RB Leipzig im Camp: Lukeba nicht mit dem Team nach Portugal gereist
Almancil (Portugal) - RB Leipzig ist kurz nach dem Jahreswechsel ins schweißtreibende Winter-Trainingslager nach Portugal gereist. TAG24 ist mit dabei und hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.
Ohne den zum französischen Tabellenführer RC Lens gewechselten Amadou Haidara (27) sind die Sachsen am Freitag mit einer Chartermaschine an die Algarve aufgebrochen, um dort bis 7. Januar zu weilen.
Ebenfalls nicht dabei sind: Lukas Klostermann (krank), Kevin Kampl (private Gründe) und Viggo Gebel (Kreuzbandriss).
Auch Yan Diomande (19) fehlt, der mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup um den Titel spielt. Erreicht sein Heimatland mindestens das Halbfinale, würde der Ivorer nicht nur das RB-Camp, sondern auch die folgenden Bundesliga-Partien gegen St. Pauli (10. Januar), Freiburg (14. Januar) und den FC Bayern (17. Januar) verpassen.
Mit angereist ist hingegen Fanliebling Timo Werner (29), der im Laufe des Januars noch zu einem Verein in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) wechseln könnte - oder die Roten Bullen im Sommer ablösefrei verlässt.
2. Januar, 19.02 Uhr: Der Stand mit den Verletzten
Bei den gegen Leverkusen (1:3) verletzungsbedingt ausgefallenen Assan Ouedraogo und Ezechiel Banzuzi sehe es mittlerweile wieder "sehr gut" aus, bestätigte Ole Werner. Die Intensität bei Antonio Nusa werde ebenfalls gesteigert.
Das größte Fragezeichen steht noch hinter Johan Bakayoko. "Das ist derjenige, der sich von den Jungs am schwersten tut." Der Belgier plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen herum.
Einen konkreten Zeitplan für ein Comeback von Benjamin Henrichs (Achillessehnenriss) wollte Werner noch nicht nennen. "Wir müssen die nächsten Wochen abwarten. Solange er noch nicht im Mannschaftstraining ist, möchte ich nicht vorgreifen." Zudem wolle er bei dem Nationalspieler keinen Druck aufbauen.
2. Januar, 18.50 Uhr: Erstes Werner-Fazit nach Tag 1
"Der erste Eindruck ist positiv, der Platz ist in einem guten Zustand", sagte Trainer Ole Werner am Ende der ersten Einheit. "Das Wetter ist zwar nass, aber dafür ist der Regen wenigstens warm."
Der Fokus im ersten Teil des Trainingslagers liege auf "ein, zwei Themen, die wir aus der Hinrunde mitgenommen haben". Dazu würden das Spiel im letzten Drittel, Gegenpressing-Verhalten und Kompaktheit zählen. In der zweiten Camp-Hälfte werde das kommende Bundesligaspiel gegen St. Pauli (10. Januar) vorbereitet.
Dass es kein Testspiel geben wird, sei zwar ärgerlich, aber kein Hindernis, sich nicht auch anderweitig auf den Kiezklub vorbereiten zu können.
2. Januar, 17.22 Uhr: Castello Lukeba "verspätet" und allein eingetroffen
Wegen einer Flugstreichung in Frankreich nach dem Jahreswechsel ist Castello Lukeba verspätet, aber rechtzeitig zum Trainingsauftakt eingetroffen.
Das Wetter bleibt durchwachsen, immer wieder tröpfelt es.
2. Januar, 17.15 Uhr: Erstes Training läuft - Nusa und Bakayoko abseits der Mannschaft
Seit 17 Uhr läuft das erste Training im Portugal-Camp "The Campus".
Während die gesamte Mannschaft in der Gruppe verschiedene Übungen ausführt, trainieren der zuletzt am Sprunggelenk verletzte Antonio Nusa (20) und Johan Bakayoko (22, muskuläre Probleme) individuell in einem angrenzenden Zelt bzw. abseits des Teams.
2. Januar, 15.50 Uhr: Mannschaft bezieht Hotel
Nach einer halbstündigen Fahrt ins Teamhotel werden die Zimmer bezogen und sich dann auch schon aufs Nachmittags-Training vorbereitet, das für 17 Uhr deutscher Zeit angesetzt ist.
2. Januar, 14.05 Uhr: RB Leipzig in Portugal angekommen
Bem-vindo a Portugal! Bei sehr milden, aber windigen 17 Grad ist die Leipziger Maschine 14.07 Uhr deutscher Zeit mit halbstündiger Verspätung am Flughafen Faro gelandet.
Für die Mannschaft geht es jetzt weiter ins Teamhotel "Conrad Algarve" nach Almancil.
Am Nachmittag bittet Trainer Ole Werner zur ersten Einheit.
2. Januar, 10.35 Uhr: Trainingslager startet mit Flug nach Portugal
Die Mannschaft und der Staff sind am Leipziger Flughafen eingetroffen und mit rund 90 Personen in die Transavia-Chartermaschine ED3512 vom Typ Airbus A-321 gestiegen.
Neben den Profis werden den Kader an der Algarve auch mehrere Jugendspieler auffüllen und sich bei den Herren beweisen wollen. Darunter Torhüter Elian Hähner, Mittelfeldspieler Benno Kaltefleiter und Verteidiger Jonathan Norbye, dessen Leihe zu Arminia Bielefeld vorzeitig abgebrochen wurde.
Etwa 10.30 Uhr soll der Flieger abheben und nach 3 Stunden gegen 12.30 Uhr Ortszeit in Faro landen. Anschließend geht's ins Teamhotel "Conrad Algarve".
