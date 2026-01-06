RB Leipzig im Camp: Jürgen Klopps Anreise war "nicht explizit notwendig"

Fortsetzung des Artikels laden

4. Januar, 13.23 Uhr: Ridle Baku spricht über Kampl, WM und eigene Tore

Am Rande des Trainingslagers stand Nationalspieler Ridle Baku am Sonntagmittag für ein Statement bereit. Die wichtigsten Aussagen findet Ihr im Extra-Artikel: Baku über RB-Schlussstrich von Sitznachbar Kampl: "Hoffe, dass es sich richtig anfühlt!"

Ridle Baku (vorn r.) schirmt den Ball vor Tidiam Gomis ab. © picture point/Sven Sonntag

4. Januar, 12.20 Uhr: Marcel Schäfer jetzt auch am Start

Mit etwas Verspätung ist auch Marcel Schäfer (41) im Camp eingetroffen. Der Sport-Geschäftsführer packte auf dem Trainingsplatz direkt mit an und zeigte, was der Ex-Wolfsburger fußballerisch noch so auf Lager hat.

Verspätet im Trainingslager eingetroffen: Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41). © picture point/Sven Sonntag

4. Januar, 10.36 Uhr: Mehr Zuschauer als die ersten Tage

Im Gegensatz zu den beiden ersten Trainingstagen, an denen nur einige wenige Fans als Zuschauer vor Ort waren, haben sich heute rund 25 am "The Campus" eingefunden, um den RB-Spielern ganz nah zu sein.

Rund 25 Fans stehen am Trainingsplatz. © Nico Zeißler

4. Januar, 10.21 Uhr: Top-Bedingungen in Portugal

Die 25-köpfige Mannschaft wurde mit Sonnenschein und angenehmen 14 Grad begrüßt. Nach dem Anschwitzen gab es zunächst Passübungen und Bälle wurden hochgehalten. Aktuell werden in zwei kleinen Teams Torabschlüsse sowie Abwehrverhalten geübt. Auch das Spiel über die Außenpositionen ist verstärkt Teil des Tages.

4. Januar, 10.02 Uhr: Peter Gulacsi und Romulo trainieren nicht mit

Nachdem Peter Gulacsi und Romulo das Training am Samstag vorzeitig abbrechen mussten, werden beide Profis am Sonntag geschont. Der ungarische Keeper klage über Knieprobleme, den brasilianischen Stürmer schmerzt das Sprunggelenk. Auch heute trainieren Antonio Nusa und Johan Bakayoko individuell abseits der Mannschaft.

Musste die Einheit am Samstag wegen Knieproblemen abbrechen: Torhüter Peter Gulacsi. © picture point/Sven Sonntag

Der am Samstag am Sprunggelenk getroffene Romulo setzt die Sonntag-Einheiten aus. © picture point/Sven Sonntag

4. Januar, 8.55 Uhr: Heute erstmals zwei Rasen-Trainings

Bom dia aus Almancil. Am dritten Camp-Tag bittet Ole Werner sein Team erstmals für zwei Einheiten auf den Trainingsplatz. Ab 11 Uhr deutscher Zeit wird wie die Tage zuvor auf dem Rasen trainiert, 16.30 Uhr folgt dann noch ein Standardtraining auf dem Gelände von "The Campus". Eine Gym-Einheit am Nachmittag ist somit heute nicht geplant.

Sonntag stehen zwei Rasen-Trainings an. © picture point/Sven Sonntag

3. Januar, 14.45 Uhr: Conrad Harders Wechsel geschah nicht zu 100 Prozent freiwillig

Conrad Harder sei die Eingewöhnungszeit nach seinem Wechsel von Sporting Lissabon nach Leipzig im vergangenen Sommer leicht gefallen. "Ich fühle mich sehr gut im Team, es ist eine coole, nette Mannschaft, jeder hier ist sehr freundlich zu mir", so der Angreifer. Allerdings sei der Wechsel eine Sache gewesen, die er nicht komplett selbst entscheiden konnte. "Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, bin aber glücklich, in Leipzig zu sein."

Conrad Harder am Samstag in einer Medienrunde. © picture point/Sven Sonntag

3. Januar, 14.15 Uhr: Romulo bandagiert im Hotel

Nach dem Training, bei dem er von Kosta Nedeljkovic unsanft von den Beinen geholt wurde, lief Romulo nach dem Mittagessen wieder durchs Teamhotel - mit einer Bandage bis zum rechten Knöchel, aber ohne zu humpeln. Zur Fitness-Einheit 15.30 Uhr wird er am Start sein, sich aber möglicherweise auf die obere Körperhälfte konzentrieren.

3. Januar, 14.01 Uhr: Kevin Kampl löst Vertrag mit RB Leipzig auf

Am Rande des Trainingslagers hat RB Leipzig mitgeteilt, den Vertrag mit Kevin Kampl zum 31. Januar aufzulösen. Alle Einzelheiten im Extra-Artikel: "Bruder gestorben, Vater schwer krank: Kevin Kampl macht Schluss mit Profifußball".

3. Januar, 11.39 Uhr: Nachmittag-Einheit im Gym

Nach dem Mittagessen bitten Leipzigs Trainer ihr Team ins Zelt-Gym. Eine Einheit auf dem Rasen ist heute nicht mehr geplant.

In diesem Zelt-Gym trainiert die Mannschaft am Nachmittag. © picture point/Sven Sonntag

3. Januar, 11.35 Uhr: Feld-Training endet mit schmerzhaftem Foul

Mit etwas Übereifer ist Kosta Nedeljkovic kurz vor Ende der Einheit in den Zweikampf gegen Romulo gegangen, der liegen blieb und behandelt wurde. Mit einem Handshake war die Sache danach aber schnell wieder vom Tisch. Bevor es in die Umkleide ging, übten David Raum und Conrad Harder noch ein paar Abschlüsse nach Flanken. Die fünf Nachwuchs-Feldspieler übten sich gleichzeitig im Ball hochhalten mit zwei Kontakten.

Romulo wird behandelt. © picture point/Sven Sonntag

Kosta Nedeljkovic (l.) entschuldigt sich bei Romulo für sein Foul. © Nico Zeißler

3. Januar, 10.51 Uhr: Nusa und Bakayoko trainieren weiter abseits des Teams

Auch am zweiten Trainingstag absolviert Antonio Nusa ein individuelles Programm mit einem Athletiktrainer. Johann Bakayoko sitzt im Zelt auf einem Fahrrad und strampelt fleißig an seinem "Comeback".

Antonio Nusa ist weiter im Individualtraining. © picture point/Sven Sonntag

3. Januar, 10.30 Uhr: Zweiter Trainingstag bei Dauerregen gestartet

Den kompletten Abend und die ganze Nacht hatte es an der Algarve teilweise geschüttet wie aus Eimern. Und auch der Samstag in Südportugal startet verregnet. Nach einem Warm-up im angrenzenden Trainingszelt hat Ole Werner seine Jungs gegen 11.20 Uhr deutscher Zeit auf den saftig-dunkelgrünen Rasen geschickt. Auf dem Kleinfeld werden zunächst verschiedene Spielformen geübt und einstudiert.

Mit milden 16 Grad, aber Dauerregen wurden die RB-Profis am Samstag auf dem Platz begrüßt. © Nico Zeißler

Der Regen tat der Einheit keinen Abbruch. © Nico Zeißler

2. Januar, 18.02 Uhr: Der Stand mit den Verletzten

Bei den gegen Leverkusen (1:3) verletzungsbedingt ausgefallenen Assan Ouedraogo und Ezechiel Banzuzi sehe es mittlerweile wieder "sehr gut" aus, bestätigte Ole Werner. Die Intensität bei Antonio Nusa werde ebenfalls gesteigert. Das größte Fragezeichen steht noch hinter Johan Bakayoko. "Das ist derjenige, der sich von den Jungs am schwersten tut." Der Belgier plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen herum. Einen konkreten Zeitplan für ein Comeback von Benjamin Henrichs (Achillessehnenriss) wollte Werner noch nicht nennen. "Wir müssen die nächsten Wochen abwarten. Solange er noch nicht im Mannschaftstraining ist, möchte ich nicht vorgreifen." Zudem wolle er bei dem Nationalspieler keinen Druck aufbauen.

