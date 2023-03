Auslaufende Verträge beim FC St. Pauli: Daschner-Zukunft offen, Duo vor dem Aus

Zwar kämpft Avevor um sein Comeback, doch die Aussichten, dass er noch einmal das braun-weiße Jersey in einem Pflichtspiel überstreifen darf, gehen gen Null - leider.

Dabei hatte er in der Saison 2021/22 mit starken Leistungen im DFB-Pokal, wo die Kiezkicker bis ins Viertelfinale kamen, auf sich aufmerksam machen können.

Tendenz: Dzwigala bleibt für ein weiteres Jahr am Millerntor.

Dzwigala überzeugt mit seiner ruhigen Art und kann in der Defensive mehrere Rollen bekleiden. Die Frage ist, ob er sich weiterhin mit der Rolle des Edelhelfers zufriedengibt oder irgendwo anders Stammspieler werden will.

Der Pole ist so ein bisschen der Notnagel. Aktuell führt kein Weg am Abwehrtrio vorbei, wird der 27-Jährige allerdings gebraucht, ist er stets zur Stelle und zeigt gute Leistungen.

Am Griechen wird auch in der kommenden Saison kein Weg vorbeiführen, da aber Zander und auch Wieckhoff beide verletzungsanfällig sind, bleibt abzuwarten, wie sich die Verantwortlichen entscheiden werden. Als Back-Up wäre Zander, wenn er denn dazu bereit wäre, durchaus eine gute Besetzung.

Tendenz: Paqarada hat bereits in Köln einen Vertrag unterschrieben.

Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison hoffte der Kapitän auf eine erneute Chance, die sich aufgrund der bislang starken Rückrunde noch ergeben hat. Anfang des Jahres hatte der beste Linksverteidiger der zweiten Liga aber bereits seinen Wechsel zum 1. FC Köln bekannt gegeben.

Jüngst machte er keinen Hehl daraus, dass er sich in Hamburg wohlfühle, dennoch haben einige Erstligisten, allen voran der VfL Bochum , ihre Angel nach dem 24-Jährigen ausgeworfen. Da Daschner in der Vergangenheit oft von Verletzungen ausgebremst worden war, würde ihm ein weiteres Jahr bei St. Pauli guttun.

Die heißeste Personalie bei den Kiezkickern! Der Blondschopf spielt seine bislang stärkste Saison am Millerntor und führt gemeinsam mit Jackson Irvine (30) mit je sieben Treffern die interne Torschützenliste an.

Mit seiner robusten Zweikampfführung hat sich Karol Mets (29, l), hier gegen Rostocks Kai Pröger (30), in die Herzen der Fans gespielt. © Marcus Brandt/dpa

Marcel Beifus (20)

Der Abwehrspieler spielte in der Vorsaison stark auf, in dieser Spielzeit kommt er aber nur auf vier Einsätze. Die Konkurrenz ist einfach zu groß. Daher kommt auch er vorwiegend in der Reserve zum Einsatz.

Tendenz: Aufgrund seines Talents bleibt Beifus, wird aber eventuell ausgeliehen, um höherklassig Spielpraxis zu sammeln.

Leihspieler Igor Matanovic (19) und Karol Mets (29)

Der Abschied von Matanovic steht bereits fest. Der 19-Jährige wird nach seiner Leihe zurück zu Eintracht Frankfurt gehen.



Anders sieht hingegen die Situation bei Mets aus. Der Este ist vom FC Zürich ausgeliehen und überzeugte bislang mit starken Leistungen. Ein Kauf im Sommer wäre derzeit mehr als denkbar und logisch, sollte Jakov Medic (24) beispielsweise den Verein in Richtung erste Liga verlassen.