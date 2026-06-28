28.06.2026 08:06 Hitzeblog für Chemnitz: Sorgen Unwetter heute für Abkühlung?

Hoch "Hartmut" sorgt für Hitze in Sachsen. In Chemnitz sind am Sonntag bis zu 39 Grad möglich. In unserem Blog halten wir Euch über die Hitze auf dem Laufenden.

Von Victoria Winkel, Sarah Fuchs

Chemnitz - Der Sommer hat Sachsen fest im Griff. In unserem Blog halten wir Euch zum Thema Hitze in Chemnitz auf dem Laufenden.

Es ist heiß in Sachsen. Bei Torgau wurden am Samstag 40,3 Grad gemessen. © xurzon/123RF Hoch "Hartmut" lässt uns schwitzen. "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dazu. Am Sonntag soll es bei Höchsttemperaturen um die 41 Grad noch einmal richtig heiß in Sachsen werden. Die Hitze hat aber auch weitere Schattenseiten, wie zum Beispiel Niedrigwasser in den Flüssen oder steigende Waldbrandgefahr. Die aktuellen Waldbrandstufen findet Ihr >hier. Chemnitz Wetter Der Turbo-Sommer kommt! So warm wird das Pfingstwochenende in Chemnitz und Umgebung Laut Deutschem Wetterdienst gilt eine Hitzewarnung für Sachsen.

28. Juni, 8.10 Uhr: Kommt heute endlich Abkühlung?

Auch am Sonntag soll es bei Temperaturen um die 41 Grad noch einmal extrem heiß werden. Zum Montag gibt es dann laut Deutschem Wetterdienst einen Temperaturrückgang. Dieser kommt mit kräftigen Hitzegewittern. Örtlich kann es zu Unwettern mit heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel kommen. In der Nacht sollen die Temperaturen zumindest bis auf 18 Grad zurückgehen. Am Montag besteht dann allgemein ein erhöhtes Gewitter- und Starkregenrisiko bis in den Unwetterbereich. Laut DWD ist die genaue Entwicklung aber bisher unsicher. Am Tag kommt es dann zu Temperaturen um die 27 bis 31 Grad.

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In der Nacht zu Montag kann es in Chemnitz und Umgebung zu Gewittern kommen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

27. Juni, 21.05 Uhr: Temperaturrekord für Sachsen

Am Samstag wurde in Sachsen ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden in Klitzschen bei Torgau 40,3 Grad gemessen. Der bisherige Hitzerekrod für Sachsen lag bei 39,8 Grad. Der Wert wurde am 20. August 2012 in Dresden-Hosterwitz registriert.

27. Juni, 19.18 Uhr: Waldbrandwarnstufe 4 für Chemnitz

In Chemnitz gilt inzwischen die zweithöchste Waldbrandwarnstufe. Warnstufe 4 bedeutet hohe Gefahr für einen Waldbrand. Die Stufe gilt auch für den Landkreis Zwickau und Teile von Mittelsachsen. Im Vogtland und im Erzgebirge gilt noch die Waldbrandwanrstufe 3.

27. Juni, 16.05 Uhr: Badeverbot in Trinkwassertalsperren

Die Landestalsperrenverwaltung weist darauf hin, dass das Baden in Trinkwassertalsperren verboten ist. Bei den aktuellen Temperaturen sucht jeder nach Abkühlung, aber nicht jedes Gewässer ist zum Baden freigegeben. Welche Talsperren tabu sind, könnt Ihr in unserem Artikel: Bei 37 Grad und mehr in Sachsen: In diesen Seen ist Baden verboten lesen.

Sachsen hat 25 Trinkwassertalsperren, dazu gehört auch die Talsperre Einsiedel am Rand von Chemnitz. © Ralph Kunz

27. Juni, 15.47 Uhr: Mehr als 30 Grad auf Fichtelberg

Sachsens höchster Berg, der Fichtelberg hat inzwischen auch die 30 Grad-Marke geknackt. Laut Kachelmannwetter stieg das Thermometer am heutigen Samstag um 15.30 Uhr schon auf 31,1 Grad an, Tendenz steigend. Auf dem Pöhlberg sind es dagegen schon 32,4 Grad und sogar in Sachsens kältestem Ort, Marienberg-Kühnhaide sind 34 Grad. Am Messpunkt in Chemnitz-Harthau zeigt das Thermometer schon 38,4 Grad

27, Juni, 10.45 Uhr: Erste Gewitter am Sonntag?

Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagvormittag mitteilte, gelangt im Laufe des Sonntags eine zunehmend feuchte und zu Gewitter neigende Luft in die Region. Es besteht ein Gewitterrisiko mit Unwettergefahr durch lokal heftigen Starkregen, größeren Hagel sowie schwere Sturmböen bis Orkanböen steigt bis in die Nacht hinein.

27, Juni, 9.30 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Hitze

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Chemnitz vor extremer Hitze. Es ist bereits der vierte Tag der Warnsituation in Folge, an dem mit einer extremen Wärmebelastung gerechnet wird. Auch die verringerte nächtliche Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Chemnitz ist eine hohe Belastung. Die Temperaturen steigen im Laufe des Samstags bis zu 38 Grad.

27, Juni, 8.35 Uhr: 40 heiße Fragen zur Superhitze in Chemnitz

Wusstet Ihr, dass Polizisten auch bei der Hitze keine kurzen Hosen tragen dürfen? Und kann man eigentlich zu viel Wasser trinken? Dieser und anderen Fragen rund um die derzeitige Hitze sind wir nachgegangen. Die Antworten findet Ihr in unserem Artikel "40 heiße Fragen zu 40 Grad Superhitze in Chemnitz".

Streifenpolizisten dürfen im Dienst keine kurzen Hosen tragen. © Kristin Schmidt

26, Juni, 21.26 Uhr: 5. Liedfestival Poesie Europas verschoben

Wegen der extremen Hitze wird das Liedfestival "Poesie Europas" am kommenden Sonntag verschoben. Die Veranstaltung sollte im Chemnitzer Straßenbahnmuseum stattfinden, wo aber laut Veranstalter inzwischen auch unzumutbare Temperaturen herrschen. Das Liedfestival fällt aber nicht komplett aus, sondern wird am 20. September um 17 Uhr nachgeholt. Veranstaltungsort bleibt das Straßenbahnmuseum. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

26. Juni, 20.36 Uhr: Ministerpräsident sieht Handlungsbedarf bei Hitzeschutz

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (51, CDU) fordert mehr Schatten und Wasser in Städten. Ein landesweiter Hitzeschutz-Plan ist aus seiner Sicht aber nicht nötig. "Was wir machen müssen, ist Klimaanpassung. Städte brauchen Schatten, Städte brauchen Wasser, also Orte, wo es kühl ist. Da müssen wir mehr machen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Darauf müsse manzeitnah Rücksicht nehmen. Ein Landeshitzeplan, wie ihn einige Länder haben, sei für den Freistaat nach Ansicht des Landesvaters nicht erforderlich. In der Bevölkerung ist bei dem Thema schon viel Umsicht vorhanden. Kretschmer selbst versucht der Hitze aus dem Weg zu gehen: "Hitze ist etwas, das ich gar nicht leiden kann."



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) sieht Handlungsbedarf beim Hitzeschutz in Städten. © Robert Michael/dpa

26. Juni, 14.53 Uhr: Liederpark nun doch abgesagt

Der Liederpark bei der Chemnitzer Parkeisenbahn wird nun doch abgesagt. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilte, werden zum Schutz der beteiligten Künstler sowie der Mitarbeiter einige Programmpunkte abgesagt, dazu gehören der "Liederpark" und der Gartenbahnbetrieb. Der Dampflokbetrieb wurde bereits am Donnerstag abgesagt. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten haben jedoch oberste Priorität", hieß es in der Mitteilung. Die Parkeisenbahn verkehrt an beiden Tagen in einem verkürzten Fahrbetrieb. Die letzte Zugabfahrt ab Bahnhof Küchwaldwiese erfolgt jeweils um 15.45 Uhr.