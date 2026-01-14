Transfermarkt im Liveticker: Leih-Deal fix! Zweitligist bedient sich beim FC Augsburg

Transfermarkt im Liveticker: Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich in der Offensive verstärkt und Augsburgs Aiman Dardari verpflichtet.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

Hierzulande sorgte bislang vor allem Eintracht Frankfurt mit den Verpflichtungen der beiden Angreifer Younes Ebnoutalib (22) und Arnaud Kalimuendo (23) für Aufsehen. Ohnehin scheinen vor allem Stürmer im Januar heiß begehrt zu sein: Auch Werder Bremen, der FC Augsburg oder Mainz 05 haben sich schon im Offensivzentrum verstärkt. Wir halten Euch in unserem Transfermarkt-Ticker die gesamte Wintertransfer-Periode über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.

14. Januar, 17.24 Uhr: Aiman Dardari schließt sich SpVgg Greuther Fürth an

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich in der Offensive verstärkt. Wie der Zweitligist am Mittwoch offiziell verkündete, wechselt Aiman Dardari (20) auf Leihbasis zum eine Klasse höher spielenden FC Augsburg zu den Kleeblättern. "Aiman bringt viel Qualität im Eins-gegen-Eins mit. Er ist mutig, sehr wendig und technisch gut ausgebildet. Aiman ist in der Offensive ein kleiner Freigeist, versteht es aber auch, seine Defensivaufgaben zu erfüllen", wird Sportdirektor Stephan Fürstner (38) in der Vereinsmitteilung zitiert. "Der FCA plant ab Sommer fest mit Aiman, deshalb konnten wir uns leider keine Kaufoption sichern. Wir sind aber froh, dass wir mit ihm für die Rückrunde unsere Offensivoptionen verstärken können."

Augsburgs Aiman Dardari (20) läuft in der Rückrunde für die SpVgg Greuther Fürth auf. © IMAGO / kolbert-press

14. Januar, 15.08 Uhr: Hannover 96 leiht tunesischen Nationalspieler Elias Saad aus

Hannover 96 gibt den insgesamt 21.(!) Neuzugang der Saison bekannt: Die Niedersachsen haben den tunesischen Nationalspieler Elias Saad (26) bis zum Saisonende von Bundesligist FC Augsburg ausgeliehen. Der Flügelspieler, der mit dem FC St. Pauli aus der 2. Liga in die Bundesliga aufstieg, schloss sich den Augsburgern erst im Sommer an, kam dort jedoch über die Rolle als Ergänzungsspieler nicht hinaus, weshalb nun die Leihe nach Hannover folgt. Saad war bis vor wenigen Tagen noch beim Afrika Cup unterwegs, wo er mit Tunesien allerdings im Achtelfinale ausschied.

Elias Saad (26) läuft in der Rückrunde für Hannover 96 auf. © Christian Charisius/dpa

14. Januar, 14.58 Uhr: Holstein Kiel holt Sturm-Talent Aldin Jakupovic

Holstein Kiel zählt bisher zu den am wenigsten treffsichersten Teams der 2. Bundesliga. Er soll nun helfen, das zu ändern: Die Störche verpflichten den slowenischen Mittelstürmer Aldin Jakupovic (19). Der 19-Jährige spielte zuletzt beim NK Bravo aus Ljubljana in der ersten slowenischen Liga, unterschreibt nun aber einen langfristigen Vertrag bis 2030 in Deutschland. In Kiel erhält er die Rückennummer 18. "Aldin zeichnen neben seiner auffälligen Geschwindigkeit zudem ein beidfüßiger Torabschluss und Durchsetzungsstärke aus", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe (47): "Er bekommt bei uns die Zeit, sich in Ruhe einzuleben. Er wird als Herausforderer auf der Stürmerposition unseren Kader weiter verstärken."

14. Januar, 13.22 Uhr: FC Ingolstadt bedient sich in der MLS

Stürmer Mason Toye (27) wechselt nach dem Ablauf seines Vertrages bei Sporting Kansas City ablösefrei zu den Schanzern nach Ingolstadt. Für die "Wizards" kam der Angreifer hauptsächlich als Joker zum Einsatz und steuerte vergangene Spielzeit drei Tore in 21 Partien bei. "Mason bringt als beidfüßiger Stürmer ein spannendes Profil mit: Er ist athletisch stark, arbeitet auch gegen den Ball sehr intensiv und sucht mit seinem hohen Tempo immer wieder konsequent den Weg in die Tiefe. Dadurch entwickelt er einen starken Zug zum Tor", erklärte FCI-Sportchef Dietmar Beiersdorfer (62) zum Transfer.

Mason Toye (27) geht künftig für den FC Ingolstadt auf Torejagd. © KYLE RIVAS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

14. Januar, 10.56 Uhr: Alemannia Aachen holt Fotios Pseftis an Bord

Die Alemannia aus Aachen hat Torwart Fotios Pseftis (22) vom Schweizer Erstligisten FC Lugano verpflichtet. Der Schlussmann reiste bereits mit ins Trainingslager nach Belek und wusste die Verantwortlichen dort zu überzeugen. Er kommt zunächst per Leihe bis Sommer an den Tivoli, der Deal beinhaltet jedoch eine Kaufoption. "Fotios bringt die perfekten Maße für einen Torhüter mit. Im Trainingslager hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen und dabei eine ruhige, konzentrierte Arbeitsweise sowie eine gute Ausstrahlung auf dem Platz gezeigt. Wir sind froh, dass er uns in der Rückrunde unterstützt und unser Torwart-Team komplettiert", erklärt Aachen-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (55).

Fotios Pseftis (22, M.) verstärkt die Alemannia zwischen den Pfosten. © Alemannia Aachen

14. Januar, 10.51 Uhr: Preußen Münster verleiht Eigengewächs

Der SC Preußen hat den Vertrag mit Eigengewächs Jakob Korte (22) verlängert und ihn anschließend an den FC Gütersloh ausgeliehen. In der Rückrunde soll der defensive Mittelfeldspieler beim Tabellenvierten der Regionalliga West Spielpraxis sammeln.

14. Januar, 10.30 Uhr: 1. FC Schweinfurt lässt besten Torjäger Jakob Tranziska ziehen

Jakob Tranziska (24) verlässt den 1. FC Schweinfurt und wechselt zu den Pohang Steelers nach Südkorea. Mit vier Treffern war der Mittelstürmer der beste Torschütze beim Schlusslicht der 3. Liga, doch jetzt sucht er eine neue Herausforderung im Ausland. "Wir bedanken uns bei Jakob herzlich für seinen Einsatz und die gemeinsamen Erfolge", so Schweinfurt-Boss Markus Wolf (57).

Jakob Tranziska (24, r.) verlässt den 1. FC Schweinfurt im Winter und wechselt in die K-League. © Frank Kruczynski

13. Januar, 18.20 Uhr: RB Leipzig holt Offensivtalent

Die Roten Bullen verstärken sich mit Suleman Sani (19). Der Offensivspieler wechselt vom slowakischen Erstligisten AS Trenčín in die Messestadt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Alle Infos zum Wechsel lest Ihr in unserem RB-Leipzig-Blog.

13. Januar, 14.43 Uhr: Dynamo verpflichtet Energie-Keeper Bethke

Offiziell: Dynamo Dresden hat auf den Ausfall von Keeper Lennart Grill (26) reagiert und Elias Bethke (22) verpflichtet. Wie der Unterhaus-Klub am Dienstagnachmittag verkündete, verlässt der 22 Jahre junge Schlussmann den Drittligisten Energie Cottbus und schließt sich mit sofortiger Wirkung den Schwarz-Gelben an. Alles zum Bethke-Transfer erfahrt Ihr hier: "Cottbus bestätigt den Abgang: Bethke-Wechsel zu Dynamo fix!"

13. Januar, 12.14 Uhr: Dennis Duah wechselt per Leihe zum TSV Havelse

13. Januar, 11.33 Uhr: PSV Eindhoven bindet Matej Kovar

Werkself-Abschied fix: Matej Kovar (25) bleibt endgültig beim niederländischen Meister PSV Eindhoven. Der tschechische Nationaltorhüter war bereits seit dem Sommer auf Leihbasis von Bayer 04 Leverkusen in der Eredivisie aktiv. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Excelsior Rotterdam wurde jetzt die Kaufoption gezogen, sodass der 25-Jährige nun fest verpflichtet wurde. Dies teilte der Bundesligist am Dienstagvormittag mit.

Verlässt Bayer 04 Leverkusen endgültig: Matej Kovar (25). © Rolf Vennenbernd/dpa

13. Januar, 6.16 Uhr: SSV Ulm verpflichtet Streli Mamba

Die Spatzen aus Ulm verstärken sich mit Angreifer Streli Mamba (31), der nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit einen Vertrag bis Sommer inklusive Option auf Verlängerung beim Drittligisten unterschrieben hat. Zuletzt war der Stürmer in der Türkei beim Erzurumspor FK am Ball, hierzulande ging er aber unter anderem bereits für Energie Cottbus, SC Paderborn und Hansa Rostock auf Torejagd. "Streli hat in seiner Karriere viel gesehen und erlebt. Was er aber immer geschafft hat: Tore zu schießen. Auf allen seinen Stationen hatte er eine gute Quote, diese erhoffen wir uns nun auch in Ulm", erklärte SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz (55).

Streli Mamba (31) kehrt nach Deutschland zurück. © Danny Gohlke/dpa

13. Januar, 5 Uhr: VfL Bochum lässt Ibrahima Sissoko ziehen - und tritt nach

Ibrahima Sissoko (28) verlässt den VfL Bochum und wechselt zum FC Nantes in seine französische Heimat. In der Abschiedsnachricht gibt der Zweitligist dem scheidenden Kicker jedoch nicht nur lobende Worte mit. "Wir beim VfL leben – vielleicht noch mehr als andere Klubs – vor allem vom Teamgeist und dem Zusammenhalt sowie von der Mentalität, alles für diesen tollen Verein zu geben. Wenn sich jemand nicht zu 100 Prozent mit dem Projekt VfL identifiziert, muss man sich über andere Wege unterhalten. Am Ende haben wir eine Lösung gefunden, mit der alle Seiten leben können", erklärte Simon Zoller (34). "Es gilt wie immer das Prinzip: Niemand ist größer als der Klub", fügte Geschäftsführer Ilja Kaenzig (52) an. Sissoko hatte in den vergangenen Transferperioden immer wieder mit einem Abgang geliebäugelt. Über die Ablöse haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart, es sollen aber rund zwei Millionen Euro geflossen sein.

Ibrahima Sissoko (28) macht nach nur anderthalb Jahren in Bochum schon wieder den Abflug. © Carmen Jaspersen/dpa

12. Januar, 16.05 Uhr: Eintracht Braunschweig schließt Conteh-Lücke direkt

Kurz nach dem Abgang von Christian Conteh (26) zum 1. FC Heidenheim hat Eintracht Braunschweig einen neuen Stürmer präsentiert: Faride Alidou (24) wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis nach Niedersachsen, er kommt vom 1. FC Kaiserslautern. Mit Alidou gewinnen die Löwen einen dynamischen und torgefährlichen Offensivspieler, der im Abstiegskampf mit seiner Erfahrung schnell weiterhelfen kann: Für Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln absolvierte er bisher 41 Bundesliga-Spiele, auch in der Champions League lief er für Frankfurt bereits auf. Vor einem Jahr wechselte der 24-Jährige nach Kaiserslautern, kam dort aber nie über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. Sollte er in Braunschweig einschlagen, sicherte sich die Eintracht eine Kaufoption für den Angreifer.

12. Januar, 15.55 Uhr: Hannover 96 verpflichtet isländischen Nationalspieler

Hannover 96 hat sich wenige Tage vor dem Rückrundenstart im Zentrum verstärkt und den isländischen Nationalspieler Stefan Teitur Thordarson (27) verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt vom englischen Zweitligisten Preston North End. Thordarson, der bisher 34 Mal für Island auflief und dabei einen Treffer erzielte, spielte in seiner Laufbahn bereits in Island, Dänemark und England, nun schlägt er das nächste Karriere-Kapitel auf. An Deutschland reizen ihn die Fans besonders: "Ich habe mich im Vorfeld natürlich intensiv über Hannover 96 und die 2. Liga informiert. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen hier regelmäßig ins Stadion kommen", sagte der 27-Jährige.

12. Januar, 14.15 Uhr: Christian Conteh wechselt zum 1. FC Heidenheim

Brüder-Connection beim 1. FC Heidenheim: Christian Conteh (26) wechselt von Eintracht Braunschweig zum abstiegsbedrohten Bundesligisten und damit auch zu seinem großen Bruder Sirlord (29). Damit spielen die Conteh-Brüder zum ersten Mal seit 2019 für denselben Klub, damals schnürten sie die Schuhe für den FC St. Pauli II. Braunschweig verliert damit nach rund eineinhalb Jahren seinen Top-Stürmer, der die Herausforderung Klassenerhalt nun eine Liga höher sucht. Nach Stationen beim SV Sandhausen, Dynamo Dresden und dem VfL Osnabrück sowie den Niederlanden ist es das erste Mal, dass Conteh in der Bundesliga auflaufen wird. "Der Wechsel nach Heidenheim ist für mich der nächste wichtige Schritt in meiner Karriere. Der Verein ist mir natürlich durch meinen Bruder bestens bekannt – mit ihm künftig in der Bundesliga zusammenspielen zu dürfen, wird natürlich etwas ganz Besonderes", schwärmte der 26-Jährige bei seiner Vorstellung. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Christian Conteh (26, l.) schließt sich dem 1. FC Heidenheim bis 2029 an. © 1. FC Heidenheim

11. Januar, 11.45 Uhr: Abschied fix! Mohamed Dräger zieht es nach Tunesien

Mohamed Dräger (29) kehrt Eintracht Braunschweig den Rücken. Wie der Zweitligist am Sonntag verkündete, verlässt der Rechtsaußen, dessen Vertrag ursprünglich noch bis zum Ende der Saison gültig gewesen wäre, die Niedersachsen und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Tunesien zum Erstliga-Klub Espérance Tunis. Die Löwen machten zu den genauen Modalitäten wie üblich keine Angaben.

11. Januar, 10.51 Uhr: Werder Bremen holt VfB-Angreifer Milosevic

Bundesligist Werder Bremen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Offensivmann Jovan Milosevic (20) verpflichtet. Der 20 Jahre junge Angreifer wird bis zum Sommer vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Das gaben die Werderaner am Sonntag bekannt. Hintergrund der Verpflichtung ist der Ausfall von SVW-Angreifer Victor Boniface (25), der nach einer Knieoperation für den Rest der Saison ausfällt. "Jovan ist ein mitspielender Stürmer mit gutem Torabschluss. Er passt sehr gut zur Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen", wird Trainer Horst Steffen (56) in der Klub-Mitteilung zitiert. "Obwohl er mit 20 Jahren noch relativ jung ist, hat er zuletzt viel Spielpraxis in der ersten serbischen Liga sammeln können."

VfB-Profi Jovan Milosevic (20) wechselt auf Leihbasis nach Bremen. © Jovan Milosevic (20)

10. Januar, 16.41 Uhr: Mannheim-Profi Okpala wechselt zum SC Paderborn

Der Transfer-Wirrwarr um Kennedy Okpala (21) hat ein Ende gefunden. Schon zu Jahresbeginn stand der Wechsel des 21-jährigen Sturm-Juwels vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim zum eine Klasse höher spielenden SC Paderborn im Raum. Der Transfer verzögerte sich jedoch vorübergehend wegen Uneinigkeit über eine Ausstiegsklausel. Nun aber haben beide Klubs eine einvernehmliche Lösung gefunden und einen Transfervertrag für den Okpala-Wechsel unterzeichnet. Das teilte der SCP am Samstagnachmittag offiziell mit.

10. Januar, 13.59 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 verstärkt die Defensive

Der Drittligist 1. FC Schweinfurt holt Innenverteidiger Nikolaos Vakouftsis (21) aus der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. "Nikos ist uns bereits in der vergangenen Saison, vor allem beim direkten Duell gegen Greuther Fürth II im Ronhof, sehr positiv aufgefallen. Dieser Eindruck hat sich im Training bei uns voll bestätigt: Er ist ein sehr robuster, zweikampfstarker Innenverteidiger mit einer starken Mentalität. Wir freuen uns, ihn über den Sommer hinaus in Schweinfurt zu haben", so Geschäftsführer Markus Wolf (57).

9. Januar, 9.55 Uhr: Drittligist Alemannia Aachen schlägt auf Transfermarkt zu

Alemannia Aachen hat sich die Dienste von Petros Bagalianis (24) gesichert. Wie der abstiegsbedrohte Drittligist am Donnerstagabend verkündete, wechselt der 24-Jährige Innenverteidiger fest vom griechischen Erstliga-Klub AE Larisa zu den Schwarz-Gelben, nannte jedoch keine Vertragsdetails. "Petros ist ein Innenverteidiger, der bereits viel Erfahrung gesammelt hat und regelmäßig auf hohem Niveau gespielt hat. Mit seiner robusten Spielweise und seiner Beidfüßigkeit bringt er Eigenschaften mit, die uns in der Defensive von Nutzen sein werden", erklärt TSV-Boss Rachid Azzouzi (54).

Petros Bagalianis (24, Mitte) streift sich künftig das Trikot der Alemannia aus Aachen über. © Alemannia Aachen

8. Januar, 15.25 Uhr: Drittligist TSV Havelse verstärkt sich in der Offensive

Der TSV Havelse hat erstmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Christopher Schepp (25) verlässt den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und wechselt fest zum abstiegsbedrohten Drittligisten. Das gab der Turn- und Sportverein selbst am Donnerstag bekannt. "Insgesamt 85 Scorerpunkte in 139 Spielen für BW Lohne, Arminia Bielefeld, SV Meppen und Rot-Weiß Oberhausen sprechen für sich", freut sich TSV-Sportdirektor Florian Riedel (35) über die Verpflichtung des neuen Angreifers. "Christopher bringt viele Eigenschaften mit, die unserem Spiel helfen werden: offensive Flexibilität, Durchsetzungsstärke, Torgefahr und eine hohe Präsenz im Strafraum."

8. Januar, 15.12 Uhr: Moritz Montag kehrt MSV Duisburg den Rücken

Das war's! Für Moritz Montag (23) ist das Kapitel beim MSV Duisburg beendet. Der Abwehrspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf an, wo er einst die Nachwuchsabteilung durchlaufen hatte. Das teilten die Zebras am Donnerstagnachmittag mit. Nachdem Montag in der aktuellen Drittliga-Spielzeit kein einziger Pflichtspiel-Einsatz vergönnt war, wagt der 23-Jährige nun in der Regionalliga West einen Neustart.

Moritz Montag (23) spielt nicht länger für den MSV Duisburg. © IMAGO / Nico Herbertz

8. Januar, 12.38 Uhr: Bayern-Keeper Peretz wechselt per Leihe nach England