RB Leipzig im Camp: Erstes Team-Training ohne Nusa und "Baka" gestartet

Almancil (Portugal) - RB Leipzig steigt kurz nach dem Jahreswechsel in den Flieger - das schweißtreibende Winter-Trainingslager in Portugal steht auf dem Plan. TAG24 ist mit dabei und hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.

Im "Conrad Algarve" ist RB Leipzig untergebracht. © picture point/Sven Sonntag

Ohne Amadou Haidara (27), der zum französischen Tabellenführer RC Lens gewechselt ist, sind die Sachsen am Freitag mit einer Chartermaschine an die Algarve aufgebrochen, um dort bis 7. Januar zu weilen.

Ebenfalls nicht dabei sind: Lukas Klostermann (krank), Kevin Kampl (private Gründe) und Viggo Gebel (Kreuzbandriss).

Auch Yan Diomande (19) fehlt, der mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup um den Titel spielt. Erreicht sein Heimatland mindestens das Halbfinale, würde der Ivorer nicht nur das RB-Camp, sondern auch die folgenden Bundesliga-Partien gegen St. Pauli (10. Januar), Freiburg (14. Januar) und den FC Bayern (17. Januar) verpassen.

Mit angereist ist Fanliebling Timo Werner (29), der im Laufe des Januars noch zu einem Verein in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) wechseln könnte.

