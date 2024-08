Dynamo-Dresden-Blog: Heimspiel gegen Hansa Rostock ausverkauft, Wehlend neuer Boss

Fortsetzung des Artikels laden

10. August, 11.45 Uhr: Alle in Gelb gegen Düsseldorf! Aktive Fanszene der SGD startet Aufruf

Mit dem 12. Mann in die nächste Runde! Vor dem Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat die aktive Dynamo-Fanszene einen Aufruf an alle SGD-Fans gestartet.

Die Dresdner empfangen in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag, den 18. August (18 Uhr), zu Hause die Fortuna aus Düsseldorf. Um eine prächtige Kulisse zu schaffen, hat die aktive Fanszene dazu aufgerufen, "alle in Gelb" zum Spiel im RHS zu erscheinen. Zuvor findet die dritte "K-Block Fanversammlung" im Amphitheater Junge Garde statt. Hierzu sind alle Anhänger der Schwarz-Gelben eingeladen. Einlass ist ab 12 Uhr, der Eintritt kostet zwei Euro. Für Speis und Trank sei gesorgt, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Szene. Von dort aus geht es dann im Laufe des späten Nachmittags in Richtung Stadion.

8. August, 18.21 Uhr: Freier Verkauf für Heimspiel gegen VfB Stuttgart II

Dynamo empfängt am 31. August die Zweitvertretung des VfB Stuttgart. Nach dem Mitglieder-Vorverkauf gehen ab dem morgigen Freitag die restlichen Karten für die Partie in den freien Verkauf. Die Karten für den Gästeblock für die Partien beim FC Erzgebirge waren im Mitglieder-Vorverkauf binnen weniger Minuten restlos ausverkauft. Ein freier Verkauf wird daher nicht mehr stattfinden.

8. August, 16.05 Uhr: Auf Zug verzichten

8. August, 15.18 Uhr: Dynamo-Neuzugang Sapina trainiert nach Verletzung wieder

Vinko Sapina trainiert seit Donnerstag wieder und wird am morgigen Freitag gegen Cottbus wieder dabei sein. "Er hat zwei Tage voll trainiert, jetzt schauen wir, wie er die Belastung im Knie wegsteckt", so Trainer Thomas Stamm zur Pressekonferenz vor der Partie. Ob Sapina von Beginn an spielen wird, ließ er offen: "Kann sein, dass wir mit der Elf aus Köln anfangen, kann aber auch nicht sein."



Ist rechtzeitig vor dem Derby gegen Energie Cottbus wieder fit geworden: Dynamo-Kicker Vinko Sapina (29) © Lutz Hentschel

8. August, 14.55 Uhr: Dynamo-Frauen mit Premiere

Für die Dynamo-Frauen steht das erste Highlight der Saison an! Am Sonntag um 15 Uhr findet im Trainingszentrum der Männer das Premieren-Pflichtspiel statt. Die SGD-Frauen treffen in der 1. Runde des Sachsenpokals auf Landesligist Chemnitzer FC.

6. August, 16.53 Uhr: Stefan Kutschke spricht nach öffentlichem Training mit den Medien

Stefan Kutschke (35) stellte sich eben nach einer schweißtreibenden Einheit den Medien. Er sprach auch über seine Rolle aus dem Köln-Spiel, als er als Joker das 2:0 erzielte. Mehr dazu lest Ihr hier: "Dynamo-Kapitän Kutschke nimmt Mitspieler in die Pflicht: 'Jeder hat sich den Arsch aufzureißen!'"

Stefan Kutschke (35) stand den Medienvertretern Rede und Antwort. © Thomas Nahrendorf

6. August, 12.34 Uhr: Tim Knipping wechselt zur SpVgg Unterhaching

Der ehemalige Dynamo-Kapitän Tim Knipping (31) verlässt den SV Sandhausen nach nur einer Saison bereits wieder, spielt künftig aber weiterhin gegen die SGD. Der Innenverteidiger schließt sich leihweise für ein Jahr der SpVgg Unterhaching an. Das vermeldeten die Kurpfälzer am Dienstagmittag auf ihren offiziellen Kanälen. "Wir haben mit Tim bereits frühzeitig offene Gespräche geführt und ihn über unsere Planungen informiert. Mit der Leihe nach Unterhaching konnten wir eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung finden", erklärte Sportdirektor Matthias Imhof (56). Knipping kehrte Dresden im vergangenen Sommer nach drei Jahren und 93 Einsätzen den Rücken und heuerte beim SVS an, wo er in der abgelaufenen Spielzeit zwar 27 Mal auf dem Rasen stand, in der Rückrunde aber vermehrt um seinen Stammplatz kämpfen musste. Zur anstehenden Saison haben die Sandhäuser mit Jeremias Lorch (28), Niklas Lang (22) und Jakob Lewald (25) bereits drei weitere Innenverteidiger verpflichtet. Letzterer kam bekanntlich ebenso von Dynamo und könnte seinem ehemaligen Teamkollegen nun die Kaderstelle gekostet haben.

Tim Knipping (31, 2.v.r.) konnte in der vergangenen Saison zwei 1:0-Siege mit Sandhausen gegen Dynamo einfahren. © Lutz Hentschel

5. August, 16.59 Uhr: Zieht es Tom Zimmerschied zur SV Elversberg?

Kehrt Tom Zimmerschied (25) noch einmal im Dynamo-Trikot auf den Platz zurück? Am Montagnachmittag macht ein Gerücht in der Saarbrücker Zeitung die Runde, dass der Außenstürmer vor einem Wechsel zur SV Elversberg stehe. Angeblich sei sich Zimmerschied - genauso wie Magdeburger Tatsuya Ito (27) - mit dem Zweitligisten einig. Allerdings sei die Frage nach einer Ablösesumme noch offen. Ein Ablösepoker drohe, weil die Saarländer durch den Verkauf von Jannik Rochelt (25) kürzlich gut 1,5 Millionen eingenommen haben sollen und entsprechend flüssig seien. Zimmerschieds letztes Spiel für Dynamo Dresden war das Sachsenpokalfinale gegen Aue. Dieses ist allerdings gut zwei Monate her. Den Großteil der Saisonvorbereitung hatte Zimmerschied mit Rückenproblemen verpasst.

Sehen die Dynamo-Fans Tom Zimmerschied (25) künftig in einem anderen Trikot? © Picture Point / Gabor Krieg

5. August, 14.28 Uhr: An diesem Tag steigt die einzige öffentliche Einheit in dieser Woche

Ein einziges Mal können die Fans ihre Lieblinge von Dynamo Dresden diese Woche im Training bestaunen: am Dienstag um 15 Uhr steigt in der Walter-Fritzsch-Akademie die öffentliche Einheit, wie der Verein am Montag auf der Homepage bekannt gab. "In den darauffolgenden beiden Tagen wird die Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam sich dann hinter verschlossenen Toren taktisch auf die Herausforderung am Freitagabend vorbereiten, um auch im ersten Heimspiel der Saison punkten zu können", heißt es. Weitere wichtige Termine der Woche sind der Vorverkäufe für das Sachsenderby bei Erzgebirge Aue (23. August) und das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II (31. August), die am Mittwoch um 10 Uhr zunächst für Mitglieder starten. Der freie Verkauf beginnt einen Tag später, am Donnerstag um 10 Uhr.

Tim Schreiber (l.) und seine Kollegen sind nur am Dienstag im öffentlichen Training zu sehen. © Lutz Hentschel

Die erste Spieltags-Pressekonferenz der neuen Saison ist beendet. Am Sonntag, 13.30 Uhr, geht es bei Viktoria Köln los. Personell hat sich nichts geändert. Kyu-Hyun Park (23), Tom Zimmerschied (25) und Tom Berger (23) fallen aus. Bei den Wackelkandidaten Niklas Hauptmann (28) und Vinko Sapina (29) sieht es gut aus, was einen Einsatz betrifft. "Es ist bei beiden so, dass wir das Training am Samstag noch einmal mitnehmen müssen, um einen Entscheidung treffen zu können. Am Donnerstag war die Belastung im Training hoch, die haben sie gut verkraftet", so Trainer Thomas Stamm (41). Der Gastgeber rechnet am Sonntag mit 5500 Fans, davon werden sich 1600 Dynamo-Anhänger mit auf den weiten Weg nach Köln machen.

Thomas Stamm (41) ist für das Auftaktspiel gegen Köln gerüstet. © Lutz Hentschel

1. August, 22.23 Uhr: Werdender Vater Lukas Boeder verrät Baby-Geschlecht

Lukas Boeder und seine Frau verkündeten vor rund fünf Wochen, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Jetzt haben sie auch das Geschlecht enthüllt: Es wird ein Mädchen! Auf Instagram teilten die beiden ein süßes Video, das sie zu zweit auf einer Picknickdecke am Strand zeigt. Beide stoßen ein Glas in einen weiß eingestrichenen, herzförmigen Kuchen, ziehen es wieder heraus - und sehen dabei selbst zum ersten Mal, dass der Teig pink eingefärbt ist. "Einer der schönsten Momente", kommentierte Helen Boeder den Clip. Im Oktober ist es so weit, dann dürfen sie ihr kleines Mädchen zum ersten Mal in die Arme schließen.

