RB Leipzig im Camp: Jürgen Klopps Anreise "nicht explizit notwendig"

RB-Leipzig-Trainingslager im Liveticker: Das schweißtreibende Winter-Trainingslager in Portugal steht auf dem Plan. TAG24 ist mit dabei.

Von Nico Zeißler

Almancil (Portugal) - RB Leipzig ist kurz nach dem Jahreswechsel ins schweißtreibende Winter-Trainingslager nach Portugal gereist. TAG24 ist mit dabei und hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.

5. Januar, 13.23 Uhr: Workshop mit Klopp und Gomez "nicht explizit notwendig"

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer sprach in der Medienrunde auch über die Ankunft von Jürgen Klopp und Mario Gomez, die nicht zwingend hätte sein müssen. "Es war nicht explizit notwendig, dass sie anreisen und wir hier einen Workshop machen", sagte der 41-Jährige. "Wir sind sowieso ständig, wöchentlich im Austausch, was Entwicklung der Mannschaft und Kaderplanung angeht - da ist der Fokus schon sehr Blickrichtung Sommer. Dennoch sei es für die Mannschaft ein tolles Signal, wenn die globalen Red-Bull-Verantwortlichen vor Ort dabei sind, sich einen Eindruck verschaffen und Gespräche führen. Natürlich werde man sich auch persönlich in Portugal austauschen. Es würden aber keine akuten Themen vorliegen, die man nicht auch anderweitig hätte besprechen können.

Im Gespräch (v.l.n.r.): Trainer Ole Werner, Peter Krawietz, Jürgen Klopp, Mario Gomez und Zsolt Löw. © picture point/Sven Sonntag

5. Januar, 12.35 Uhr: Kurzer Trainingstag vorbei

Der kurze Trainingstag ist mit dem Trainingsspiel geendet. Schiedsrichter Lars Albert vom Sächsischen Fußballverband hat die Partie mit elf gegen elf nach rund 45 Minuten abgepfiffen. Die Mannschaft hat am Nachmittag frei und kann sich diesen frei einteilen.

5. Januar, 10.42 Uhr: Jürgen Klopp und Mario Gomez angekommen

Um 10.09 Uhr kamen auch Jürgen Klopp, Global Head of Sports von Red Bull, und der Technische Direktor Mario Gomez am Trainingszentrum "The Campus" an.

Jürgen Klopp ist am Montag im RB-Trainingslager angekommen. © picture point/Sven Sonntag

Mario Gomez (l.) und Jürgen Klopp (2.v.l.) sprechen mit Romulo, Antonio Nusa und Johan Bakayoko. © Nico Zeißler

5. Januar, 10.32 Uhr: Trainingstag mit Sprints eingeläutet

Nach der Erwärmung im Gym-Zelt ging es für die Spieler bei sonnigen 11 Grad und wolkenlosem Himmel raus auf den Rasen, um ein paar Sprints zu absolvieren.

Wolkenloser Himmel zum Trainingsstart am Montag. © Nico Zeißler

5. Januar, 9.35 Uhr: Statt Testspiel heute 11 gegen 11 auf dem Platz

Die Mannschaft von RB Leipzig wird heute erstmals im Trainingslager mit elf gegen elf Mann spielen. Da kein passender Testspielgegner gefunden wurde, ist der 45-minütige Kick das Alternativprogramm. Vorher wird Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer für eine Medienrunde zur Verfügung stehen.

4. Januar, 16 Uhr: Zweite Einheit läuft

Seit 15.30 Uhr läuft die zweite Trainingseinheit des Tages. Wieder auf dem Rasen im "The Campus", diesmal mit Fokus auf Standardsituationen.

4. Januar, 13.23 Uhr: Ridle Baku spricht über Kampl, WM und eigene Tore

Am Rande des Trainingslagers stand Nationalspieler Ridle Baku am Sonntagmittag für ein Statement bereit. Die wichtigsten Aussagen findet Ihr im Extra-Artikel: Baku über RB-Schlussstrich von Sitznachbar Kampl: "Hoffe, dass es sich richtig anfühlt!"

Ridle Baku (vorn r.) schirmt den Ball vor Tidiam Gomis ab. © picture point/Sven Sonntag

4. Januar, 12.20 Uhr: Marcel Schäfer jetzt auch am Start

Mit etwas Verspätung ist auch Marcel Schäfer (41) im Camp eingetroffen. Der Sport-Geschäftsführer packte auf dem Trainingsplatz direkt mit an und zeigte, was der Ex-Wolfsburger fußballerisch noch so auf Lager hat.

Verspätet im Trainingslager eingetroffen: Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41). © picture point/Sven Sonntag

4. Januar, 10.36 Uhr: Mehr Zuschauer als die ersten Tage

Im Gegensatz zu den beiden ersten Trainingstagen, an denen nur einige wenige Fans als Zuschauer vor Ort waren, haben sich heute rund 25 am "The Campus" eingefunden, um den RB-Spielern ganz nah zu sein.

Rund 25 Fans stehen am Trainingsplatz. © Nico Zeißler

4. Januar, 10.21 Uhr: Top-Bedingungen in Portugal

Die 25-köpfige Mannschaft wurde mit Sonnenschein und angenehmen 14 Grad begrüßt. Nach dem Anschwitzen gab es zunächst Passübungen und Bälle wurden hochgehalten. Aktuell werden in zwei kleinen Teams Torabschlüsse sowie Abwehrverhalten geübt. Auch das Spiel über die Außenpositionen ist verstärkt Teil des Tages.