HSV empfängt Hertha BSC: Alle wichtigen Infos zum Zweitliga-Topspiel

Beim letzten Duell zwischen dem HSV und Hertha BSC verpassten die Hanseaten den Bundesliga-Aufstieg, während die Berliner die Klasse hielten. © Gregor Fischer/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé



Es fehlen: Mikelbrencis (Hüftverletzung), Pherai (Adduktorenprobleme), Schonlau (Wadenprobleme), Suhonen (Wadenbeinbruch), Vuskovic (Dopingsperre)

Hertha: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Dudziak - Klemens - Serdar - Richter - P. Dardai, Reese - Tabakovic

Es fehlen: Gersbeck (suspendiert), Lukebakio (nicht berücksichtigt), Maolida (nicht berücksichtigt), Maza (Meniskus-OP), Nsona (Trainingsrückstand), Rogel (Knie-OP), Zeefuik (Muskelfaserriss)

Die Bilanz und das letzte Duell

83-mal standen sich die beiden Traditionsklubs in ihrer langen Historie bereits gegenüber - die Bilanz spricht dabei knapp für die Alte Dame, die 36-mal als Sieger vom Platz ging. Die Hanseaten triumphierten 34-mal, dazu gab es 13 Remis.

Insbesondere das letzte Duell hatte es in sich: Mitte Mai trafen der HSV und Hertha in der Relegation um die Bundesliga aufeinander. Die Rothosen gewannen das Hinspiel in Berlin mit 1:0, das Rückspiel ging allerdings mit 2:0 an die Hauptstädter, die damit die Klasse hielten.