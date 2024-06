Dynamo-Dresden-Blog: Chefcoach Stamm glaubt an Qualität von "OBM"

Dynamo-Dresden-Blog: Ab jetzt erfahrt Ihr alle News schnell und übersichtlich. Coach Thomas Stamm will die jungen Spieler um Oliver Batista Meier fordern.

Dresden - Neuer Trainer, neue Spieler, alte Ziele? Dynamo Dresden ist am Sonntag offiziell in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga eingestiegen.

Im Sommer steht neben zahlreichen Testspielen natürlich auch wieder ein Trainingslager an. Ab dem 1. Juli zieht das Team ins Camp im thüringischen Heilbad Heiligenstadt ein. In unserem Dynamo-Dresden-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

28. Juni, 11.50 Uhr: Dynamo-Coach Stamm glaubt an Batista Meier

Dynamo Dresden feilt am Kader für die kommende Drittliga-Saison. Thomas Stamm (41), neuer Chefcoach der SGD, wird Leistungsträger brauchen - will die jungen Akteure um Oliver Batista Meier (23) fordern. Mehr dazu erfahrt Ihr im Artikel: "Bekommt "OBM" bei Dynamo eine tragende Rolle?"

27. Juni, 9.53 Uhr: Das neue Trikot ist da!

Das Geheimnis ist gelüftet! Pünktlich um 9.53 Uhr stellte Dynamo auf sämtlichen sozialen Kanälen und im Online-Shop sein neues Trikot vor. Mag das Design im ersten Moment schlicht aussehen, hat es einige Besonderheiten und Verbindungen zur Historie und Stadt Dresdens integriert. Mehr im TAG24-Artikel: "So sieht das neue Heimtrikot der SGD aus".

27. Juni, 6.23 Uhr: Dynamo stellt heute sein neues Trikot vor

Vormerken! Um 9.53 Uhr lassen Dynamo und Ausrüster Jako die Katze aus dem Sack - dann wird das SGD-Gewand für die neue Spielzeit vorgestellt. Nur so viel ist klar: Die Ärmel werden schwarz sein, wie Jako und die Dynamo-Akteure in einem Teaser-Video auf Instagram verraten. Das Trikot selbst wird ein komplett neues Design haben, da Dresden nach drei Jahren mit dem britischen Hersteller Umbro zum deutschen Ausrüster wechselt, der die SGD bereits von 2008 bis 2011 ausstattete. Allen Ungeduldigen können wir das neue Aufwärm-Shirt empfehlen, das bereits im Shop verfügbar ist.

Zum Vergleich: Das war das Dynamo-Trikot der abgelaufenen Saison. © Lutz Hentschel

26. Juni, 19.26 Uhr: Yannick Stark packt über seine Horror-Zeit in der Türkei aus

Als Yannick Stark (33) Dynamo Dresden 2022 nach dem Abstieg in Richtung Türkei verließ, wirkte seine Zukunft sonnig - doch schnell zogen dunkle Wolken am Himmel auf. Was genau passiert ist, lest Ihr im TAG24-Artikel: "FIFA sprach ihm 200.000 Euro zu! Ex-Dynamo Yannick Stark erlebte Horror-Zeit in der Türkei".

Yannick Stark (33) suchte die Herausforderung in der Türkei und © PICTURE POINT / S. Sonntag

26. Juni, 12.38 Uhr: Dynamo-Keeper Tim Schreiber muss sich erst eingewöhnen

Dynamos Neuzugang im Tor hat hervorragende Stammplatzchancen. Auch wenn Tim Schreiber (22) aus Freital bei Dresden stammt, muss er sich bei der SGD erst eingewöhnen. Was er über das Duell mit Daniel Mesenhöler (28) denkt, lest Ihr im Artikel: "Dynamos Neuer zwischen den Pfosten: "Ich will Vollgas geben, um noch besser zu werden"."

Tim Schreiber (22, rechts) wird wohl die neue Nummer eins im Dresdner Tor werden. © Holm Helis

26. Juni, 6.20 Uhr: Dynamo-Konkurrent will Ahmet Arslan als Königstransfer!

Wir starten mit einem brandheißen Gerücht in den Mittwoch: Laut Reviersport bastelt Dynamos Liga-Konkurrent Rot-Weiß Essen an einer Verpflichtung Ahmet Arslans (30)! Der Drittliga-Torschützenkönig von 2022/23 hat nach Ende seiner Leihe weder eine Zukunft bei der SGD noch beim 1. FC Magdeburg, der den Offensivspieler vergangenen Sommer für stolze 400.000 Euro kaufte. Der Wechsel zum Zweitligisten entpuppte sich genauso zum Missverständnis wie die abermalige Dynamo-Rückkehr. Essen scheint dennoch von Arslans Qualitäten überzeugt, Trainer Christoph Dabrowski (45) soll dem begnadeten Techniker im Urlaub auf Mallorca einen Wechsel schmackhaft gemacht haben. Das Problem: Arslan müsste bei einem RWE-Wechsel deutlich Abstriche seines bis dato fürstlichen Gehalts von angeblich mindestens 30.000 Euro hinnehmen. Noch sind sich nicht alle Parteien einig. Für Essen wäre Arslan der Königstransfer!

Das zweite Gastspiel von Ahmet Arslan (30) bei Dynamo Dresden lief nicht wie gewünscht. Jetzt könnte es den Offensivspieler zu Rot-Weiß Essen ziehen. © Lutz Hentschel

25. Juni, 17.30 Uhr: Dynamos Neuzugang erwartet auch einen Neuzugang

Für Dynamos Lukas Boeder (27) wird es in diesem Jahr noch richtig spannend. Denn der Neuzugang vom 1. FC Saarbrücken muss sich nicht nur beruflich neu orientieren. Der Innenverteidiger und seine Frau Helen erwarten nämlich ihr erstes Kind. Über Instagram teilte das Paar die freudige Botschaft. Mehr dazu erfahrt Ihr im Artikel: "Echte Dresdnerin im Anmarsch! Dynamo-Neuzugang im Baby-Glück."

Lukas Boeder (27) und seine Frau sind happy: Sie erwarten Nachwuchs. © Jens Maßlich

25. Juni, 16.30 Uhr: Zwei harte Trainingseinheiten für die Dynamo-Profis

Sommervorbereitung ist kein Zuckerschlecken, das müssen die Profis von Dynamo Dresden gerade am eigenen Leib erfahren. Bei fast 30 Grad Celsius ließ Coach Thomas Stamm (41) seine Mannen gleich doppelt schwitzen. Am Vormittag ging es für 120 Minuten auf dem Trainingsplatz zur Sache. Am Nachmittag standen 90 Minuten lang Kraftkreis und Fußballtennis auf dem Programm.

Weniger anstrengend als der Kraftkreis: Dynamos Profis beim Fußballtennis. © Jens Maßlich

25. Juni, 13 Uhr: Neuzugang Vinko Sapina über seine Ziele bei Dynamo Dresden

Der Transfer überraschte viele, er selbst hat Großes vor bei Dynamo Dresden: Vinko Sapina (28) wechselte im Sommer von Rot-Weiss Essen, dem Konkurrenten aus der 3. Liga nach Sachsen. Mehr über seine Ziele lest Ihr im Artikel: "Sapina will bei Dynamo eine Führungsrolle übernehmen".

Vinko Sapina (28, r.) will bei Dynamo eine Führungsrolle einnehmen. © Holm Helis

25. Juni, 12 Uhr: Die Woche bei Dynamo Dresden im Überblick