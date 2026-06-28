Hitzeblog für Chemnitz: Sorgen Unwetter heute für Abkühlung?
Chemnitz - Der Sommer hat Sachsen fest im Griff. In unserem Blog halten wir Euch zum Thema Hitze in Chemnitz auf dem Laufenden.
Hoch "Hartmut" lässt uns schwitzen. "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dazu.
Am Sonntag soll es bei Höchsttemperaturen um die 41 Grad noch einmal richtig heiß in Sachsen werden.
Die Hitze hat aber auch weitere Schattenseiten, wie zum Beispiel Niedrigwasser in den Flüssen oder steigende Waldbrandgefahr. Die aktuellen Waldbrandstufen findet Ihr >hier.
Laut Deutschem Wetterdienst gilt eine Hitzewarnung für Sachsen.
28. Juni, 8.10 Uhr: Kommt heute endlich Abkühlung?
Auch am Sonntag soll es bei Temperaturen um die 41 Grad noch einmal extrem heiß werden.
Zum Montag gibt es dann laut Deutschem Wetterdienst einen Temperaturrückgang. Dieser kommt mit kräftigen Hitzegewittern. Örtlich kann es zu Unwettern mit heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel kommen. In der Nacht sollen die Temperaturen zumindest bis auf 18 Grad zurückgehen.
Am Montag besteht dann allgemein ein erhöhtes Gewitter- und Starkregenrisiko bis in den Unwetterbereich. Laut DWD ist die genaue Entwicklung aber bisher unsicher. Am Tag kommt es dann zu Temperaturen um die 27 bis 31 Grad.
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27. Juni, 21.05 Uhr: Temperaturrekord für Sachsen
Am Samstag wurde in Sachsen ein neuer Temperaturrekord aufgestellt.
Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden in Klitzschen bei Torgau 40,3 Grad gemessen. Der bisherige Hitzerekrod für Sachsen lag bei 39,8 Grad. Der Wert wurde am 20. August 2012 in Dresden-Hosterwitz registriert.
27. Juni, 19.18 Uhr: Waldbrandwarnstufe 4 für Chemnitz
In Chemnitz gilt inzwischen die zweithöchste Waldbrandwarnstufe.
Warnstufe 4 bedeutet hohe Gefahr für einen Waldbrand. Die Stufe gilt auch für den Landkreis Zwickau und Teile von Mittelsachsen. Im Vogtland und im Erzgebirge gilt noch die Waldbrandwanrstufe 3.
27. Juni, 16.05 Uhr: Badeverbot in Trinkwassertalsperren
Die Landestalsperrenverwaltung weist darauf hin, dass das Baden in Trinkwassertalsperren verboten ist.
Bei den aktuellen Temperaturen sucht jeder nach Abkühlung, aber nicht jedes Gewässer ist zum Baden freigegeben.
Welche Talsperren tabu sind, könnt Ihr in unserem Artikel: Bei 37 Grad und mehr in Sachsen: In diesen Seen ist Baden verboten lesen.
27. Juni, 15.47 Uhr: Mehr als 30 Grad auf Fichtelberg
Sachsens höchster Berg, der Fichtelberg hat inzwischen auch die 30 Grad-Marke geknackt.
Laut Kachelmannwetter stieg das Thermometer am heutigen Samstag um 15.30 Uhr schon auf 31,1 Grad an, Tendenz steigend. Auf dem Pöhlberg sind es dagegen schon 32,4 Grad und sogar in Sachsens kältestem Ort, Marienberg-Kühnhaide sind 34 Grad. Am Messpunkt in Chemnitz-Harthau zeigt das Thermometer schon 38,4 Grad
27, Juni, 10.45 Uhr: Erste Gewitter am Sonntag?
Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagvormittag mitteilte, gelangt im Laufe des Sonntags eine zunehmend feuchte und zu Gewitter neigende Luft in die Region.
Es besteht ein Gewitterrisiko mit Unwettergefahr durch lokal heftigen Starkregen, größeren Hagel sowie schwere Sturmböen bis Orkanböen steigt bis in die Nacht hinein.
27, Juni, 9.30 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Hitze
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Chemnitz vor extremer Hitze.
Es ist bereits der vierte Tag der Warnsituation in Folge, an dem mit einer extremen Wärmebelastung gerechnet wird. Auch die verringerte nächtliche Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Chemnitz ist eine hohe Belastung.
Die Temperaturen steigen im Laufe des Samstags bis zu 38 Grad.
27, Juni, 8.35 Uhr: 40 heiße Fragen zur Superhitze in Chemnitz
Wusstet Ihr, dass Polizisten auch bei der Hitze keine kurzen Hosen tragen dürfen? Und kann man eigentlich zu viel Wasser trinken?
