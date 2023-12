St. Paulis Jahr im Rückblick: Eine Erfolgsgeschichte, die einen Namen trägt

Der FC St. Pauli schrieb im Kalenderjahr 2023 eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die eng mit Coach Fabian Hürzeler verbunden ist.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Am gestrigen Donnerstag blickte TAG24 auf das turbulente Jahr des HSV zurück, doch was passierte alles in den vergangenen zwölf Monaten beim großen Stadtrivalen, dem FC St. Pauli?

St. Pauli holte im Jahr 2023 so viele Punkte wie kein anderer Zweitligist