zweiten Bundesliga. Der 19-Jährige bringt mit seinen acht Länderspielen für die deutsche U19-Nationalmannschaft sogar internationale Erfahrung mit.

21. Juli, 15.05 Uhr: Altglienicke holt Ex-Hertha-Talent Roczen für den Sturm!

Eine Woche vor dem Ligastart hat die VSG Altglienicke noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Anthony Roczen verpflichtet. Der heute 23-Jährige durchlief viele Jahre die Jugend von Hertha BSC und Union Berlin, spielte außerdem kurzzeitig in der 3. Liga für Magdeburg und Mannheim. In den jüngsten Saisons war der Mittelstürmer viel von Verletzungen geplagt und wagt beim Regionalligisten einen Neubeginn. In der Vorbereitung, die er als Probespieler absolvierte, traf er bereits mehrfach wieder die Kiste.

21. Juli, 14.25 Uhr: Noah Brdar unterschreibt seinen ersten Profivertrag

Mit gerade einmal 17 Jahren unterschreibt Noah Brdar seinen ersten Profivertrag bei Wehen Wiesbaden. Damit verlässt der 1,90 Meter große Torhüter vorzeitig die U19 der Wiesbadener und schließt sich der ersten Mannschaft in der zweiten Bundesliga an.

Ob das den Papa freut? Niklas Tarnat (25) kehrt nach München zurück. Allerdings wechselt er nicht zum Rekordmeister, sondern zu den Löwen. Mehr Infos findet Ihr im TAG24-Artikel: "Ex-Bayer bei den 'Löwen': 1860 München verpflichtet Niklas Tarnat".

20. Juli, 21.14 Uhr: Hansa Rostock leiht sich Van der Werff aus

Jasper van der Werff (24) kommt auf Leihbasis für ein Jahr vom SC Paderborn an die Ostsee. Für Paderborn stand der Innenverteidiger in der abgelaufenen Saison nur sieben Mal auf dem Platz. Bei Hansa erhofft sich der 24-Jährige mehr Einsatzzeit. "Ich freue mich sehr, künftig für Hansa auflaufen zu können und auf die kommende Zeit in Rostock. Ich bin hochmotiviert und kann‘s kaum erwarten, das Team und den Verein kennenzulernen und mein erstes Spiel für Hansa zu machen", sagte der Schweizer.

20. Juli, 18.33 Uhr: Eintracht Braunschweig holt sich Bruder von Leroy Sané

Sidi Sané ist der jüngere Bruder von Bayern-Star Leroy Sané (27). Der 20-Jährige spielte zuletzt in der zweiten Mannschaft von Schalke 04, wo er in der Regionalliga West in der abgelaufenen Saison auf 25 Einsätze kam. Aber Sidi hat auch schon Bundesliga-Erfahrung! Gegen niemand Geringeren als den FC Bayern München konnte der Rechtsaußen für die A-Mannschaft von Schalke 24 Minuten Erfahrung sammeln. Sein Bruder Leroy war da aber bereits ausgewechselt. Das Spiel verlor Schalke mit 0:2. Sidi Sané erhält bei den Niedersachsen einen Zweijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. "Es fühlt sich richtig gut an, ein Löwe zu sein. Nach so langer Zeit beim FC Schalke ist das genau der passende Schritt für mich", sagte der gebürtige Essener. Der Sportdirektor der Eintracht, Peter Vollmann (65), gab an: "Sidi ist mit seinem hohen Tempo ein idealer Umschaltspieler, der sowohl über die Außenbahnen als auch durch das Zentrum agieren kann."

20. Juli, 12.15 Uhr: Der CFC holt 2,01 Meter-Hünen Davis Smith!