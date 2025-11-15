 1.436.280

Dynamo-Dresden-Blog: Mitglieder-Versammlung beginnt mit Medienschelte

Dynamo-Dresden-Blog: Alle Infos rund um die Mitgliederversammlung.

Dresden - Im Congress Centrum findet am Samstag die ordentliche Mitgliederversammlung statt. Unter anderem wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt. In unserem Dynamo-Dresden-Blog bleibt Ihr natürlich komplett auf dem Laufenden.

15. November, 10.51 Uhr: Überwältigende Mehrheit und Standing Ovations für Ralf Minge

Der erste (kurzfristig eingebrachte) Antrag des Tages wurde noch abgelehnt - ein Mitglied hatte angeregt, dass doch künftig auch Bier bei Mitgliederversammlungen von Dynamo Dresden verkauft werden solle. Die Mehrheit entschied sich dagegen.

Ganz anders sah es beim dritten Antrag aus: "Beratung, Abstimmung und Bekanntgabe des Ergebnisses zum Antrag zur Ernennung von Ralf Minge zum Ehrenspielführer."

Eingebracht vom Präsidium wurde der Antrag einstimmig und unter Standing Ovations angenommen. Der Geehrte kämpfte mit den Tränen, beschwor danach in seiner Rede die Gemeinschaft, die die SGD doch ausmache.

15. November, 10.20 Uhr: Mitgliederversammlung läuft

Pünktlich um 10 Uhr ist die ordentliche Mitgliederversammlung der SGD Dynamo Dresden von Ronny Rehn eröffnet worden. Zu Beginn waren 697 stimmberechtigte und zwei nicht stimmberechtigt Mitglieder vor Ort eingetroffen.

Der Präsident startete mit dem Wunsch, die anwesenden Medienvertreter nicht von der Versammlung auszuschließen - weil man als SGD Kollektivstrafen ablehne. Trotzdem wollte der 44-Jährige ein paar kritische Worte loswerden.

Nachdem Rehn ein paar Auszüge aus Texten der vergangenen Monate verlesen hat, schloss er unter Applaus mit den Worten ab: "Ihr sollt weiter kritisch berichten, wir wollen keine Hofberichterstattung. Aber hin und wieder mal sauberer recherchieren."

Im Congress Centrum läuft derzeit die Ordentliche Mitgliederversammlung.  © Jens Maßlich

13. November, 15.22 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt das Testspiel gegen Energie Cottbus mit 3:0

Das war's! Dynamo Dresden gewinnt dank der Tore von Jonas Oehmichen, Aljaz Casar und Niklas Hauptmann den Test gegen Energie Cottbus mit 3:0.

13. November, 15.19 Uhr: Niklas Hauptmann erhöht auf 3:0

Und da ist das 3:0 durch ein herrliches Tor in der 87. Minute durch Niklas Hauptmann.

13. November, 15.16 Uhr: Schreiber verhindert schon wieder das Tor von Cottbus

Tim Schreiber hält weiterhin seinen Kasten sauber und verhindert gleich mehrfach gegen Erik Tallig das Gegentor in der 84. Minute.

13. November, 14.59 Uhr: Tim Schreiber verhindert den Anschluss

In der 67. Minute kommt Cottbus durch Edwin Kracht zur besten Chance, doch seinen Schuss pariert Tim Schreiber im Dynamo-Tor stark.

13. November, 14.53 Uhr: Niklas Hauptmann kommt für Jakob Lemmer

Niklas Hauptmann kommt in der 60. Minute für Jakob Lemmer.

13. November, 14.43 Uhr: Dynamo Dresden erhöht auf 2:0

Dynamo Dresden erhöht auf 2:0 in der 51. Minute. Nach Vorlage von Stefan Kutschke trifft Aljaz Casar.

13. November, 14.37 Uhr: Zweite Halbzeit läuft

Die zweite Hälfte des Testspiels läuft.

13. November, 14.31 Uhr: Dynamo wird zur Pause dreimal wechseln

Zur Pause wird Dynamo dreimal wechseln. Stefan Kutschke, Lars Bünning und Dominik Kother werden für Vincent Vermeij, Julian Pauli und Jonas Oehmichen.

