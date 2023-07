HSV nach Spektakel-Sieg gegen Schalke voller Euphorie: "Einfach nur geil"

Doppeltorschütze Robert Glatzel (29, r.) war beim Spektakel-Sieg gegen Schalke der überragende Mann beim HSV. © Marcus Brandt/dpa

Das Duell der beiden Traditionsklubs und Aufstiegsaspiranten ging nicht nur aufgrund seiner acht Tore in die Geschichtsbücher ein, sondern dürfte auch jeden Fan daran erinnert haben, weshalb er oder sie sich einst in den Fußball verliebte.

"Ich habe schon während des Spiels gedacht, dass ich so ein Spiel wohl noch nie erlebt habe. Das war einfach nur geil", unterstrich Sechser Jonas Meffert (28). Teamkollege Laszlo Benes (25) ergänzte: "Heute war alles drin, was den Fußball ausmacht."

Tatsächlich war direkt von Beginn an richtig Druck auf dem Hexenkessel Volksparkstadion - das lag in erster Linie an den Hanseaten, die mächtig auf die Tube drückten. "Wir waren von Anfang an da, haben sehr viel Energie auf den Platz gebracht und es über 90 Minuten durchgezogen", urteilte Robert Glatzel (29) treffend.

Der Knipser war es auch, der in der 17. Minute den Torreigen auf Vorlage des bärenstarken Immanuel Pherai (22) eröffnete. "Die Stimmung im Stadion war einfach nur krass, das muss man erlebt haben", verdeutlichte der Assistgeber.

Auch in der Folge waren die Hausherren die bessere Mannschaft, trotzdem drehten die Knappen das Ergebnis noch vor der Pause auf 1:2. "Das war nicht erfreulich, (...) aber unsere Jungs haben nie gezweifelt, waren voller Euphorie und Energie", lobte Coach Tim Walter (47).