Dieser und anderen Fragen rund um die derzeitige Hitze sind wir nachgegangen. Die Antworten findet Ihr in unserem Artikel "40 heiße Fragen zu 40 Grad Superhitze in Chemnitz".
26, Juni, 21.26 Uhr: 5. Liedfestival Poesie Europas verschoben
Wegen der extremen Hitze wird das Liedfestival "Poesie Europas" am kommenden Sonntag verschoben.
Die Veranstaltung sollte im Chemnitzer Straßenbahnmuseum stattfinden, wo aber laut Veranstalter inzwischen auch unzumutbare Temperaturen herrschen. Das Liedfestival fällt aber nicht komplett aus, sondern wird am 20. September um 17 Uhr nachgeholt. Veranstaltungsort bleibt das Straßenbahnmuseum. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.
26. Juni, 20.36 Uhr: Ministerpräsident sieht Handlungsbedarf bei Hitzeschutz
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (51, CDU) fordert mehr Schatten und Wasser in Städten. Ein landesweiter Hitzeschutz-Plan ist aus seiner Sicht aber nicht nötig.
"Was wir machen müssen, ist Klimaanpassung. Städte brauchen Schatten, Städte brauchen Wasser, also Orte, wo es kühl ist. Da müssen wir mehr machen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Darauf müsse manzeitnah Rücksicht nehmen.
Ein Landeshitzeplan, wie ihn einige Länder haben, sei für den Freistaat nach Ansicht des Landesvaters nicht erforderlich. In der Bevölkerung ist bei dem Thema schon viel Umsicht vorhanden. Kretschmer selbst versucht der Hitze aus dem Weg zu gehen: "Hitze ist etwas, das ich gar nicht leiden kann."
26. Juni, 14.53 Uhr: Liederpark nun doch abgesagt
Der Liederpark bei der Chemnitzer Parkeisenbahn wird nun doch abgesagt.
Wie die Veranstalter am Freitag mitteilte, werden zum Schutz der beteiligten Künstler sowie der Mitarbeiter einige Programmpunkte abgesagt, dazu gehören der "Liederpark" und der Gartenbahnbetrieb. Der Dampflokbetrieb wurde bereits am Donnerstag abgesagt. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten haben jedoch oberste Priorität", hieß es in der Mitteilung.
Die Parkeisenbahn verkehrt an beiden Tagen in einem verkürzten Fahrbetrieb. Die letzte Zugabfahrt ab Bahnhof Küchwaldwiese erfolgt jeweils um 15.45 Uhr.
26. Juni, 13,05 Uhr: Schauplatz Eisenbahn bleibt geschlossen
26. Juni, 10.37 Uhr: Verzicht für Wasserentnahme von Chemnitzer Gewässern
Die Stadt Chemnitz reagiert auf die anhaltende Hitze und appelliert an die Bevölkerung, auf die Wasserentnahme aus Gewässern zu verzichten.
Am dritten Tag der Warnsituation zieht Chemnitz die Reißleine. Die Wasserstände in den Chemnitzer Bächen und Flüssen seien derzeit sehr niedrig.
26. Juni, 10 Uhr: Amtliche Hitzewarnung für Chemnitz und Umgebung
Der DWD erwartet in Sachsen am Wochenende bis zu 41 Grad. Im Laufe des Freitags soll es in Chemnitz und Umgebung zunächst bis zu 38 Grad heiß werden.
Am Vormittag schlug die NINA-WarnApp Alarm. Der DWD erhöht von Freitag auf Samstag die Hitzewarnung auf "extrem" erhöht: "Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist am Samstag insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Chemnitz mit einer extremen Wärmebelastung zu rechnen."
Es wird empfohlen, die Hitze zu meiden, viel Wasser zu trinken und sich in den Innenräumen aufzuhalten.
Auch das Umland ist betroffen. Die erhöhte Hitzewarnung gilt auch für das Vogtland, den Erzgebirgskreis sowie das Land Zwickau.
25. Juni, 17.53 Uhr: Aufführung in Küchwaldbühne nach hinten verlegt
Die Theater Chemnitz verschieben hitzebedingt ihr Programm.
"Aufgrund der hohen Temperaturen beginnen die Vorstellungen von 'Das Dschungelbuch' am Samstag und Sonntag erst um 19 Uhr", heißt es auf Instagram.
Die Aufführungen finden weiterhin in der Küchwaldbühne statt.
25. Juni, 16.50 Uhr: Zentralbibliothek verkürzt Öffnungszeiten
Aufgrund der Hitze kürzt die Zentralbibliothek im TIETZ ihre Öffnungszeiten.
Am Samstag ist die Bibliothek nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
25. Juni, 15.25 Uhr: Autobahnmeistereien schauen nach Hitzeschäden
In Sachsen werden auch die Autobahnen nun verstärkt auf Hitzeschäden kontrolliert.
Bei den hohen Temperaturen kann es sowohl auf Beton- als auch auf Asphaltfahrbahnen zu Probleme kommen, das teilte die Autobahn GmbH mit. Wer einen Schaden bemerkt, solle die Polizei informieren.
Auf älteren und stark befahrenen Betonfahrbahnen kann es bei den hohen Temperaturen sogenannten Blow-ups kommen. In Sachsen besteht vor allem auf der A4 zwischen Dresden-Flughafen und Dresden-Neustadt ein erhöhtes Risiko. Der Abschnitt ist 30 Jahre alt.
25. Juni, 14.48 Uhr: Liederpark trotzt Hitze
Der, für das Wochenende geplante Liederpark bei der Parkeisenbahn im Küchwald findet wie geplant statt.
Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilen, wird es am Samstag und Sonntag zwei abwechslungsreiche Tage mit Musik, Begegnung und kreativen Mitmachangeboten geben. Wegen der Witterungsbedingungen ist aber kein Dampflokbetrieb möglich. Der Eintritt zum Liederpark ist frei. Los geht es am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr (Bühnenprogramm ab 13 Uhr).
25. Juni, 13.34 Uhr: Stadtteilfest abgesagt
Das Stadtteilfest Hilbersdorf und Ebersdorf am Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz ist vorerst abgesagt.
Das Fest sollte am Samstag mit Mitmachaktionen, Zinngießen, Basteln und Bühnenprogramm stattfinden. Wegen der Hitze wurde es am Donnerstag abgesagt. Da das fest aber nicht komplett ausfallen soll, wird nach einem neuen Termin im Spätsommer gesucht.
25. Juni, 13.21 Uhr: Hilfe für Obdachlose
Obdachlose sind der aktuellen Hitze hilflos ausgesetzt. Sie haben keine Rückzugsmöglichkeiten.
Glücklicherweise gibt es Aufenthaltsorte für Wohnungslose in Chemnitz und außerdem kann auch jeder Einzelne helfen.
Alle Infos dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Temperaturen bis 39 Grad: So gefährlich ist die Hitze für Obdachlose
25. Juni, 12.48 Uhr: Stausee geschlossen
Schlechte Nachrichten für alle, die am Freitag einen Ausflug zum Stausee Rabenstein planen.
Wie eine Sprecherin mitteilte, bliebt der Stausee am Freitag (26. Juni) wegen einer Veranstaltung für den regulären Badebetrieb geschlossen. Am Samstag kann dann wieder geplanscht werden, man muss aber noch mit Einschränkungen durch Abbauarbeiten rechnen. Dafür gibt es auch einen Spezialtarif: Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder haben freien Eintritt.
25. Juni, 11.43 Uhr: Festival lockt mit kühlen Temperaturen
Wer nach einem kühlen Ort für das Wochenende sucht, ist beim Kunstfestival "Begehungen" richtig.
Wie die Macher bei Facebook schreiben, herrschen am Festivalort angenehme 19 Grad. Die "Begehungen" finden noch bis 5. Juli im Chemnitzer Schauspielhaus statt.
25. Juni, 11.33 Uhr: Wärmste Nacht in Deutschland
Der erste Rekord ist erreicht: Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes zieht die vergangene Nacht mit der wärmsten Nacht in Deutschland. seit Beginn der Messungen gleich.
In Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz fiel die Temperatur nicht unter 26,2 Grad. Den bisherige Rekord hält Berg Weinbiet in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 ebenfalls nicht unter 26,2 Grad gesunken war.
Normalerweise gibt es jedes Jahr pro Messstation nur eine Handvoll Tropennächte. "In Jahren mit sehr heißen Sommern wie 2003 wurden an begünstigten Stationen allerdings über 10 Tropennächte beobachtet", schreibt der Wetterdienst auf seiner Homepage.
25. Juni, 9.06 Uhr: Cooler Stadtplan
Auf der Homepage der Stadt Chemnitz findet Ihr den "Coolen Stadtplan".
Dort sind neben Grünanlagen, Brunnen und Trinkwasserbrunnen auch Refill-Stationen verzeichnet.
25. Juni, 8.28 Uhr: Wohnung heizt sich immer mehr auf
Der Hitze kann man derzeit wirklich nicht entkommen und auch die eigene Wohnung heizt sich immer mehr auf.
Die Verbraucherzentrale gibt Tipps, wie ihr Euer Zuhause vor der Wärme schützen.
