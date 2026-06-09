09.06.2026 10:28 WM 2026 live: Einreise-Verbot! Schiedsrichter darf nicht in die USA

WM 2026 im Liveticker: Co-Gastgeber USA hat dem Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia die Einreise verweigert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Vom 11. Juni bis 19. Juli steigt in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-WM 2026. Erstmals nehmen 48 Länder teil, die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Das Ziel des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist der WM-Titel, doch bis zu einem möglichen Triumph im Endspiel am 19. Juli in New York ist es ein weiter Weg. Als Titelverteidiger geht Argentinien ins Rennen. Das Team um Superstar Lionel Messi (38) sicherte sich im Winter 2022 in Katar den Pokal. In unserem WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen vor dem Auftaktspiel und während des Turniers.

09. Juni, 10.28 Uhr: Schiedsrichter Artan wird USA-Einreise verwehrt

Eigentlich sollte Omar Artan (34) bei der bevorstehenden WM als Schiedsrichter zum Einsatz kommen. Doch daraus wird nichts. Trotz eines gültigen Visums darf der Unparteiische aus Somalia nämlich keinen Fuß auf US-amerikanischen Boden setzen. Der Co-Gastgeber habe dem 34-Jährigen aus Somalia die Einreise verweigert, wie ein Sprecher der Fifa am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Aus diesem Grund werde der Schiri nicht bei dem XXL-Turnier dabei sein. "Die Fifa kann bestätigen, dass der Schiedsrichter Omar Artan nicht an der Fifa-Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen und dort Spiele leiten kann, nachdem ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert wurde", hieß es dazu. Ein Grund wurde nicht genannt. Somalia gehört allerdings zu den Ländern, die auf einer von der Regierung unter Präsident Donald Trump (79) eingeführten Einreiseverbotsliste stehen.

Darf nicht zur WM: Fifa-Schiri Omar Artan (34). © IMAGO / DeFodi Images

8. Juni, 15.33 Uhr: Frankreichs William Saliba wohl wieder fit

Aufatmen bei Titelanwärter Frankreich: Abwehrboss William Saliba (25) wird den WM-Auftakt wohl nicht verpassen. Vor dem Testspiel gegen Nordirland am Montag gab Didier Deschamps (57) grünes Licht für den 25-Jährigen vom englischen Meister FC Arsenal. Der Abwehrboss hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen, sei nach Angaben des Nationaltrainers inzwischen jedoch wieder fit. "Er wird vom medizinischen Team betreut und wir steuern seine Belastung auch nach seinem eigenen Empfinden. Das Problem besteht zwar schon seit einigen Wochen, hat ihn aber nicht daran gehindert, jedes Spiel für Arsenal zu machen", erklärte Deschamps gegenüber Telefoot. Für die "Équipe Tricolore" sind die Sorgen um einen Ausfall damit vorerst vom Tisch.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (57, rechts) freut's. William Saliba (25, links) ist offenbar wieder voll einsatzbereit. © FRANCK FIFE / AFP

8. Juni, 14.34 Uhr: Südkorea-Keeper Seung-gyu verpasst Geburt von Tochter

Kaum ein Ereignis ist emotionaler als die Geburt des eigenen Kindes. Südkoreas Torhüter Kim Seung-gyu (35) blieb dieser Moment allerdings verwehrt. Wie es dazu kommen konnte und was der 35-Jährige selbst dazu sagt, erfahrt Ihr hier: "Frau von WM-Keeper bringt Baby zur Welt, doch wo ist der Papa?"

8. Juni, 11.59 Uhr: Schießerei mit mehreren Verletzten in Kansas City

Schock-Tat vor WM-Start: Bei einer Schießerei in der Nähe des englischen Turnier-Quartiers in Kansas City sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar mehrere Menschen verletzt worden. Wie "The Independent" und "Open Magazine" unter Verweis auf Behördenangaben berichten, seien Polizeibeamte am Samstag gegen 4 Uhr (Ortszeit) zur Troost Avenue gerufen worden, die sich nur wenige Kilometer vom Teamhotel der Engländer befindet. Dort seien zuvor Schüsse gemeldet worden. Beim Eintreffen hätten zuvor alarmierten Einsatzkräfte neun verletzte Erwachsene vorgefunden. Nach der Erstversorgung seien die Betroffenen auf verschiedene Krankenhäuser in der Umgebung verteilt worden. Mögliche Tatverdächtige hätten die Polizisten am Einsatzort jedoch nicht ausfindig machen können. Die Mannschaft um Bayern-Knipser Harry Kane (32) und Real-Superstar Jude Bellingham (22) war zum Tatzeitpunkt nicht im Hotel, sondern bereitet sich derzeit noch im US-Bundestaat Florida auf das XXL-Turnier vor.

Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (Symbolfoto) © John Locher/AP/dpa

Nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen (34) am Sonntagabend hat der dänische Fußballverband vorsichtig Entwarnung gegeben. Nach Angaben von Teamarzt Morten Boesen befinde sich der 34-jährige Nationalspieler auf dem Weg der Besserung. Der Verbandsarzt erklärte in einer tags darauf veröffentlichten Mitteilung: "Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann." Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand bei der Europameisterschaft war Eriksen im Test gegen die Ukraine in Odense erneut zusammengebrochen. Der Däne wurde nach der ärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Spiel wurde anschließend abgebrochen.

