RB Leipzig im Camp: Romulo im Hotel geblieben

RB-Leipzig-Trainingslager im Liveticker: Das schweißtreibende Winter-Trainingslager in Portugal steht auf dem Plan. TAG24 ist mit dabei.

Von Nico Zeißler

Almancil (Portugal) - RB Leipzig ist kurz nach dem Jahreswechsel ins schweißtreibende Winter-Trainingslager nach Portugal gereist. TAG24 ist mit dabei und hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.

6. Januar, 15.08 Uhr: Eindrücke von Benjamin Henrichs aus dem Trainingslager

6. Januar, 13.45 Uhr: Nicolas Seiwald spricht über die WM mit Österreich

Nicolas Seiwald wird höchstwahrscheinlich mit dabei sein, wenn Österreich am 14. Juni sein erstes WM-Spiel seit 28 Jahren gegen Jordanien bestreitet. Alle exklusiven Statements von Ralf Rangnicks Schützling gibt's im Extra-Artikel Monster-WM mit den Zwergen Curacao, Jordanien und Kap Verde: RB Leipzigs Seiwald findet's gut

Nioclas Seiwald freut sich auf die WM mit Österreich. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 12.53 Uhr: Benjamin Henrichs träumt nach einem Jahr vom Comeback

Am 14. Dezember 2024 hatte sich Benjamin Henrichs die Achillessehne in der rechten Ferse gerissen. Nach einem langen Jahr samt Komplikationen und Rückschritten steht er kurz vor seinem Comeback. Alle Infos dazu in unserem Extra-Artikel Komplikationen nach Verletzung: Henrichs hat "nicht damit gerechnet, dass ich so lang raus bin"

Benjamin Henrichs (28, l.) würde am liebsten schon am Samstag gegen St. Pauli wieder im Kader stehen. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 12.14 Uhr: Daumen hoch bei Peter Gulacsi

Aus Vorsichtsmaßnahmen hatte Peter Gulacsi das Training am Samstag wegen Kniebeschwerden abgebrochen. Diese scheinen wieder ausgeklungen zu sein, am Dienstag absolvierte er gemeinsam mit Maarten Vandevoordt und Nachwuchs-Keeper Elian Hähner ein paar Übungen. Einem Einsatz gegen St. Pauli am Samstag dürfte nichts im Wege stehen.

Peter Gulacsi bestens gelaunt bei der Dienstag-Einheit. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 12.03 Uhr: Romulo im Hotel geblieben

Stürmer Romulo konnte nach seinem am Samstag erhaltenen Tritt von Kosta Nedeljkovic auch heute die Regenerationseinheit nicht absolvieren. Nach TAG24-Informationen hat er individuell im Hotel gearbeitet. Ob ein Einsatz am Samstag gegen St. Pauli möglich ist, ist noch unklar.

Romulo läuft auch drei Tage nach seinem Trainings-Tritt noch nicht rund. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 10.43 Uhr: Yoga-Stunde unter portugiesischer Sonne

Unter Leitung von Performance Managerin Julia C. Woellner hat der Großteil der Profis unter der südportugiesischen Sonne eine Yoga-Session absolviert. Im Zelt wurde neben Johan Bakayoko auch Max Finkgräfe gesondert behandelt und von einem Physio ordentlich durchgeknetet. Eine Blessur hat der Linksverteidiger aber nicht.

Performance Managerin Julia C. Woellner hat am Dienstag eine Yoga-Session geleitet. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 8.47 Uhr: Nur eine Einheit, dann Teambuilding

Guten Morgen aus Almancil. Für die Roten Bullen steht nach dem 45-minütigen internen Trainingsspiel am Dienstag eine Regenerationseinheit auf dem Plan, zu der Ole Werner ab 10 Uhr bittet. Der Nachmittag und Abend ist für eine Teambuilding-Maßnahme geblockt. Anschließend wird gemeinsam mit den RB-Frauen diniert, die ebenfalls nach Südportugal gereist sind.

5. Januar, 18.01 Uhr: Nicolas Seiwald exklusiv im Interview

TAG24 hatte Nicolas Seiwald, mittlerweile unangefochtener Stammspieler unter Ole Werner, im exklusiven Interview. Die spannendsten Zitate lest Ihr im ersten Artikel dazu: "Nicht Bernabeu, nicht Camp Nou: Von diesen beiden Stadien schwärmt RB-Ösi Seiwald".

Nicolas Seiwald hat mit TAG24-Redakteur Nico Zeißler gesprochen. © picture point/Sven Sonntag

5. Januar, 15.39 Uhr: Orban am Strand, Vandevoordt auf dem Bike

Ihren freien Nachmittag verbringen die RB-Profis und Mitarbeiter ganz unterschiedlich. Während TAG24 Willi Orban am Praia do Ancão traf, fuhr Ersatzkeeper Maarten Vandevoordt mit einigen Leuten aus dem Staff eine Runde Fahrrad.

5. Januar, 13.23 Uhr: Workshop mit Klopp und Gomez "nicht explizit notwendig"

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer sprach in der Medienrunde auch über die Ankunft von Jürgen Klopp und Mario Gomez, die nicht zwingend hätte sein müssen. "Es war nicht explizit notwendig, dass sie anreisen und wir hier einen Workshop machen", sagte der 41-Jährige. "Wir sind sowieso ständig, wöchentlich im Austausch, was Entwicklung der Mannschaft und Kaderplanung angeht - da ist der Fokus schon sehr Blickrichtung Sommer. Dennoch sei es für die Mannschaft ein tolles Signal, wenn die globalen Red-Bull-Verantwortlichen vor Ort dabei sind, sich einen Eindruck verschaffen und Gespräche führen. Natürlich werde man sich auch persönlich in Portugal austauschen. Es würden aber keine akuten Themen vorliegen, die man nicht auch anderweitig hätte besprechen können.

Im Gespräch (v.l.n.r.): Trainer Ole Werner, Peter Krawietz, Jürgen Klopp, Mario Gomez und Zsolt Löw. © picture point/Sven Sonntag

5. Januar, 12.35 Uhr: Kurzer Trainingstag vorbei

Der kurze Trainingstag ist mit dem Trainingsspiel geendet. Schiedsrichter Lars Albert vom Sächsischen Fußballverband hat die Partie mit elf gegen elf nach rund 45 Minuten abgepfiffen. Die Mannschaft hat am Nachmittag frei und kann sich diesen frei einteilen.