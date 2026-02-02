 53.146

Deadline Day im Liveticker: RB Leipzig macht den Anfang und holt deutschen U21-Nationalspieler

Deadline Day im Liveticker: RB Leipzig hat den ersten Transfer des Tages offiziell gemacht und U21-Nationalspieler Brajan Gruda ausgeliehen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Einen Monat lang hatten die deutschen Klubs offiziell Zeit, sich auf dem Transfermarkt zu verstärken. Doch am heutigen Deadline Day dürften trotzdem noch einige Deals über die Bühne gehen!

Um 20 Uhr schließt das Fenster in allen deutschen Ligen, bis dahin haben die Klubs noch Zeit, sich gezielt zu verstärken. Weil aber in manchen Ländern erst einige Stunden später Schluss ist, sind auch danach noch Abgänge möglich.

Wir halten Euch in unserem Deadline-Day-Ticker über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

10.05 Uhr: RB Leipzig leiht Brajan Gruda aus

Den Anfang macht RB Leipzig! Der Bundesligist wird am Deadline Day als Erstes auf dem Transfermarkt aktiv und leiht U21-Nationalspieler Brajan Gruda (21) bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion aus.

Gruda machte seine ersten Profischritte bei Mainz 05 und wechselte im Sommer 2024 für stattliche rund 31 Millionen Euro nach England. Dort wurde der Rechtsaußen allerdings nicht so glücklich wie erhofft, sodass sich ein Wechsel zurück in die Bundesliga anbot.

"Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist. RBL ist zum einen ein absoluter Topklub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir", sagte der 21-Jährige, der mit der Nummer zehn auflaufen wird.

Brajan Gruda (21) wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zu RB Leipzig.
Brajan Gruda (21) wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zu RB Leipzig.  © David Davies/PA Wire/dpa

2. Februar, 10 Uhr: Zwei Bundesliga-Abgänge am Sonntagabend

Zwar befinden sich zahlreiche Deals anscheinend auf der Zielgerade, offiziell ist es allerdings noch ruhig auf dem Transfermarkt.

Dafür haben gleich zwei Bundesligisten am Sonntagabend noch Abgänge verzeichnet: Der FC St. Pauli lässt Rechtsaußen Oladapo Afolayan (28) nach drei gemeinsamen Jahren in die englische Championship zu den Blackburn Rovers ziehen.

Auch Borussia Mönchengladbach gibt noch einen Rechtsaußen ab: Charles Herrmann (20) wechselt nach Belgien zu Cercle Brügge.

Oladapo Afolayan (28, r.) schließt sich kurz vor Ende des Transferfensters den Blackburn Rovers an.
Oladapo Afolayan (28, r.) schließt sich kurz vor Ende des Transferfensters den Blackburn Rovers an.  © Daniel Bockwoldt/dpa

1. Februar, 12.51 Uhr: VfL Bochum verpflichtet Moritz Göttlicher

Zu- und Abgang an der Castroper Straße: Der VfL Bochum ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Wie der Zweitligist am Sonntag offiziell bekannt gab, wechselt Mittelfeld-Talent Moritz Göttlicher (17) von der "U19"-Mannschaft des FC Bayern München zum Revierklub.

Gleichzeitig verlässt Offensiv-Kicker Lirim Jashari (19) die Blau-Weißen und wird bis Saisonende an den niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht ausgeliehen.

Moritz Göttlicher (17) spielt nun für den VfL Bochum.
Moritz Göttlicher (17) spielt nun für den VfL Bochum.  © IMAGO / Lackovic

31. Januar, 15.52 Uhr: FC Bayern verleiht Fernández und Dettoni

Der FC Bayern hat die Abgänge zweier Nachwuchs-Talente bekannt gegeben.

Mittelfeld-Akteur Javier Fernández (19) verlässt die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters vorübergehend und läuft bis zum Saisonende für den 1. FC Nürnberg auf.

Innenverteidiger Grayson Dettoni (20) sammelt ebenfalls andernorts Spielpraxis, schließt sich leihweise dem SV Darmstadt 98 an.

