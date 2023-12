HSV-Jahr im Rückblick: So turbulent waren die vergangenen zwölf Monate

HSV-Coach Tim Walter (48, M.) wähnte sich im Mai mit seiner Mannschaft schon in der Bundesliga, doch der Traum platzte auf tragische Art und Weise. © Uwe Anspach/dpa

Das Jahr begann für die Hanseaten auf Tabellenplatz zwei. Nach einer guten Hinrunde starteten sie mit besten Aufstiegschancen in die Rückrunde - die auf tragische Art und Weise enden sollte.

Was in der ersten Jahreshälfte folgte, war eine sportliche Achterbahnfahrt. Mal legten die Hamburger gruselige Auftritte hin, wie bei der hochverdienten 2:4-Niederlage gegen den Karlsruher SC im März.

Mal ließ der einstige Bundesliga-Dino aber auch die Herzen seiner Fans höher schlagen, wie beim Mega-Comeback gegen den 1. FC Heidenheim im Februar oder dem 4:3-Sieg im Stadtderby gegen den FC St. Pauli im April.

Das alles war aber nichts im Vergleich zu dem, was sich im Mai abspielte: Am letzten Spieltag wähnte sich der HSV minutenlang zurück in der 1. Liga, ehe Heidenheim alle Träume im Parallelspiel platzen ließ. In der Relegation war der VfB Stuttgart anschließend eine Nummer zu groß.

Auch abseits des Platzes war in der ersten Jahreshälfte einiges los: Positives, wie der Zuschauerboom im Volksparkstadion, aber auch Negatives. So waren Jean-Luc Dompé (28) und William Mikelbrencis (19) im Februar in einen Unfall verwickelt, während Mario Vuskovic (22) im März wegen angeblichen Dopings für zwei Jahre gesperrt wurde.