Nach seinem Zusammenbruch gibt es bei Christian Eriksen (34) erste Entwarnung. © Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

7. Juni, 14.43 Uhr: Argentinier bangen weiter um Einsatz von Lionel Messi

Das große Zittern: Ein Einsatz von Lionel Messi (38) zum WM-Auftakt steht weiter in den Sternen. Der Argentinier laboriert nämlich noch immer an einer Oberschenkelverletzung. Beim 2:0-Erfolg im vorletzten Testspiel gegen Honduras am Sonntag blieb der Weltstar deshalb außen vor, nahm nur auf der Bank Platz. Die Hoffnung auf ein Comeback des Kapitäns der Albiceleste pünktlich zum Turnierstart lebt jedoch weiter: "Leo macht gute Fortschritte, er hat bereits teilweise mit der Mannschaft trainiert, und das ist sehr gut", hatte Cheftrainer Lionel Scaloni (48) noch vor dem Härtetest erklärt. Ob der 38-Jährige schon am Mittwoch bei der Generalprobe gegen Island wieder auf dem Rasen steht, bleibt abzuwarten.

Steht Lionel Messi (38) pünktlich zum WM-Start wieder auf dem Grün? © Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

7. Juni, 10.35 Uhr: DFB-Sieg sorgt für Rekord-TV-Quote

So sieht WM-Vorfreude aus! Die geglückte Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft hat RTL eine Top-Einschaltquote beschert. Im letzten Testspiel des DFB-Teams gegen Co-Gastgeber USA vor dem Turnierauftakt schalteten bis zu 9,31 Millionen Zuschauer ein, im Schnitt lag die Zahl bei 8,53 Millionen. Mit einem Marktanteil von 40,6 Prozent war es damit das mit Abstand meistgesehene Länderspiel des Jahres. Das Turnier kann also kommen.

Millionen TV-Zuschauer verfolgten das Testspiel der DFB-Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38, Mitte) und fieberten mit. © Federico Gambarini/dpa

7. Juni, 10.12 Uhr: Leão-Rot im WM-Test gegen Chile

Was hat er sich dabei nur gedacht? Wegen eines üblen Ausrasters ist Rafael Leão (26) im Testspiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile (2:1) am Samstag mit glatt Rot vom Platz geflogen. In einer Rudelbildung kurz vor der Halbzeitpause geriet der Milan-Star mit Gegenspieler Iván Morales (26) aneinander, schubste ihn mehrfach und griff schließlich an Hals und Gesicht, woraufhin beide Akteure vom Schiri vorzeitig unter die Dusche geschickt wurden. Für den 26-jährigen Teamkollegen von Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo (41) bleibt der Turnierstart damit erstmal offen. Eine Sperre über Testspiele hinaus ist nämlich laut Fifa-Regelwerk möglich, aktuell aber eher unwahrscheinlich.

Völlig unnötig! Portugal-Star Rafael Leão (26, rechts) sah im Testspiel die Rote Karte. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

7. Juni, 9.43 Uhr: Ehrliche Baumann-Worte nach Degradierung

Lange wurde er als Deutschlands Nummer eins im Tor gehandelt. Mit dem Comeback von Manuel Neuer (40) verlor er diesen Status jedoch wieder. Nun hat Oliver Baumann (36) erstmals offen über seine Degradierung gesprochen. "Anfangs war es natürlich hart, das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her", gestand der TSG-Schlussmann nach dem 2:1-Erfolg bei der WM-Generalprobe gegen die USA am Samstag. Den Frust über die Entscheidung stellte der 36-Jährige allerdings schnell hinten an: "Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal daran gedacht, nicht mitzufahren", bekräftigte er am RTL-Mikro. Ihm zufolge steht bei dem XXL-Turnier allein der Mannschaftserfolg im Fokus. Er wolle seinen Beitrag leisten, die Mannschaft unterstützen. Das Verhältnis zu Neuer sei dabei unverändert "gut, nach wie vor".

Startet wohl als Nummer zwei ins WM-Turnier: DFB-Torhüter Oliver Baumann (36). © Federico Gambarini/dpa

6. Juni, 9.49 Uhr: Verletzter Lennart Karl meldet sich zu Wort

In einem Instagram-Posting bringt Lennart Karl (18) seine Enttäuschung über die verpasste Weltmeisterschaft zum Ausdruck. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt, bilanziert der 18-Jährige. Mit den Worten: Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute!

Komme stärker zurück, versprochen.💪🏻 Danke für die starken Nachrichten.❤️", wünschte er seinen Team-Kollegen viel Erfolg beim in einer Woche beginnenden Turnier.