31. Januar, 14.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim gibt Tim Drexler ab

Die TSG 1899 Hoffenheim hat die Leihe von Tim Drexler (20) zum 1. FC Nürnberg vorzeitig beendet.

Der 20 Jahre junge Verteidiger kehrt jedoch nicht in den Kraichgau zurück, sondern wechselt mit sofortiger Wirkung in die österreichische Bundesliga zum FC Red Bull Salzburg.

Dort unterschreibt Drexler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

31. Januar, 12.12 Uhr: Travis de Jong wechselt per Leihe in die Niederlande

Leihgeschäft in die Niederlande: Offensiv-Talent Travis de Jong (20) verlässt den SC Paderborn 07 und schließt sich bis Saisonende dem Zweitligisten MVV Maastricht an. Das gab der SCP07 am Samstag bekannt.

"Travis hat sich in den vergangenen Jahren bei der U21 in der Regionalliga West etabliert. Für seine weitere Entwicklung ist die Leihe in die zweite niederländische Liga nach Maastricht sinnvoll", wird Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38) in der Mitteilung zitiert.

Streift sich von nun an das Trikot des niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht über: Travis de Jong (20).
Streift sich von nun an das Trikot des niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht über: Travis de Jong (20).  © Imago / Fotografie73

31. Januar, 11.20 Uhr: Taichi Hara kommt ablösefrei zum FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat den Transfer von Taichi Hara (26) perfekt gemacht.

Der Angreifer wechselt ablösefrei vom japanischen Klub Kyoto Sanga FC an die Elbe, wie die Kiezkicker offiziell bestätigten. Details zur Vertragslaufzeit wurden allerdings nicht bekannt gegeben.

31. Januar, 11.07 Uhr: Albert Grönbaek schließt sich dem HSV an

Der Hamburger SV hat sich die Dienste von Albert Grönbaek (24) gesichert.

Der 24-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis vom französischen Erstligisten Stade Rennes an die Elbe, teilte der Bundesligist am Samstagvormittag mit.

Mehr dazu hier: "Fix! HSV verstärkt sich mit dänischem Nationalspieler"

31. Januar, 10.26 Uhr: Sahiti wechselt auf Leihbasis nach Israel

Emir Sahiti (27) verlässt vorerst den Hamburger SV.

Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag mitteilte, wechselt der 27-jährige Offensivmann auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison zum israelischen Klub Maccabi Tel Aviv.

Guilherme Ramos (28) ist weg. Wohin es den 28 Jahre alten Verteidiger verschlagen hat, erfahrt ihr hier: "HSV treibt Umbruch weiter voran: Duo muss gehen"

Schließt sich vorerst Maccabi Tel Aviv an: Emir Sahiti (27).
Schließt sich vorerst Maccabi Tel Aviv an: Emir Sahiti (27).  © Christian Charisius/dpa

30. Januar, 15.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt Jacob Rasmussen

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich die Dienste von Jacob Rasmussen (28) gesichert.

Der 28-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg in die Pfalz, teilte der FCK am Freitagnachmittag mit. Zu den Vertragsdetails machten die beide Vereine keine Angaben.

Der dänische Abwehrspieler kennt den deutschen Fußball bereits gut, denn er hatte schon in der Jugend des FC Schalke 04 gespielt und war später auch beim FC St. Pauli sowie Erzgebirge Aue aktiv.

30. Januar, 14.47 Uhr: SC-Profi Dinkçi kehrt nach Heidenheim zurück

Eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom 1. FC Heidenheim zum SC Freiburg kehrt Eren Dinkçi (24) vorerst zu seinem Ex-Klub zurück.

Der 24-jährige Rechtsaußen wechselt per Leihe bis zum Saisonende zum aktuellen Bundesliga-Schlusslicht an die Brenz, gab der FCH am Freitag bekannt.

FCH-Boss Holger Sanwald (58, r.) präsentiert Neuzugang Eren Dinkçi (24).
FCH-Boss Holger Sanwald (58, r.) präsentiert Neuzugang Eren Dinkçi (24).  © 1. FC Heidenheim 1846

30. Januar, 14.07 Uhr: Fortuna Düsseldorf verpflichtet Marin Ljubičić

Fortuna Düsseldorf hat sich mit Marin Ljubičić (23) in der Offensive verstärkt.

Wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab, wechselt der Angreifer auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin zu den Rot-Weißen.

Ljubičić, der in dieser Saison zweimal als Joker für die Eisernen zum Einsatz kam und dabei jeweils ein Tor erzielte, wird allerdings erst nach dem Auswärtsspiel von Fortuna beim Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr) zum Team stoßen.

"Mit Marin gewinnen wir einen polyvalenten Offensivspieler, der sowohl selbst torgefährlich ist als auch Chancen für andere vorbereitet. Er bringt eine hohe Qualität mit, die unserem Spiel sofort weiterhilft", freut sich Fortuna-Boss Sven Mislintat (53) über die Verpflichtung des 23-jährigen Kroaten.

Kommt per Leihe nach Düsseldorf: Union-Stürmer Marin Ljubičić (23, l.).
Kommt per Leihe nach Düsseldorf: Union-Stürmer Marin Ljubičić (23, l.).  © Harry Langer/dpa

30. Januar, 12.39 Uhr: Leon Tasov zieht es zurück zum SV Meppen

Der SV Meppen verpflichtet Leon Tasov (21) erneut auf Leihbasis von Drittligist Preußen Münster.

Der 21-Jährige kennt das die Regionalliga-Mannschaft bereits aus der Rückrunde der abgelaufenen Saison, als er für ein halbes Jahr an den SVM ausgeliehen war.

"Leon kennt den Verein natürlich noch sehr gut, und wir wissen, was wir an ihm haben. Aufgrund seiner Qualitäten sind wir überzeugt, dass er für uns in den restlichen Spielen ein Faktor im Kampf um die Meisterschaft sein wird", wird Olufemi Smith (47), Sportlicher Leiter der Meppener, in der Vereinsmitteilung zitiert.

30. Januar, 12.20 Uhr: 1. FC Nürnberg gibt Stepanov und Knoche ab

Der 1. FC Nürnberg hat zwei Abgänge bestätigt.

Wie der Zweitligist aus Franken am Freitag mitteilte, wird die Leihe von Artem Stepanov (18) vorzeitig beendet. Der Nachwuchsspieler kehrt damit zunächst zu seinem Stammverein Bayer 04 Leverkusen zurück.

Auch Robin Knoche (33) wird künftig nicht mehr für das Team von FCN-Chefcoach Miroslav Klose (47) auflaufen. Der erfahrene Verteidiger wechselt innerhalb Liga zu Arminia Bielefeld.

Gehen von nun an getrennte Wege: Miroslav Klose (47, r.) und Artem Stepanov (18).
Gehen von nun an getrennte Wege: Miroslav Klose (47, r.) und Artem Stepanov (18).  © Daniel Löb/dpa
Robin Knoche (33) schließt sich der Arminia aus Bielefeld an.
Robin Knoche (33) schließt sich der Arminia aus Bielefeld an.  © Daniel Karmann/dpa

30. Januar, 12.03 Uhr: Aurélio Buta verlässt Eintracht Frankfurt

Aurélio Buta (28) wird nicht länger für Eintracht Frankfurt spielen.

Auf Wunsch des 28-Jährigen haben die Hessen den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst, wie am Freitagvormittag bekannt gegeben wurde. Der Verteidiger wechselt zum dänischen Spitzenverein FC Kopenhagen.

30. Januar, 9.48 Uhr: Silvan Hefti schließt sich MLS-Team an

Nach eineinhalb Jahren beim Hamburger SV schlägt Silvan Hefti (28) ein neues Kapitel auf.

Der 28-jährige Flügelspieler, der zuletzt nur noch im Regionalliga-Team eingesetzt wurde, verlässt den HSV und wechselt mit sofortiger Wirkung in die USA zum MLS-Team DC United.

Alles dazu lest Ihr hier: "HSV-Blog: Offiziell! Abwehrflop wechselt in die USA"

