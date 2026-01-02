RB Leipzig im Camp: Erstes Team-Training ohne Nusa und "Baka" gestartet
Almancil (Portugal) - RB Leipzig steigt kurz nach dem Jahreswechsel in den Flieger - das schweißtreibende Winter-Trainingslager in Portugal steht auf dem Plan. TAG24 ist mit dabei und hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.
Ohne Amadou Haidara (27), der zum französischen Tabellenführer RC Lens gewechselt ist, sind die Sachsen am Freitag mit einer Chartermaschine an die Algarve aufgebrochen, um dort bis 7. Januar zu weilen.
Ebenfalls nicht dabei sind: Lukas Klostermann (krank), Kevin Kampl (private Gründe) und Viggo Gebel (Kreuzbandriss).
Auch Yan Diomande (19) fehlt, der mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup um den Titel spielt. Erreicht sein Heimatland mindestens das Halbfinale, würde der Ivorer nicht nur das RB-Camp, sondern auch die folgenden Bundesliga-Partien gegen St. Pauli (10. Januar), Freiburg (14. Januar) und den FC Bayern (17. Januar) verpassen.
Mit angereist ist Fanliebling Timo Werner (29), der im Laufe des Januars noch zu einem Verein in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) wechseln könnte.
TAG24 ist live vor Ort am Start und wird Euch in einem Ticker über die neuesten Entwicklungen im Trainingslager auf dem Laufenden halten.
2. Januar, 17.22 Uhr: Castello Lukeba verspätet und allein eingetroffen
Wegen einer Flugstreichung in Frankreich nach dem Jahreswechsel ist Castello Lukeba verspätet, aber rechtzeitig zum Trainingsauftakt eingetroffen.
Das Wetter bleibt durchwachsen, immer wieder tröpfelt es.
2. Januar, 17.15 Uhr: Erstes Training läuft - Nusa und Bakayoko abseits der Mannschaft
Seit 17 Uhr läuft das erste Training im Portugal-Camp "The Campus".
Während die gesamte Mannschaft in der Gruppe verschiedene Übungen ausführt, trainieren der zuletzt am Sprunggelenk verletzte Antonio Nusa (20) und Johan Bakayoko (22, muskuläre Probleme) individuell in einem angrenzenden Zelt bzw. abseits des Teams.
2. Januar, 15.50 Uhr: Mannschaft bezieht Hotel
Nach einer halbstündigen Fahrt ins Teamhotel werden die Zimmer bezogen und sich dann auch schon aufs Nachmittags-Training vorbereitet, das für 17 Uhr deutscher Zeit angesetzt ist.
2. Januar, 14.05 Uhr: RB Leipzig in Portugal angekommen
Bem-vindo a Portugal! Bei sehr milden, aber windigen 17 Grad ist die Leipziger Maschine 14.07 Uhr deutscher Zeit mit halbstündiger Verspätung am Flughafen Faro gelandet.
Für die Mannschaft geht es jetzt weiter ins Teamhotel "Conrad Algarve" nach Almancil.
Am Nachmittag bittet Trainer Ole Werner zur ersten Einheit.
2. Januar, 10.35 Uhr: Trainingslager startet mit Flug nach Portugal
Die Mannschaft und der Staff sind am Leipziger Flughafen eingetroffen und mit rund 90 Personen in die Transavia-Chartermaschine ED3512 vom Typ Airbus A-321 gestiegen.
Neben den Profis werden den Kader an der Algarve auch mehrere Jugendspieler auffüllen und sich bei den Herren beweisen wollen. Darunter Torhüter Elian Hähner, Mittelfeldspieler Benno Kaltefleiter und Verteidiger Jonathan Norbye, dessen Leihe zu Arminia Bielefeld vorzeitig abgebrochen wurde.
Etwa 10.30 Uhr soll der Flieger abheben und nach 3 Stunden gegen 12.30 Uhr Ortszeit in Faro landen. Anschließend geht's ins Teamhotel "Conrad Algarve".
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag