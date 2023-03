Muss der HSV gegen den KSC gleich auf zwei Leistungsträger verzichten?

Der HSV muss vor dem Auswärtsspiel beim KSC um Kapitän Sebastian Schonlau (28, M.) und Mittelfeldmotor Ludovit Reis (22, 2.v.l.) bangen. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Insbesondere die Achse der Leistungsträger, bestehend aus Keeper Daniel Heuer Fernandes (30), Kapitän Sebastian Schonlau (28), Sechser Jonas Meffert (28), Mittelfeldmotor Ludovit Reis (22) und Knipser Robert Glatzel (29) stand in nahezu jeder Partie von Beginn an auf dem Feld.

Nun könnten dieser Achse jedoch zwei wichtige Säulen wegbrechen: Vor dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr) müssen die Hanseaten um Schonlau und Reis bangen.

Während der Kapitän am Dienstag im Training umgeknickt war und sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hatte, plagte den Niederländer eine hartnäckige Erkältung - beide nahmen sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag nicht an den Einheiten teil.

Mit Schonlau müssten die Hamburger auf den Kopf ihrer Defensive verzichten, der nur aufgrund seiner Roten Karte beim 0:3 gegen den FC St. Pauli und der anschließenden Sperre überhaupt Einsatzminuten verpasste.

Ähnlich schwerwiegend wäre ein Ausfall von Reis, der zuletzt in überragender Form war und in den vergangenen sieben Partien sechs Scorerpunkte (fünf Tore/ein Assist) sammelte.

Wirklich zu ersetzen wären beide Spieler nicht. In der Abwehr würde aber wohl Javi Montero (24) die Chance bekommen, seine Nicht-Leistung aus dem Heidenheim-Spiel (3:3) wettzumachen, während im Mittelfeld vermutlich Ransford-Yeboah Königsdörffer (21) oder Sorgenkind Sonny Kittel (30) randürften.