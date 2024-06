Transfermarkt-Ticker 2024: Gladbach wirbt Stürmer von der Bundesliga-Konkurrenz ab!

Fortsetzung des Artikels laden

13. Juni, 14.06 Uhr: RB Leipzig schnappt sich Supertalent Assan Ouedraogo

Nach zehn Jahren im Klub verlässt er Schalke 04: Assan Ouedraogo (18) wechselt in die Bundesliga zu RB Leipzig. Bei den Roten Bullen erhält er einen Vertrag bis 2029. Alle Details und wo es noch einen Haken geben könnte, lest Ihr hier: "RB Leipzig kauft DFB-Supertalent - bekommt es aber erst 2025?"

In seiner ersten Profisaison bei Schalke 04 spielte sich Assan Ouedraogo (18) ins Blickfeld zahlreicher Klubs. Den Zuschlag erhielt jetzt RB Leipzig. © David Inderlied/dpa

13. Juni, 11.02 Uhr: Robin Littig wechselt von Fürth nach Unterhaching

Verstärkung für die SpVgg Unterhaching: Der Drittligist verpflichtet Robin Littig (21). Der defensive Mittelfeldspieler kommt von der 2. Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Der gebürtige Bayreuther wurde in der Jugend des 1. FC Nürnberg und des VfB Stuttgart ausgebildet und schaffte es in den Kader der deutschen U18- und U19-Nationalmannschaft. Bei Fürth entwickelte er sich dann zum Stammspieler und Kapitän des Regionalliga-Teams. "Der Wechsel in die Vorstadt stellt einen wichtigen Schritt in meiner fußballerischen Entwicklung dar. Aus diesem Grund werde ich alles daransetzen, meine Stärken bestmöglich in das Team einzubringen, um gemeinsam die Ziele des Vereins erfolgreich umzusetzen. Ich freue mich auf meine neuen Teamkollegen und auf die Fans im uhlsportPARK", sagte Littig.

13. Juni, 6.21 Uhr: Zweitliga-Aufsteiger Ulm bedient sich bei Dynamo Dresden

Dynamo Dresden muss einen weiteren Abgang in die 2. Bundesliga verkraften: Jonathan Meier (24) spielt ab der kommenden Saison beim SSV Ulm. Alle Infos zu seinem Wechsel findet Ihr hier: "Zu den Ulmer Spatzen: Auch dieser Dynamo-Spieler wechselt in die 2. Bundesliga"

12. Juni, 19.47 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern holt Erik Wekesser zurück

Erik Wekesser (26) wechselt vom 1. FC Nürnberg zu den Roten Teufeln. Auf dem Betzenberg war der Linksverteidiger schon als Jugendspieler von 2007 bis 2017 aktiv. "Weki ist auf der Außenbahn flexibel einsetzbar und kann defensiv wie offensiv fast alle Positionen bekleiden. Er hat einen starken linken Fuß und schlägt gute Standards, zudem passt seine Art und Weise, Fußball zu spielen, gut auf den Betze", erklärte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen (49).

12. Juni, 16.35 Uhr: Waldhof Mannheim bedient sich bei Arminia Bielefeld

Nicklas Shipnoski (26) verlässt die Arminia nach nur einem Jahr schon wieder und heuert bei der Drittliga-Konkurrenz aus Mannheim an. Auf der Alm steuerte der Flügelspieler zumeist als Joker vier Tore und eine Vorlage in immerhin 32 Einsätzen bei, kam im Saisonendspurt aber kaum noch zum Zug. Zuvor war er bereits für Jahn Regensburg, Saarbrücken, Wehen Wiesbaden und Fortuna Düsseldorf am Ball. "Mit Nicklas haben wir einen Spieler verpflichten können, der sich in der Vergangenheit bereits als Unterschiedsspieler in der 3. Liga bewiesen hat. Er bringt eine hohe Geschwindigkeit, ein gutes Dribbling und einen genauen Abschluss mit in unser Team", so Waldhof-Boss Anthony Loviso (33).

In Bielefeld konnte sich Nicklas Shipnoski (26, r.) nach seinem Wechsel nicht in der Stammformation festspielen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

12. Juni, 14.36 Uhr: VfL Bochum schnappt sich BVB-Talent Samuel Bamba

Der VfL Bochum wildert beim Lokalrivalen aus Dortmund und hat Rechtsaußen Samuel Bamba (20) verpflichtet. Der Vertrag des jungen Offensivspielers bei der Borussia lief aus, an der Castroper Straße hat er einen Kontrakt bis 2027 unterschrieben. Für die BVB-Profis lief der schnelle Flügelstürmer zweimal in der Bundesliga auf, hauptsächlich kam er aber bei der Zweitvertretung in der 3. Liga zum Einsatz. "Samuel ist ein hochveranlagter Spieler, der unsere Flexibilität und Qualität in der Offensive erhöht“", sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau (38).

Samuel Bamba (20) durfte in Dortmund schon bei der ersten Mannschaft reinschnuppern, zum großen Durchbruch hat es aber nicht gereicht. © Marco Steinbrenner/dpa

12. Juni, 11.06 Uhr: Can Özkan wechselt von Arminia Bielefeld zu Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue hat den nächsten Neuzugang in der eigenen Liga gefunden: Can Özkan (24) kommt aus Bielefeld. Mehr über die Verpflichtung könnt Ihr in unserem Artikel nachlesen: "Aue findet Schikora-Ersatz: Özkan kommt von der Alm".

12. Juni, 6.16 Uhr: FC Augsburg angelt sich kroatischen Nationaltorwart

Der FC Augsburg hat einen neuen Torhüter: Der kroatische Nationalspieler und EM-Fahrer Nediljko Labrović (24) wechselt vom kroatischen Vizemeister HNK Rijeka zu den Fuggerstädtern und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. In seinem Heimatland erwies er sich als starker Rückhalt für Rijeka: In 35 Ligaspielen kassierte er nur 30 Gegentore, behielt insgesamt 18 Mal eine weiße Weste. Jetzt will er seine Fähigkeiten in der Bundesliga unter Beweis stellen. "Es ist perfekt, dass der Wechsel noch vor Beginn der Europameisterschaft fix ist. So kann ich mich zunächst auf die Nationalmannschaft und dann voll und ganz auf den FCA konzentrieren", sagte der Keeper, der sich wohl mit Finn Dahmen (26) um die Rolle als Nummer 1 streiten wird.

Schon seit 2022 steht Nediljko Labrović (24) im Kader der Kroaten, feierte aber erst im März dieses Jahres sein Länderspieldebüt. © IMAGO / Sebastian Frej

11. Juni, 17.53 Uhr: Eintracht Braunschweig holt Sven Köhler zurück nach Deutschland

Der defensive Mittelfeldspieler Sven Köhler (27) hat bei den Löwen aus Niedersachsen unterschrieben. Erst im vergangenen Sommer war der 27-Jährige für die vereinsinterne Rekordsumme von 750.000 Euro vom VfL Osnabrück ins dänische Oberhaus zu Odense BK gewechselt, nun kehrt er ablösefrei nach Deutschland zurück. Bei der Eintracht kommt es zudem zur Wiedervereinigung mit seinem Ex-Coach Daniel Scherning (40), unter dem er bereits an der Bremer Brücke Stammkraft war. Für Odense stand er in 23 Partien auf dem Rasen, stieg mit dem Klub allerdings ab. Da sein Vertrag nur für die erste Liga Gültigkeit besaß, wurde er von den eigenen Fans heftig angefeindet und schließlich auch nicht mehr eingesetzt.

Sven Köhler stieg vor einem Jahr mit dem VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga auf. © Revierfoto/dpa

11. Juni, 17.38 Uhr: Anthony Roczen wechselt zum Halleschen FC

Der HFC verstärkt nach dem Abstieg in die Regionalliga die Offensive und verpflichtet Mittelstürmer Anthony Roczen (24) von der VSG Altglienicke. Beim Berliner Stadtteilklub steuerte der 24-Jährige in der vergangenen Saison trotz Verletzungssorgen fünf Treffer und drei Vorlagen in 14 Einsätzen bei. Der bei Hertha BSC ausgebildete Angreifer ging außerdem bereits für den 1. FC Magdeburg und Waldhof Mannheim in der 3. Liga auf Torejagd. "Anthony hat sein Potenzial bereits nachgewiesen und ist zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen worden. Wir wollen ihn in unserem Umfeld zu alter Stärke verhelfen und freuen uns auf einen großen und athletischen Angreifer mit viel Gier auf Tore", so HFC-Sportdirektor Daniel Meyer (44).

In der Saison 2019/20 spielte Anthony Roczen (24) beim 1. FC Magdeburg. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

11. Juni, 15.38 Uhr: Hannover 96 verpflichtet englischen Abwehrspieler

Innenverteidiger Josh Knight (26) wechselt ablösefrei von Peterborough United nach Niedersachsen! Dort hat der Brite einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Auch einige Erstligisten, darunter Werder Bremen, sollen an dem Abwehrmann vom englischen Drittligisten dran gewesen sein. "Wir verfolgen Josh schon seit einiger Zeit sehr genau. Er ist uns im Scoutingprozess zunächst über seine Daten und Werte aufgefallen. Die Dinge, die wir dann im Video gesehen haben, bestätigten sich anschließend auch in den Spielen, die wir vor Ort angeschaut haben", erklärte H96-Sportdirektor Marcus Mann (40).

11. Juni, 12.55 Uhr: Dynamo Dresden schnappt sich FCS-Innenverteidiger

Dynamo Dresden gibt nicht nur Spieler an die Rivalen in der 3. Liga, ab, sondern holt auch seinerseits Profis von der Konkurrenz. So wechselt jetzt Innenverteidiger Lukas Boeder (27) vom 1. FC Saarbrücken zur SGD. Alle Details erfahrt Ihr in unserem Artikel: "Fünfter Neuzugang: Dynamo bedient sich erneut bei der Drittliga-Konkurrenz!"