Soll gegen St. Pauli wieder eine Option sein: Ezechiel Banzuzi. © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 17.50 Uhr: Erstes Werner-Fazit nach Tag 1

"Der erste Eindruck ist positiv, der Platz ist in einem guten Zustand", sagte Trainer Ole Werner am Ende der ersten Einheit. "Das Wetter ist zwar nass, aber dafür ist der Regen wenigstens warm." Der Fokus im ersten Teil des Trainingslagers liege auf "ein, zwei Themen, die wir aus der Hinrunde mitgenommen haben". Dazu würden das Spiel im letzten Drittel, Gegenpressing-Verhalten und Kompaktheit zählen. In der zweiten Camp-Hälfte werde das kommende Bundesligaspiel gegen St. Pauli (10. Januar) vorbereitet. Dass es kein Testspiel geben wird, sei zwar ärgerlich, aber kein Hindernis, sich nicht auch anderweitig auf den Kiezklub vorbereiten zu können.

RB-Trainer Ole Werner begrüßte sein Team kurz nach der Ankunft direkt auf dem Platz. © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 16.22 Uhr: Castello Lukeba "verspätet" und allein eingetroffen

Wegen einer Flugstreichung in Frankreich nach dem Jahreswechsel ist Castello Lukeba verspätet, aber rechtzeitig zum Trainingsauftakt eingetroffen. Das Wetter bleibt durchwachsen, immer wieder tröpfelt es.

Castello Lukeba (22) reiste direkt aus Frankreich an, nachdem ein Flug nach Deutschland gestrichen wurde. © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 16.15 Uhr: Erstes Training läuft - Nusa und Bakayoko abseits der Mannschaft

Seit 17 Uhr läuft das erste Training im Portugal-Camp "The Campus". Während die gesamte Mannschaft in der Gruppe verschiedene Übungen ausführt, trainieren der zuletzt am Sprunggelenk verletzte Antonio Nusa (20) und Johan Bakayoko (22, muskuläre Probleme) individuell in einem angrenzenden Zelt bzw. abseits des Teams.

Gute Laune trotz prekärer Situation: Timo Werner (29, 2.v.l.). © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 14.50 Uhr: Mannschaft bezieht Hotel

Nach einer halbstündigen Fahrt ins Teamhotel werden die Zimmer bezogen und sich dann auch schon aufs Nachmittags-Training vorbereitet, das für 17 Uhr deutscher Zeit angesetzt ist.

Timo Werner (29, r.) könnte RB Leipzig noch im Januar verlassen. © picture point/Sven Sonntag

Im "Conrad Algarve" ist RB Leipzig untergebracht. © picture point/Sven Sonntag

Blick auf den Pool hinter dem Hotel. © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 13.05 Uhr: RB Leipzig in Portugal angekommen

Bem-vindo a Portugal! Bei sehr milden, aber windigen 17 Grad ist die Leipziger Maschine 14.07 Uhr deutscher Zeit mit halbstündiger Verspätung am Flughafen Faro gelandet. Für die Mannschaft geht es jetzt weiter ins Teamhotel "Conrad Algarve" nach Almancil. Am Nachmittag bittet Trainer Ole Werner zur ersten Einheit.

In Portugal angekommen (v.l.): David Raum (27), Nicolas Seiwald (24) und Andrija Maksimovic (18). © TAG24/Nico Zeißler

2. Januar, 9.35 Uhr: Trainingslager startet mit Flug nach Portugal

In der Maschine haben rund 90 Passagiere Platz genommen. © TAG24/Nico Zeißler

Willi Orban (33) und Kosta Nedeljković (20) auf dem Weg ins Flugzeug. © RB Leipzig