Lukas Boeder (27) erwartet im Oktober zum ersten Mal Nachwuchs. © Picture Point / Gabor Krieg

1. August, 18.45 Uhr: Sechs Spieler fehlen beim öffentlichen Training

Recht dezimiert hat Dynamo das letzte öffentliche Training vor dem Saisonauftakt gegen Viktoria Köln am Sonntag bestritten. Neben den schon länger verletzten Kyu-Hyun Park (23), Tom Berger (23) und Tom Zimmerschied (25) fehlten überraschend auch Aljaz Casar (23), Vinko Sapina (29) und Niklas Hauptmann (28). Zumindest bei den drei Letztgenannten gab es für das Auswärtsspiel Entwarnung: Alle drei waren am Vormittag bei der Einheit im Rudolf-Harbig-Stadion dabei und sind somit auch für das erste Pflichtspiel der Saison fit. Nachmittags schob das Trio eine Schicht im Kraftraum, während die übrigen Kollegen bei über 30 Grad auf den Trainingsplatz mussten. Trainer Thomas Stamm (41), der sich vor Trainingsstart mit Eiswürfeln erfrischte, passte die knapp einstündige Einheit jedoch den Temperaturen an - im Fokus standen Eckstöße und Abläufe nach Einwürfen, um der Standardschwäche aus der vergangenen Saison entgegenzuwirken. Knapp 100 Fans schauten ihnen dabei zu.

Thomas Stamm (41) ließ seine Mannschaft Standards trainieren. © Lutz Hentschel

1. August, 16.23 Uhr: Ex-Dynamo Akaki Gogia unterschreibt im Dresdner Umland

Spekuliert wurde schon lange, jetzt ist der Transfer in trockenen Tüchern: Ex-Dynamo-Kicker Akaki Gogia hat bei Oberligist und Nachbar SC Freital unterschrieben. Der 32-Jährige kommt ablösefrei von der VSG Altglienicke und kehrt damit in seine Dresdner Wahlheimat zurück, wo nach wie vor seine Familie lebt. Parallel zum Fußballspielen will Karriere seine ersten beruflichen Schritte abseits des Fußballs gehen. "Wir als Trainerteam und Verein sind äußerst erfreut, mit Akaki Gogia ab sofort einen so erfahrenen Kicker in unseren Reihen begrüßen zu dürfen [...] sportlich wird er uns mit seiner Klasse und Erfahrung mit Sicherheit einen Mehrwert bieten können", frohlockt Christopher Beck (39), Cheftrainer der Freitaler.

Ex-Dynamo Akaki Gogia (32) will künftig beim SC Freital den Spagat aus Fußball, Familie und Einstieg ins Berufsleben vereinen. © Lutz Hentschel

1. August, 11.30 Uhr: Zugang zum öffentlichen Dynamo-Training mit Hindernissen

Am Donnerstag-Nachmittag (15.30 Uhr) präsentiert sich Dynamo Dresden im öffentlichen Training. Die SGD hat im Vorfeld eine Warnmeldung an alle Fans herausgegeben, die mit Bauarbeiten an der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie im Zusammenhang stehen. Demnach sei im Zugangsbereich Vorsicht geboten. Der Einlass zum Trainingsgelände startet eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn.

31. Juli, 8.37 Uhr: Dynamo Dresden startet Vorverkauf für DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf

Am heutigen Mittwoch startet der Vorverkauf für das DFB-Pokal-Spiel am 18. August (18 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf, den Klub aus der 2. Bundesliga. Seit dem 23. Juli hatten Jahreskarteninhaber ein Vorverkaufsrecht. Am 31. Juli startet nun um 10 Uhr am Stadion oder Online der Verkauf für Mitglieder. Am Donnerstag, dem 31. August ab 10 Uhr wird dann der freie Verkauf gestartet, sollten Restkarten noch vorhanden sein.

Am 18. August um 18 Uhr will Dynamo mit Oliver Bastista Meier (23) gegen Fortuna Düsseldorf, trainiert von Daniel Thioune (50, l.) die Überraschung schaffen. © Bildmontage: Marius Becker, dpa, PICTURE POINT / Gabor Krieg

27. Juli, 16.30 Uhr: Schlusspfiff - Dresden verliert Generalprobe mit 1:2

Das Spiel ist vorbei. 1:1 nach 90 Minuten, 2:1 für Regensburg nach 120 Minuten. Großes Lob auch an den Gastgeber VfB Auerbach, der für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Mehr dazu in unserem ausführlichen Spielbericht: "Daferner trifft: Dynamo bei der Generalprobe ordentlich, aber noch nicht sehr gut"

Jakob Lemmer (r.) und Dynamo Dresden hatten letztlich nach 120 Spielminuten das Nachsehen. © Picture Point / Gabor Krieg

27. Juli, 16.21 Uhr: Regensburg geht in Führung