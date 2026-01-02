RB Leipzig im Camp: Lukeba nicht mit dem Team nach Portugal gereist

RB-Leipzig-Trainingslager im Liveticker: Das schweißtreibende Winter-Trainingslager in Portugal steht auf dem Plan. TAG24 ist mit dabei.

Von Nico Zeißler

Almancil (Portugal) - RB Leipzig ist kurz nach dem Jahreswechsel ins schweißtreibende Winter-Trainingslager nach Portugal gereist. TAG24 ist mit dabei und hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.

2. Januar, 19.02 Uhr: Der Stand mit den Verletzten

Bei den gegen Leverkusen (1:3) verletzungsbedingt ausgefallenen Assan Ouedraogo und Ezechiel Banzuzi sehe es mittlerweile wieder "sehr gut" aus, bestätigte Ole Werner. Die Intensität bei Antonio Nusa werde ebenfalls gesteigert. Das größte Fragezeichen steht noch hinter Johan Bakayoko. "Das ist derjenige, der sich von den Jungs am schwersten tut." Der Belgier plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen herum. Einen konkreten Zeitplan für ein Comeback von Benjamin Henrichs (Achillessehnenriss) wollte Werner noch nicht nennen. "Wir müssen die nächsten Wochen abwarten. Solange er noch nicht im Mannschaftstraining ist, möchte ich nicht vorgreifen." Zudem wolle er bei dem Nationalspieler keinen Druck aufbauen.

Soll gegen St. Pauli wieder eine Option sein: Ezechiel Banzuzi. © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 18.50 Uhr: Erstes Werner-Fazit nach Tag 1

"Der erste Eindruck ist positiv, der Platz ist in einem guten Zustand", sagte Trainer Ole Werner am Ende der ersten Einheit. "Das Wetter ist zwar nass, aber dafür ist der Regen wenigstens warm." Der Fokus im ersten Teil des Trainingslagers liege auf "ein, zwei Themen, die wir aus der Hinrunde mitgenommen haben". Dazu würden das Spiel im letzten Drittel, Gegenpressing-Verhalten und Kompaktheit zählen. In der zweiten Camp-Hälfte werde das kommende Bundesligaspiel gegen St. Pauli (10. Januar) vorbereitet. Dass es kein Testspiel geben wird, sei zwar ärgerlich, aber kein Hindernis, sich nicht auch anderweitig auf den Kiezklub vorbereiten zu können.

RB-Trainer Ole Werner begrüßte sein Team kurz nach der Ankunft direkt auf dem Platz. © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 17.22 Uhr: Castello Lukeba "verspätet" und allein eingetroffen

Wegen einer Flugstreichung in Frankreich nach dem Jahreswechsel ist Castello Lukeba verspätet, aber rechtzeitig zum Trainingsauftakt eingetroffen. Das Wetter bleibt durchwachsen, immer wieder tröpfelt es.

Castello Lukeba (22) reiste direkt aus Frankreich an, nachdem ein Flug nach Deutschland gestrichen wurde. © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 17.15 Uhr: Erstes Training läuft - Nusa und Bakayoko abseits der Mannschaft

Seit 17 Uhr läuft das erste Training im Portugal-Camp "The Campus". Während die gesamte Mannschaft in der Gruppe verschiedene Übungen ausführt, trainieren der zuletzt am Sprunggelenk verletzte Antonio Nusa (20) und Johan Bakayoko (22, muskuläre Probleme) individuell in einem angrenzenden Zelt bzw. abseits des Teams.

Gute Laune trotz prekärer Situation: Timo Werner (29, 2.v.l.). © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 15.50 Uhr: Mannschaft bezieht Hotel

Nach einer halbstündigen Fahrt ins Teamhotel werden die Zimmer bezogen und sich dann auch schon aufs Nachmittags-Training vorbereitet, das für 17 Uhr deutscher Zeit angesetzt ist.

Timo Werner (29, r.) könnte RB Leipzig noch im Januar verlassen. © picture point/Sven Sonntag

Im "Conrad Algarve" ist RB Leipzig untergebracht. © picture point/Sven Sonntag

Blick auf den Pool hinter dem Hotel. © picture point/Sven Sonntag

2. Januar, 14.05 Uhr: RB Leipzig in Portugal angekommen

Bem-vindo a Portugal! Bei sehr milden, aber windigen 17 Grad ist die Leipziger Maschine 14.07 Uhr deutscher Zeit mit halbstündiger Verspätung am Flughafen Faro gelandet. Für die Mannschaft geht es jetzt weiter ins Teamhotel "Conrad Algarve" nach Almancil. Am Nachmittag bittet Trainer Ole Werner zur ersten Einheit.

In Portugal angekommen (v.l.): David Raum (27), Nicolas Seiwald (24) und Andrija Maksimovic (18). © TAG24/Nico Zeißler

2. Januar, 10.35 Uhr: Trainingslager startet mit Flug nach Portugal

In der Maschine haben rund 90 Passagiere Platz genommen. © TAG24/Nico Zeißler

Willi Orban (33) und Kosta Nedeljković (20) auf dem Weg ins Flugzeug. © RB Leipzig