Lennart Karl (18) hatte sich auf seine erste WM gefreut, verpasst das Turnier in den Staaten, Kanada und Mexiko aber verletzungsbedingt. © Federico Gambarini/dpa

6. Juni, 8.14 Uhr: Tränen im Teamhotel - Karl-Aus schockt Matthäus und DFB-Chef

Nach dem WM-Aus von Lennart Karl hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) von emotionalen Abschiedsszenen und Tränen im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft berichtet. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) sprach von einem "Schock" angesichts der Nachricht über die schwere Verletzung des 18-Jährigen, der noch am Freitagabend (Ortszeit) aus Chicago abreiste. Der nachnominierte Assan Ouédraogo (20) wird direkt zum WM-Teamquartier nach Winston-Salem kommen.

Nach dem WM-Aus von Lennart Karl berichtete Bernd Neuendorf von einer von Trauer und Emotionen geprägten Atmosphäre im Teamhotel. © Federico Gambarini/dpa

6. Juni, 8.12 Uhr: DFB bestätigt WM-Aus für Karl - Ouédraogo nachnominiert

Bayern Münchens Jungstar Lennart Karl (18) fällt für die Fußball-Weltmeisterschaft aus Der 18-Jährige hat sich beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem letzten Testspiel am Samstag in Chicago gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen, wie der DFB mitteilte. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert für Offensivspieler Karl den Leipziger Assan Ouédraogo (20) nach.

Der nachnominierte Assan Ouédraogo (20) wird direkt zum WM-Teamquartier nach Winston-Salem kommen. © Christian Charisius/dpa

5. Juni, 20.11 Uhr: Schock im DFB-Camp! Lennart Karl schwer verletzt

Für DFB-Juwel Lennart Karl (18) ist die WM offenbar gelaufen, bevor sie richtig begonnen hat. Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat auf der Pressekonferenz vor der WM-Generalprobe gegen die USA verkündet, dass sich Shootingstar Karl verletzt habe. "Das sah jetzt nicht so gut aus", so die erste Einschätzung des Bundestrainers. Demnach musste der 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Diagnose stünde noch aus. Je nach Schwere der Verletzung solle entschieden werden, ob ein Spieler nachnominiert werden muss.

Bayern-Dribbler Lennart Karl (18) hat sich wohl schwerer verletzt! © Federico Gambarini/dpa

5. Juni, 18.43 Uhr: "Koan Neuer" zur WM-Generalprobe? Torhüter fehlt bei Abschlusstraining

Manuel Neuer ist nach seiner Wadenblessur nicht mit den Torhütern zum Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe gegen die USA auf den Platz gekommen. Angeführt von Oliver Baumann betraten "nur" Alexander Nübel und Jonas Urbig den Rasen im Soldier Field von Chicago. Ein Einsatz Neuers am Samstag (20.30 Uhr/RTL) gegen die USA ist somit absolut unwahrscheinlich. Das Comeback des deutschen Rekordtorwarts verschiebt sich damit mindestens bis zum WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. In Chicago hatte Neuer seit der Ankunft am Dienstag seinen sogenannten "Belastungsaufbau" fortgesetzt. Social-Media-Bilder und DFB-Videos zeigten den Bayern-Torwart bei Schussübungen.

Manuel Neuer (40) fehlte beim Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe gegen die USA. © Tom Weller/dpa

5. Juni, 10.17 Uhr: Robert Andrich wird TV-Experte für die WM

Er wollte eigentlich als Spieler mit zur WM 2026, doch Robert Andrich wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert. Jetzt reist er in anderer Rolle nach Nordamerika: Er steigt bei MagentaTV als Experte und Co-Kommentator ein. Gleich beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika soll der Leverkusener demnach als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss im Einsatz sein. "Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin", sagte Andrich, er habe aber "auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten." Damit stockt MagentaTV sein Expertenteam um einen weiteren prominenten Namen auf, der Mittelfeldmann ergänzt die Riege um Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp.

Robert Andrich spielte in den WM-Planungen von Julian Nagelsmann keine Rolle und fährt stattdessen als Experte zum Turnier. © Marius Becker/dpa

5. Juni, 9.44 Uhr: Shakira tritt bei WM-Eröffnungsfeier auf

Bei der WM-Eröffnungsfeier am 11. Juni vor dem Auftaktspiel wird Shakira auftreten und ihren offiziellen WM-Song Dai Dai gemeinsam mit Co-Sänger Burna Boy erstmals live aufführen. Zuvor waren bereits zahlreiche andere Künstler wie Danny Ocean und J Balvin für die Feier in Mexiko-Stadt angekündigt worden, die eineinhalb Stunden vor Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika beginnen soll. Die kolumbianische Sängerin wird außerdem bei der Halbzeitshow im Finale am 19. Juli auftreten.

Shakira tritt sowohl bei der Eröffnungsfeier als auch bei der Halftime-Show im WM-Finale auf. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

5. Juni, 9.30 Uhr: FIFA will Nationalhymnen-Zeremonie auf den Kopf stellen

Kurz vor dem Turnierstart hat die FIFA verkündet, dass bei den Nationalhymnen vor den WM-Spielen in Zukunft alle Spieler auf dem Platz stehen werden, nicht nur die Startelf. Alle Details zu der neu gestalteten Zeremonie findet Ihr hier: "Vor dem Anpfiff alles anders! FIFA plant irre WM-Änderung bei den Nationalhymnen".