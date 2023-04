HSV ärgert sich nach Remis in Düsseldorf über sich selbst: "Das reicht nicht"

Enttäuschung auf beiden Seiten: Weder dem HSV noch Fortuna Düsseldorf brachte das 2:2 am Freitagabend wirklich etwas. © Marius Becker/dpa

Mit nun 50 Punkten haben die Rothosen weiterhin sieben Zähler Vorsprung auf die Fortuna (43), die am heutigen Samstag allerdings vom FC St. Pauli (41, Heimspiel gegen Jahn Regensburg) überholt werden könnte. Darmstadt steht nun bei 55 Zählern, Heidenheim kann am Abend auf 53 springen.

"Wir sind enttäuscht, weil wir unbedingt gewinnen wollten", erklärte Stürmer Robert Glatzel (29) nach dem Schlusspfiff, und machte damit deutlich, dass bei den Hanseaten unterm Strich doch eher der Frust über die liegengelassenen Punkte überwog.

Dabei startete das Spitzenspiel in der Merkur-Spiel-Arena erstklassig für die Elf von Coach Tim Walter (47), die bereits in der fünften Minute durch einen Elfmeter-Nachschuss von Laszlo Benes (25) in Führung gingen.

"Wir sind gut ins Spiel gekommen und gehen verdient in Führung", brachte es der Übungsleiter auf den Punkt - tatsächlich waren die Gäste in der Anfangsphase das aktivere, bessere Team.

Doch dann kam die 21. Minute: Javi Montero (24), überraschend für Jonas David (23) in der Startelf stand, verschätzte sich bei einer Ecke und Dawid Kownacki (26) köpfte zum 1:1 ein. "Wir hätten die Standardsituation besser verteidigen müssen", kritisierte Moritz Heyer (27).