 13.084

RB Leipzig im Camp: Jürgen Klopps Anreise war "nicht explizit notwendig"

RB-Leipzig-Trainingslager im Liveticker: Das schweißtreibende Winter-Trainingslager in Portugal steht auf dem Plan. TAG24 ist mit dabei.

Von Nico Zeißler

Almancil (Portugal) - RB Leipzig ist kurz nach dem Jahreswechsel ins schweißtreibende Winter-Trainingslager nach Portugal gereist. TAG24 ist mit dabei und hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.

Voller Einsatz: Willi Orban (r.) setzt zur Grätsche gegen Kosta Nedeljkovic an.
Voller Einsatz: Willi Orban (r.) setzt zur Grätsche gegen Kosta Nedeljkovic an.  © picture point/Sven Sonntag

Ohne den zum französischen Tabellenführer RC Lens gewechselten Amadou Haidara (27) sind die Sachsen am Freitag mit einer Chartermaschine an die Algarve aufgebrochen, um dort bis 7. Januar zu weilen.

Ebenfalls nicht dabei sind: Lukas Klostermann (krank), Kevin Kampl (private Gründe und Vertragsauflösung) und Viggo Gebel (Kreuzbandriss).

Auch Yan Diomande (19) fehlt, der mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup um den Titel spielt. Erreicht sein Heimatland mindestens das Halbfinale, würde der Ivorer nicht nur das RB-Camp, sondern auch die folgenden Bundesliga-Partien gegen St. Pauli (10. Januar), Freiburg (14. Januar) und den FC Bayern (17. Januar) verpassen.

Nicht Bernabeu, nicht Camp Nou: Von diesen beiden Stadien schwärmt RB-Ösi Seiwald
RB Leipzig Nicht Bernabeu, nicht Camp Nou: Von diesen beiden Stadien schwärmt RB-Ösi Seiwald

Mit angereist ist hingegen Fanliebling Timo Werner (29), der im Laufe des Januars noch zu einem Verein in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) wechseln könnte - oder die Roten Bullen im Sommer ablösefrei verlässt.

6. Januar, 8.47 Uhr: Nur eine Einheit, dann Teambuilding

Guten Morgen aus Almancil.

Für die Roten Bullen steht nach dem 45-minütigen internen Trainingsspiel am Dienstag eine Regenerationseinheit auf dem Plan, zu der Ole Werner ab 10 Uhr bittet.

Der Nachmittag und Abend ist für eine Teambuilding-Maßnahme geblockt. Anschließend wird gemeinsam mit den RB-Frauen diniert, die ebenfalls nach Südportugal gereist sind.

5. Januar, 18.01 Uhr: Nicolas Seiwald exklusiv im Interview

TAG24 hatte Nicolas Seiwald, mittlerweile unangefochtener Stammspieler unter Ole Werner, im exklusiven Interview.

Die spannendsten Zitate lest Ihr im ersten Artikel dazu: "Nicht Bernabeu, nicht Camp Nou: Von diesen beiden Stadien schwärmt RB-Ösi Seiwald".

Nicolas Seiwald hat mit TAG24-Redakteur Nico Zeißler gesprochen.
Nicolas Seiwald hat mit TAG24-Redakteur Nico Zeißler gesprochen.  © picture point/Sven Sonntag

5. Januar, 15.39 Uhr: Orban am Strand, Vandevoordt auf dem Bike

Ihren freien Nachmittag verbringen die RB-Profis und Mitarbeiter ganz unterschiedlich.

Während TAG24 Willi Orban am Praia do Ancão traf, fuhr Ersatzkeeper Maarten Vandevoordt mit einigen Leuten aus dem Staff eine Runde Fahrrad.

5. Januar, 13.23 Uhr: Workshop mit Klopp und Gomez "nicht explizit notwendig"

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer sprach in der Medienrunde auch über die Ankunft von Jürgen Klopp und Mario Gomez, die nicht zwingend hätte sein müssen.

"Es war nicht explizit notwendig, dass sie anreisen und wir hier einen Workshop machen", sagte der 41-Jährige. "Wir sind sowieso ständig, wöchentlich im Austausch, was Entwicklung der Mannschaft und Kaderplanung angeht - da ist der Fokus schon sehr Blickrichtung Sommer.

Dennoch sei es für die Mannschaft ein tolles Signal, wenn die globalen Red-Bull-Verantwortlichen vor Ort dabei sind, sich einen Eindruck verschaffen und Gespräche führen.

Natürlich werde man sich auch persönlich in Portugal austauschen. Es würden aber keine akuten Themen vorliegen, die man nicht auch anderweitig hätte besprechen können.

Im Gespräch (v.l.n.r.): Trainer Ole Werner, Peter Krawietz, Jürgen Klopp, Mario Gomez und Zsolt Löw.
Im Gespräch (v.l.n.r.): Trainer Ole Werner, Peter Krawietz, Jürgen Klopp, Mario Gomez und Zsolt Löw.  © picture point/Sven Sonntag

5. Januar, 12.35 Uhr: Kurzer Trainingstag vorbei

Der kurze Trainingstag ist mit dem Trainingsspiel geendet. Schiedsrichter Lars Albert vom Sächsischen Fußballverband hat die Partie mit elf gegen elf nach rund 45 Minuten abgepfiffen.

Die Mannschaft hat am Nachmittag frei und kann sich diesen frei einteilen.

5. Januar, 12.10 Uhr: Marcel Schäfer setzt Xaver Schlager eine Deadline

Ob Xaver Schlager seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig verlängern oder die Sachsen verlassen möchte, möchte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer bis Ende Januar wissen.

Alle Einzelheiten im Extra-Artikel "Deadline vom RB-Boss! Xaver Schlager läuft die Zeit davon".

Marcel Schäfer möchte bis Ende Januar geklärt haben, ob Xaver Schlager und Peter Gulacsi im Verein bleiben.
Marcel Schäfer möchte bis Ende Januar geklärt haben, ob Xaver Schlager und Peter Gulacsi im Verein bleiben.  © picture point/Sven Sonntag

5. Januar, 10.42 Uhr: Jürgen Klopp und Mario Gomez angekommen

Um 10.09 Uhr kamen auch Jürgen Klopp, Global Head of Sports von Red Bull, und der Technische Direktor Mario Gomez am Trainingszentrum "The Campus" an.

Jürgen Klopp ist am Montag im RB-Trainingslager angekommen.
Jürgen Klopp ist am Montag im RB-Trainingslager angekommen.  © picture point/Sven Sonntag

5. Januar, 10.32 Uhr: Trainingstag mit Sprints eingeläutet

Nach der Erwärmung im Gym-Zelt ging es für die Spieler bei sonnigen 11 Grad und wolkenlosem Himmel raus auf den Rasen, um ein paar Sprints zu absolvieren.

Wolkenloser Himmel zum Trainingsstart am Montag.
Wolkenloser Himmel zum Trainingsstart am Montag.  © Nico Zeißler

5. Januar, 9.35 Uhr: Statt Testspiel heute 11 gegen 11 auf dem Platz

Die Mannschaft von RB Leipzig wird heute erstmals im Trainingslager mit elf gegen elf Mann spielen. Da kein passender Testspielgegner gefunden wurde, ist der 45-minütige Kick das Alternativprogramm.

Vorher wird Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer für eine Medienrunde zur Verfügung stehen.

4. Januar, 16 Uhr: Zweite Einheit läuft

Seit 15.30 Uhr läuft die zweite Trainingseinheit des Tages.

Wieder auf dem Rasen im "The Campus", diesmal mit Fokus auf Standardsituationen.

Titelfoto: picture point/Sven Sonntag

Mehr zum Thema RB Leipzig: