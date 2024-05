Zwei Volltreffer und zwei Meistermacher: So wichtig waren die Neuzugänge für den FC St. Pauli

Hamburg - Sie hatten einen großen Anteil am Erfolg! Der FC St. Pauli hatte im vergangenen Sommer mit seinen Neuverpflichtungen den Grundstein für die Meisterschaft gelegt. Auch wenn nicht alle voll einschlugen, trugen sie ihren Teil dazu bei, dass am Ende der Saison der Aufstieg stand.

Ebenfalls voll eingeschlagen hat Philipp Treu (23). Der Außenspieler kam aus der U23 des SC Freiburg ans Millerntor und musste sich erst ans System "Hürzeler" gewöhnen. Nachdem er anfangs noch gegen Lars Ritzka (26) das Nachsehen hatte, zog er ab dem zwölften Spieltag an ihm vorbei und stand jedes Mal in der Startelf.

Der 19-Jährige zeigte mit seiner Unbekümmertheit gute Leistungen und spielte sich fest. Er stand in jeder Partie auf dem Rasen, zwölfmal davon von Beginn an.

Andreas Albers (33, l) und Danel Sinani (27) machten den FC St. Pauli mit ihren Treffern in Wehen Wiesbaden zum Meister. © Fotomontage: Heiko Becker/dpa (2)

Sportlich gesehen verlief die Saison für dieses Trio alles andere als gut. Im entscheidenden Spiel gegen Wiesbaden waren sie aber voll da und hatten einen großen Anteil daran, dass St. Pauli die Spielzeit als Meister beendete.

Zuerst wäre das Andreas Albers (33) zu nennen. Zu Beginn war der Däne, der von Absteiger Jahn Regensburg kam, noch gesetzt, wurde am sechsten Spieltag aber durch Johannes Eggestein (25) ersetzt. Von da an war der 33-Jährige nur noch ein Mann für die Schlussminuten. Vielleicht wäre auch alles anders gekommen, hätte sein eigentlich regulärer Treffer in Fürth (3. Spieltag) gezählt. So musste Albers bis zum letzten Spieltag auf sein erstes und einziges Tor im braun-weißen Dress warten.

Wesentlich schlechter lief es sogar für "Meister-Torschütze" Danel Sinani (27). Der Luxemberger muss sich hinten anstellen, wurde in der kompletten Saison nur sieben Mal eingewechselt und kam insgesamt auf 131 Minuten. Bei seinem zweitlängsten Einsatz in Liga zwei machte er sein Team mit seinem goldenen Treffer allerdings zum Meister.

Scott Banks (21) kam aus der U21 von Crystal Palace ans Millerntor und sollte mit seinem Tempo für Gefahr sorgen. Bei seinen ersten Kurz-Einsätzen zeigte der Schotte, wozu er in der Lage sein könnte. Doch dann riss er sich Anfang September in Braunschweig das Kreuzband und musste sich zurückkämpfen. Hürzeler wechselte ihn in Wehen Wiesbaden ein und damit auch den Vorlagengeber zum Sinani-Treffer. Eine Weiterbeschäftigung des 21-Jährige ist nicht ausgeschlossen.