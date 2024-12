Jahresrückblick FC St. Pauli: Neues Geschäftsmodell, "Song2"-Premiere und Platz 14

Hamburg - Was für ein Jahr 2024 für den FC St. Pauli! Die Kiezkicker stiegen nicht nur in die Bundesliga auf, sondern konnten sich nach anfänglichen Problemen auch schnell eine Liga höher zurechtfinden. Am Ende des Jahres steht ein respektabler 14. Platz zu Buche. Wie es dazu kam, zeigt Euch TAG24 im Rückblick der Monate Oktober bis Dezember.