HSV zu Gast bei Hannover 96: Alle wichtigen Infos zum Nordderby

Das bis dato letzte Duell zwischen Hannover 96 und dem HSV entschieden die Hanseaten deutlich mit 6:1 für sich. Gelingt den Niedersachsen am Samstag die Revanche? © Swen Pförtner/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé



Es fehlen: Mikelbrencis (Hüftverletzung), Suhonen (Wadenbeinbruch), Vuskovic (Dopingsperre)

96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, Köhn - Kunze, Leopold - Schaub - Tresoldi, Teuchert

Es fehlen: Christiansen (Rückenprobleme)

Die Bilanz und die Duelle der Vorsaison

110-mal standen sich die beiden Traditionsklubs in ihrer langen Historie bereits gegenüber. Die Bilanz spricht dabei klar für die Hamburger, die 53-mal als Sieger vom Platz gingen. 96 triumphierte lediglich 34-mal, dazu gab es 23 Remis.

Auch die beiden Duelle in der vergangenen Saison entschieden die Rothosen für sich: Das Hinspiel in Hannover am 30. September gewann der HSV mit 2:1, das Rückspiel im Volkspark am 8. April mit 6:1 - es war der höchste Zweitliga-Sieg der Hanseaten.