Alle Infos dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Hitzeschutz zu Hause: So bewahrt ihr einen kühlen Kopf
25. Juni, 8.07 Uhr: Hitze nimmt weiter zu
In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter an. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind vorerst auch kaum Wolken und Regen in Sicht.
Während am Donnerstag bis zu 36 Grad möglich sind, sollen die Temperaturen am Freitag schon auf 38 Grad steigen. Am Samstag könnte dann sogar die 40 Grad-Marke geknackt werden. Am Samstagabend kann es laut Wetterdienst dann zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommen.
24. Juni, 14.50 Uhr: DRK rät zu Trinkpausen
Um Hitzschlag, Dehydrierung oder Sonnenstich vorzubeugen, rät das Deutsche Rote Kreuz Sachsen am Mittwoch zu Trinkpausen wie bei der WM. Man soll nicht erst trinken, wenn der Durst kommt.
Zudem erklären die Experten den Unterschied zwischen Sonnenstich und Hitzeschlag. Ein Sonnenstich entsteht durch intensive Sonneneinstrahlung auf den Kopf und Nacken. Zu den typischen Folgen würden Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen, Verwirrtheit und in schweren Fällen Krampfanfälle oder Bewusstlosigkeit gehören. Ein Hitzeschlag betrifft dagegen den ganzen Körper. Durch lang anhaltende Hitze kann die natürliche Temperaturregulation versagen, die Körpertemperatur steigt stark an und es drohen schwere Organschäden bis hin zum lebensgefährlichen Multiorganversagen.
Bei einer Dehydrierung wird dagegen Flüssigkeitsverlust durch starkes Schwitzen nicht ausreichend ausgeglichen. Anzeichen sind Durst, Konzentrationsstörungen, Schwindel und Kreislaufprobleme.
Betroffene sollten aus der Sonne und an einen schattigen, kühlen Ort gehen. Kleidung sollte man lockern und Kopf, Nacken sowie Körper mit feuchten Tüchern kühlen. Außerdem wird empfohlen, die 112 zu wählen.
24. Juni, 14.28 Uhr: Waldbrandgefahr ist hoch
Die Waldbrandgefahr in Sachsen ist hoch.
In Chemnitz und Umgebung gilt aktuell Warnstufe 3. Falls die Trockenheit anhält, könnte sie weiter steigen. Entlastung ist erst Anfang der kommenden Woche in Sicht, dann könnte es regnen.
24. Juni, 14.20 Uhr: Klinikum gibt Hitze-Tipps
Wie kommt man gesund durch die Hitzewelle?
Auch das Klinikum Chemnitz gibt auf Facebook Tipps, wie man den Kreislauf entlasten kann und sich richtig vor der Sonne schützt. Ganz wichtig: viel trinken, mindestens zwei Liter täglich!
24. Juni, 14.10 Uhr: Hitzewarnung für Sachsen
In Sachsen wird es "zunehmend heißer mit starker Wärmebelastung".
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor der Wärmebelastung, die sich in dicht bebauten Städten noch intensiviert.
24. Juni, 13.58 Uhr: Niedrigwasser in Sachsens Flüssen
Egal ob Mulde, Schwarze Elster oder Elbe: Die Pegelstände in Sachsen sinken.
Wie die aktuelle Situation an Sachsens Flüssen ist, könnt Ihr unserem Artikel Hitzewelle in Dresden: Elbe, Weißeritz und Co. geht das Wasser aus lesen.
24. Juni, 13.50 Uhr: Grillverbot in Chemnitz
Die Stadt Chemnitz hat auf die anhaltende Hitze reagiert und das Grillen in öffentlichen Parks verboten.
Das Grillverbot gilt unter anderem auf der Schloßteichinsel rund um den Pavillon oder im Küchwald, wo das Grillen normalerweise gestattet ist.
Alle Infos dazu bekommt Ihr in unserem Artikel Hohe Brandgefahr! Chemnitz verbietet öffentliches Grillen.
24. Juni, 13.43 Uhr: So kommen Säuglinge, Kleinkinder und Ältere durch die Hitze
Bei der Hitze sind besonders Ältere, Säuglinge, Kleinkinder sowie Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gefährdet.
DRK-Landesarzt André Gries (60) warnt vor Folgen: "Bei Hitzschlag, Sonnenstich oder Dehydrierung bleibt Prävention der wirksamste Schutz. Alle drei Krankheitsbilder sind bei starker Ausprägung und verzögertem Behandlungsbeginn potenziell lebensgefährlich."
Mehr dazu lest Ihr in unserem Artikel Erste Hitzewelle rollt über Chemnitz: Experten geben Tipps.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa