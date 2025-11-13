 1.431.756

Dynamo-Dresden-Blog: SGD siegt im Test gegen Energie Cottbus mit 3:0

Dresden - Dynamo Dresden hat nach den Turbulenzen der vergangenen Tage mit der Entlassung von Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49) wieder den Fokus aufs Sportliche gelegt. In der Länderspielpause siegte das Team von Trainer Thomas Stamm (42) mit 3:0 gegen Energie Cottbus.

Jetzt erwarten das Team und den Verein am Samstag die ordentliche Mitgliederversammlung im Congress Centrum. Auf der wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt.

13. November, 15.22 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt das Testspiel gegen Energie Cottbus mit 3:0

Das war's! Dynamo Dresden gewinnt dank der Tore von Jonas Oehmichen, Aljaz Casar und Niklas Hauptmann den Test gegen Energie Cottbus mit 3:0.

13. November, 15.19 Uhr: Niklas Hauptmann erhöht auf 3:0

Und da ist das 3:0 durch ein herrliches Tor in der 87. Minute durch Niklas Hauptmann.

13. November, 15.16 Uhr: Schreiber verhindert schon wieder das Tor von Cottbus

Tim Schreiber hält weiterhin seinen Kasten sauber und verhindert gleich mehrfach gegen Erik Tallig das Gegentor in der 84. Minute.

13. November, 14.59 Uhr: Tim Schreiber verhindert den Anschluss

In der 67. Minute kommt Cottbus durch Edwin Kracht zur besten Chance, doch seinen Schuss pariert Tim Schreiber im Dynamo-Tor stark.

13. November, 14.53 Uhr: Niklas Hauptmann kommt für Jakob Lemmer

Niklas Hauptmann kommt in der 60. Minute für Jakob Lemmer.

13. November, 14.43 Uhr: Dynamo Dresden erhöht auf 2:0

Dynamo Dresden erhöht auf 2:0 in der 51. Minute. Nach Vorlage von Stefan Kutschke trifft Aljaz Casar.

13. November, 14.37 Uhr: Zweite Halbzeit läuft

Die zweite Hälfte des Testspiels läuft.

13. November, 14.31 Uhr: Dynamo wird zur Pause dreimal wechseln

Zur Pause wird Dynamo dreimal wechseln. Stefan Kutschke, Lars Bünning und Dominik Kother werden für Vincent Vermeij, Julian Pauli und Jonas Oehmichen.

13. November, 14.18 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0

Jetzt ist Halbzeit, die SGD führt mit 1:0.

13. November, 14.01 Uhr: Jan-Hendrik Marx mit einem Traumschuss - leider an den Pfosten

Das hätte erneut das 2:0 sein müssen. Jan-Hendrik Marx setzt aus 19 Metern zu einem Traumschuss an, der aber leider an den Pfosten knallt. Die SGD dominiert bislang die Partie, Cottbus hatte noch keine nennenswerte Chance.

